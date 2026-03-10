Nach Baden-Württemberg: Von Gewinnern, Verlierern und nützlichen Idioten

Es dürfte schwerlich zu übersehen sein, dass sich die von düsteren Verschwörungstheoretikern in Umlauf gebrachte Theorie der Errichtung einer neuen Weltordnung nun vollzieht. Russland greift sich die Ukraine, China Taiwan, und die USA sichern sich den Zugriff auf Grönland, Venezuela und die Golfregion. Dass bei alldem die Sicherung des Petrodollars eine zentrale, freiheitliche Aspekte dagegen eine bestenfalls nachgeordnete Rolle spielen, ist schon anhand der sich endlos wiederholenden Muster amerikanischer Interventionen ganz nüchtern als Faktum einzustufen.

Im Hintergrund der tektonischen Beben stehen Ressourcen, die für die in atemberaubender Geschwindigkeit ablaufende KI-, Robotik- und Raumfahrt-Revolution erforderlich sind. Es zeichnet sich nicht nur ab, sondern ist von den Erbauern von Rechenzentren bereits angekündigt, dass hierbei vor allem grundlastfähige, fossile und atomare Energien wieder im Vordergrund stehen werden. Der prognostizierte Energiehunger des neuen Zeitalters übersteigt die derzeit zur Verfügung stehenden Ressourcen allerdings bei weitem. Ressourcenknappheit bedeutet Streit. Jeder Wettbewerber, der den Zugang zu bezahlbarer Energie verliert, verliert sehr schnell auch seine Unabhängigkeit. Wer diese Denkansätze übersieht, hat im politischen Diskurs schlechte Karten. Losgelöste Debatten über Moral, Völkerrecht, Klimarettung, Gut und Böse ohne den dahinterstehenden ökonomischen Kontext erübrigen sich. Sie sind vor allem Ausdruck gelingender Indoktrination und vollzogener Entmündigung.

Aus uneinholbarem Rückstand der Grünen wurde ein “hauchzarter” Vorsprung

In Deutschland zeigt man sich jetzt überrascht über die fulminante Aufholjagd des designierten Ministerpräsidenten Özdemir. Dank des genialen Medienkonstrukts Brandmauer, einer nahezu euphorischen Begleitung durch genuin linke Journalisten und eines durch und durch personalisierten Wahlkampfes wurde der 14-Prozent-Rückstand zur CDU in nur sechs Monaten in den nötigen Vorsprung verwandelt. Nach fast 15 Jahren grünschwarzer Herrschaft unter dem Vorsitz des früheren Maoisten Kretschmann, einer drohenden katastrophalen Deindustrialisierung der Region, drastischen Gewinn- und Kurseinbrüchen im Automobilbau, ins Ausland verlagerten Investitionen, der Demontage dreier moderner Kernkraftwerke mitten in der größten Energiekrise der Nachkriegszeit, einer dramatisch veränderten Sicherheitslage und einer im Sommer ’25 noch massiven Verärgerung über grünschwarze Politik folgt nun…? Grünschwarze Politik! Ein landesspezifisches Ereignis?

Im Wahlkampf wurden vom grünen Cem neben dem Klimaschutz kaum belastbare wirtschaftliche Zielsetzungen genannt. Die unausweichlichen Verheerungen der anvisierten schildaesken Klimaneutralität wird er selbstverständlich nicht verhindern, sondern vorantreiben. Wem also der nahezu programmatisch betriebene Abstieg der Wachstumsregion Baden-Württemberg schadet, ist einigermaßen klar. Aber man darf als Staunender auch die Frage stellen, ob sie vielleicht irgendwem nutzt?

Wer profitiert von der unbegreiflichen Selbstdemontage?

Zunächst – der Politik schadet sie nur insofern, als persönliche Eitelkeiten innerhalb der Parteienlandschaft mal etwas mehr mal etwas weniger befriedigt werden. Mandatsträger erhalten solide bis fürstliche Bezüge, der öffentliche Sektor ist der einzige, der unaufhörlich wächst. Leistungsbezieher und alle sonst noch in der Staatskultur Beschäftigten werden mittelfristig allerdings kaum von sinkender Produktivität und Kaufkraft unberührt bleiben. Wer also profitiert von der unbegreiflichen Selbstdemontage, die ja letztlich überall in Deutschland ähnlich stattfindet?

Die einzig sinnvolle Antwort liegt ein paar Ebenen darüber und ist – Überraschung – geostrategischer Natur. Ein schwaches Baden-Württemberg, das immerhin 15 Prozent des deutschen Bruttoinlandsprodukts liefert und immer Motor der Wirtschaft war, bedeutet eine erhebliche Schwächung des Industrie- und Technologiestandortes Deutschland insgesamt. Ein schwaches Deutschland zieht zwangsläufig ein schwaches, international immer mehr abgehängtes Europa nach sich. Ein abgehängtes, zerstrittenes, handlungsunfähiges Europa wiederum wird in einer multipolaren Welt zur Verfügungsmasse. Verfügungsmasse Europa heißt – davon hört man jetzt hier und da – ein Konkurrent weniger beim Monopoly!

Der grüne Cem und die globalistischen Eliten

Nun ist der stolze gelernte Kindergärtner Özdemir beileibe kein plötzlicher Aufsteiger. Er blickt (wie auffällig viele seiner Gesinnungsgenossen) auf beeindruckende Karrierestationen. In der Vita tauchen, beginnend 2001, Namen wie Atlantikbrücke, German Marshall Fund, Trilateral Commission, European Council on Foreign Relations, Transatlantic Friends of Israel – Germany, Aspen Institute, Elite Fellowship Young Global Leaders und WEF auf. Anders gesagt: der grüne Klimaideologe Özdemir aus einer bekanntermaßen wirtschaftsfeindlichen und utopistischen Partei steht seit zwei Jahrzehnten in enger Verbindung zu amerikanischen Thinktanks.

Anzunehmen, dass grüne deutsche Politiker als gewollte geostrategische Analphabeten hier von amerikanischen Globalisten zu möglichst erfolgreichen Konkurrenten aufgebaut werden sollten, ist angesichts der veränderten Geschäftsgrundlage wenig überzeugend. Marshall-Fund und Marshallplan suggerieren zwar etymologische Wesensverwandtschaft, aber man darf bezweifeln, dass Washington ein aufsteigendes, noch dazu Trump-skeptisches Europa wirklich eine Herzensangelegenheit geblieben ist. Und man darf ketzerisch fragen, ob der sympathische Erziehungsfachmann möglicherweise selbst zum Erziehungsgegenstand, oder schlimmer noch, zum nützlichen Idioten geworden ist.