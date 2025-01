Nach Aschaffenburg und Trump-Revolution: Der Linksstaat macht mal wieder mobil

Im Zeitraffer bricht die linke Hegemonie derzeit überall in der westlichen Welt zusammen: Der Klimawahn hat seinen Zenit überschritten; die demographischen, sozialen und kulturellen Verwerfungen durch eine gezielt gesteuerte Massenmigration eines rückständigen gewaltsozialisierten Prekariats aus überwiegend islamischen Ländern in hochentwickelte aufgeklärte Industriegesellschaften haben solche Ausmaße angenommen, dass die von Enoch Powell bereits vor 55 Jahren prophezeiten “Ströme von Blut” mittlerweile durch ganz Europa rauschen und die Bürger auf die Barrikaden treiben; der Freiheitsverlust durch woken Gesinnungsterror und Selbstzensur wird von immer weniger Menschen schweigend hingenommen. Donald Trump wirkt in diesem Kulturkampf wie ein Erlöser, der zum entscheidenden Schlag gegen die Hydra der grünkommunistischen Verbotsmafia und Kulturzersetzer ausgeholt hat. Und sein Schlag sitzt; seine Erschütterungen erreichen längst auch Deutschland.

In Deutschland bäumt sich das Establishment des tiefen Linksstaats verzweifelt zum letzten Gefecht auf, doch seine Zeit ist abgelaufen. Angesichts der neuesten Aschaffenburger Typlokalität des Merkelschen Willkommens-Wahnsinns und im Angesicht einer ins Kippen geratenden öffentlichen Stimmung rückt nun sogar die Merz-CDU – eigentlich die letzte Hoffnung des linksgrünen Machtapparats auf Fortsetzung seiner Transformationsagenda – von der selbsterrichteten Brandmauer ab; zumindest rhetorisch jedenfalls. Dort ist man nun angeblich bereit, demokratische Selbstverständlichkeiten zu akzeptieren und selbst Mehrheiten mit der AfD in Kauf zu nehmen, um endlich die Migrationspolitik zu verschärfen. Was von diesen Ankündigungen praktisch bleiben wird, mag sich erst kommende Woche im Bundestag erweisen, wenn sich zeigt, ob Merz‘ vollmundige Ankündigungen wieder nur debattiert oder tatsächlich in Anträge gegossen und zur Abstimmung gestellt werden.

Die “Zivilgesellschaft” trommelt heute bundesweit ihre Truppen zusammen

So oder so ist es evident: Überall schwimmen den Linken die Felle davon, was nur folgerichtig ist: Zu offensichtlich sind das totale Scheitern ihrer Politik, ihre Machtgier, ihr Fanatismus und ihre Unfähigkeit. Deshalb versuchen sie sich mit Meinungsunterdrückung und -kontrolle, Einschüchterung und dem Herbeischreien angeblicher ausländischer, vor allem russischer Bedrohungen und natürlich dem ständigen Beschwören einer Wiederkehr des Nationalsozialismus in Form der AfD, irgendwie an der Macht zu halten. Zu diesem psychopathischen Endkampf gehört natürlich auch die Mobilisierung einer selektiven Funktionsöffentlichkeit, die als sogenannte “Zivilgesellschaft” überwiegend an den Zitzen des Linksstaats gesäugt wird und als Fünfte Kolonne der selbsternannten Exklusiv-Musterdemokraten gegen Andersdenkende, Oppositionelle und Verfechter eines überfälligen Politikwechsels in Stellung gebracht wird, wann immer die Kacke mal wieder am Dampfen ist.

So findet an diesem Wochenende wieder mal eine neue Anti-Rechts-Demo-Großoffensive statt: In Berlin hat für heute ein “Bündnis” aus mehreren Organisationen, unter anderem die linksradikale Kampagnenplattform „Campact“, die „Eltern gegen Rechts“ und „Fridays for Future“ dazu aufgerufen, vor dem Brandenburger Tor mit Taschenlampen, Lichterketten und Kerzen ein „Lichtermeer für die Demokratie und gegen den Rechtsruck“ zu erzeugen. Als konkrete Gründe für die abstruse Aktion nannte „Campact“-Geschäftsführer Christoph Bautz die Amtseinführung von US-Präsident Donald Trump, die möglicherweise bevorstehende Kanzlerschaft des FPÖ-Parteivorsitzenden Herbert Kickl in Österreich und die hohen Umfragewerte der AfD; konkret beflügelt worden dürfte der Veranstaltungsparcours jedoch auch durch die zahlreichen Trauerkundgebungen und entsetzten Reaktionen auf den Horror von Aschaffenburg, bei denen es sich aus der zynisch-menschenverachtenden Sicht der linken Organisationen und Antifa-Komplizen natürlich ausnahmslos um “rechte Instrumentalisierung“ handelt.

Nackte Panik

Während vor einem Jahr noch das Propagandamärchen von Potsdam die verhetzten Massen auf die Straßen trieb, ist es jetzt also die nackte Panik, von der Realität eingeholt zu werden; einer Realität, die sich allerdings ohne geistige und psychische Begleitschäden nicht länger verleugnen lässt. Geradezu verzweifelt versuchen die linken Protestgruppen eine angebliche Dynamik zu beschwören, die angeblich auf ihrer Seite wäre; in den hohen Teilnehmerzahlen der Proteste gegen den AfD-Parteitag in Riesa will man ein „Momentum“ wahrgenommen haben; die Anti-Trump-Front in Regierung und Staatsmedien sowie eben die erwähnten linksradikalen Gegen-Rechts-Abwehrkundgebungen nach Aschaffenburg sollen den Reigen komplett machen, mit dem man sich der kollektiven Wahnvorstellung eines heldenhaften Abwehrkampfs gegen das rechtsextreme Phantom hingibt. Als Rednerinnen werden die profilneurotische Klimafanatikerin Luisa Neubauer, die linke Publizistin Carolin Emcke und Anna-Nicole Heinrich, die Präses der Synode der Evangelischen Kirche in Deutschland (EKD) auftreten (letztere bestätigt damit aufs Neue, dass die EKD nur noch eine pseudoreligiöse Vorfeldorganisation der Grünen ist). Zu den Forderungen der Demonstranten zählen die Aufrechterhaltung der Brandmauer gegen die AfD, die staatliche Regulierung großer Social-Media-Plattformen, der Schutz der wehrhaften Demokratie und der Erhalt der Lebensgrundlagen.

Doch nicht nur in Berlin bringt der linksgekaperte deutsche Staat seine Fußtruppen in Stellung; auch in Nordrhein-Westfalen finden an diesem Wochenende massenhaft Demonstrationen statt. Etwa in Köln, wo das Bündnis „Köln stellt sich quer“ eine Demonstration unter dem Motto „Laut für Demokratie – Mit Pauken und Trompeten gegen die AfD“ organisiert. Dieses Bündnis besteht, wie überall, aus den üblichen Verdächtigen – nämlich Parteien, Sozialverbänden, Gewerkschaften, Kirchen, Kultur, Parteien, Sport und anderen Vertretern der selbsternannten „Unsere Demokratie“-Wächter, aber auch Hardcore-Linksradikalen und endvertrottelten Gutmensch-Geronten vulgo “Omas gegen Rechts”. Es ist ein erbarmungswürdiger, moralisch bankrotter und kognitiv schwer gestörter heterogener Haufen, der die zeitgenössische Ausprägung des zeitlosen, unter allen Fahnen marschierenden hässlichen Deutschen verkörpert. „Wir wollen so laut sein, dass ganz Köln es hört: Für ein demokratisches, soziales, klimagerechtes, vielfältiges, weltoffenes und friedliches Deutschland„, teilte der Veranstalter mit. Ach ja: In Düsseldorf wollen die „Omas gegen Rechts“ übrigens bis zur Bundestagwahl am 23. Februar jeden Samstag Mahnwachen abhalten.

Mit freundlicher Empfehlung des “Rotfunks“ WDR

Öffentlich-rechtlicher Mediensupport ist dabei garantiert: Der zurecht als “Rotfunk” berüchtigte WDR liefert als Service eine Liste sämtlicher Anti-Rechts-Veranstaltungen bis Februar. Bei Demonstrationen von rechts etwa gegen die Bundesregierung wäre so etwas umgekehrt gänzlich unvorstellbar, aber die vom Rundfunkstaatsvertrag vorgeschriebene “Ausgewogenheit”, die jedem Deutschen mit 18,36 Euro monatlich in Rechnung gestellt wird, ist nunmal ebenso mausetot wie das journalistisches Niveau. Gerade im Fall des WDR weiß man dies – und nicht erst seit Georg Restle oder dem Oma-Umweltsau-Skandal.

Auch wenn diese heuangekarrten linken Massen und Zombies der “Zivilgesellschaft” natürlich das unverbrüchliche Recht haben sollen, sich zu versammeln und zu demonstrieren (welches sie ihren Gegner umgekehrt gleichwohl gerne entziehen würden, so wie sie jene auch gleich verbieten wollen!), darf eines nicht vergessen werden: Es sind widerliche Heuchler, im harmlosesten Fall gehirngewaschene Verführte und Verblendete, die hier – der Logik einer eigenen Wirklichkeit folgend – erneut auf die Straße gehen, um einer sterbenden, moribunden Ideologie den Hintern zu retten. Natürlich spielen die zahllosen Toten und sonstigen Opfer der Massenmigration bei diesen Demos mit den ewig gleichen einfältigen Kindergarten-Parolen wie immer keine Rolle, sie werden einfach unterschlagen… und wer sie zur Sprache bringt, ist Rassist, Spalter und Hetzer. Diese Erfahrung musste auch der Thüringer AfD-Chef Björn Höcke machen, der gestern zu einer Gedenkveranstaltung der bayerischen AfD nach Aschaffenburg angereist war – und dort zusammen mit weiteren Teilnehmer von linken Demonstranten daran gehindert wurde, einen Kranz an der Stelle niederzulegen, wo der Terror-Afghane am Mittwoch ein zweijähriges Kind und einen Passanten ermordet hat. Nur unter massivem Polizeischutz und „Nazis raus“-Gegröle konnte Höcke den Kranz doch noch niederlegen.

Buntes Zusammenstehen, während die Opfer noch im Leichenschauhaus liegen

Notiz am Rande: Natürlich darf am heutigen Samstag auch in Aschaffenburg eine linke Protestkundgebung nicht fehlen. Hierbei handelt es sich um eine angemeldete Demonstration des Bündnisses „Aschaffenburg ist bunt“, das sich ironiefrei unter dem Motto „Aschaffenburg steht zusammen!“ gegen eine angebliche “Instrumentalisierung der Tat” wenden will (worunter bereits deren Erwähnung fällt). Nachdem zuvor schon Würzburg, Ludwigshafen, Ulm, Dresden, Mannheim, Solingen, Magdeburg und zahllose andere Städte “zusammenstanden” und ihre Buntheit jeweils in eilig zusammengeschusterten örtlichen Linksbündnissen bekundeten, während die von ihrer Hauptschutzklientel gemeuchelten Opfer noch im Leichenschauhaus lagen, sind diese neuerlichen Haltungsnabelschauen natürlich ungemein authentisch und originell; zeugen sie doch von derselben moralischen Verwahrlosung wie die in Copy-Paste-Manier zusammengesetzten Satzbausteine der Trauer- und Betroffenheitsfloskeln von Politikern nach jeder neuen Messerattacke durch Importtäter.

Man kann es auch anders sagen: Wer sich angesichts des grauenhaften Blutzolls der Migrationpolitik in den letzten zehn Jahren, wenige Tage nach Aschaffenburg und im Angesicht der größten globalen Zeitenwende des bisherigen Jahrhunderts, die den woken Globalismus endgültig auf den Müllhaufen der Geschichte befördert, allen Ernstes einer der heutigen Kundgebungen anschließt, um damit die perverseste und selbstschädigendste Politik der jüngeren deutschen Geschichte weiter zu unterstützen, der ist nicht nur nicht mehr zu retten, sondern sollte sich in Grund und Boden schämen.