Nach Berlin nun auch München: Kaum noch Weihnachts-Feeling, dafür künftig Ramadanbeleuchtung

Es läuft alles nach Plan im künftigen Kalifat Germanistan: Jetzt meint auch noch die bayerische Landeshauptstadt München, ihre Unterwerfung unter den Islam offiziell verkünden zu müssen. Am 11. Dezember beschloss der Verwaltungs- und Personalausschuss mit den Stimmen von Grünen, SPD, Linken, Rosa Liste, Volt und Die Partei, die Stadt zum muslimischen Fastenmonat Ramadan zu beleuchten – und zwar nicht nur 2025, sondern fortan in jedem Jahr. Damit setzt sich ein verhängnisvolle unaufhaltsame Entwicklung, der sich auch bei Muezzinrufen beobachten lässt: Schleichend wir der öffentliche Raum im Zeichen grundfalsch verstandener “Toleranz” islamisiert, und die Masche ist dabei immer dieselbe: Es beginnt mit einer angeblichen Ausnahmeregelung an einem Ort, zu einem bestimmten Anlass – bei den Muezzinrufen waren es ausnahmsweise Freitags-Gebetsrufe während der Corona-Zeit, angeblich weil keine Präsenzgottesdienste erlaubt waren, um die Gemeindebindung zu stärken; wer dies kritisiert, wird in die rechte Ecke gestellt und der unbegründeten Panikmache bezichtigt, da es sich ja nur um einen Einzel- und Sonderfall handele. Dann folgen weitere Städte und Moscheegemeinden, und statt zu Ausnahmeanlässen erschallt der Gebetsruf nun immer öfter permanent.

So auch bei den Ramadan-Illuminationen: Das bereits mehrheitlich migrantisierte und orientalisierte Frankfurt macht den Anfang; dann folgt Berlin (wo die Stadt für Weihnachtsbeleuchtung sowieso schon kein Geld mehr hat) – und nun auch das einstmals konservativ-beschauliche, urkatholische München. Und auch die Begründungen sind immer dieselben: Man wolle „ein Zeichen der Sichtbarkeit muslimischen Lebens sowie gegen antimuslimischen Rassismus“ zu setzen, so die bis zum Erbrechen perpetuierten Phrasen der Behörden.

Neuerliche kulturelle Selbstentleibung

Hintergrund für diese neuerliche kulturelle Selbstentleibung ist dabei die unkritische Übernahme der Definition von “antimuslimischem Rassismus” durch die Stadt München als Grundlage für ihr Verwaltungshandeln. Diese wiederum basiert auf dem Bericht einschlägiger NGOs, in diesem Fall des „Unabhängigen Expertenkreises Muslimfeindlichkeit”. Darin heißt es: „Muslimfeindlichkeit (auch: Antimuslimischer Rassismus) bezeichnet die Zuschreibung pauschaler, weitestgehend unveränderbarer, rückständiger und bedrohlicher Eigenschaften gegenüber Muslim*innen und als muslimisch wahrgenommenen Menschen.“ Dadurch werde „eine ‚Fremdheit‘ oder sogar Feindlichkeit konstruiert“, was zu „vielschichtigen gesellschaftlichen Ausgrenzungs- und Diskriminierungsprozessen, die sich diskursiv, individuell, institutionell oder strukturell vollziehen und bis hin zu Gewaltanwendung reichen können.“ Dieses gegenderte Geschwurbel in progressivem Soziologendeutsch liefert die pseudowissenschaftliche Grundlage für das, was jedermann offensichtlich ist: Deutschland schafft sich ab – und begräbt seine eigene kulturelle Identität.

Der Muslimrat München zeigte sich natürlich hocherfreut über diesen neuen Akt der Anbiederung und behauptet, die Ramadan-Beleuchtung wecke „das Gefühl der Gleichberechtigung, Akzeptanz und Wertschätzung unserer Religionsgemeinschaft durch die Gesellschaft“, wie es in einer Mitteilung heißt – die aber auch nicht versäumte, darauf hinzuweisen, die Aktion könne „nicht über die stärker werdende Muslimfeindlichkeit in der Gesellschaft hinwegtäuschen”, weshalb es gelte, „konsequentere, strukturelle Maßnahmen“ zu fordern. Es ist die typische Reaktion muslimischer Lobbyverbände: Jedes Zeichen des Entgegenkommens wird sogleich mit neuen Forderungen quittiert. Abgesehen davon, dass es so etwas wie „antimuslimischen Rassismus“ schon per definitionem nicht gibt (weil Muslime keine Rasse sind) und mit der angeblich „stärker werdenden Muslimfeindlichkeit“ fast immer angebrachte und natürliche kritische Reaktionen auf das Gebaren muslimischer Zuwanderer und des Herrschaftsanspruchs des Islam in Deutschland diskreditiert werden sollen: Zunächst einmal sind es die Zuwanderer, die der sie aufnehmenden Gesellschaft etwas schulden: Nämlich Respekt, Dankbarkeit und die Bereitschaft zur Integration in deren Kultur.

Folie a deux zwischen Linken und Muslimverbänden

Für den Islam ist so etwas aber erfahrungsgemäß unvorstellbar – ebenso unvorstellbar wie für das verewigte Opferland BRD das Bekenntnis zur eigenen Nation, Kultur und Identität. Deshalb passen Islam und das unterwerfungssüchtige, weil dauerschuldige Komplexdeutschland so gut zusammen: Die einen, Zugewanderten, verlangen die völlige Unterwerfung der Gesellschaft ihres Wirtslandes unter die eigenen Sitten und Gebräuche – und die anderen, die Einheimischen, können sich gar nicht tief genug im Staub wälzen und das genuin Eigene abschaffen. Und in völlig verrückten Linkspolitikern, so wie jetzt in München, findet diese multikulturelle folie a deux willige Komplizen.

Widerstand kam nur von der AfD und Teilen der Union: CSU-Stadtrat: Leo Agerer kritisierte, die Beleuchtung muslimischer Festtage sei eine „unverhältnismäßige Priorisierung“ und wies darauf hin, dass die Wahrscheinlichkeit, als Jude Opfer von Diskriminierung zu werden, „20.000 Prozent höher“ sei denn als Muslim; deshalb lehnten CSU und die Bayernpartei sowohl die Initiative selbst als auch die zugrunde liegende Definition von “antimuslimischem Rassismus” als „zu weitgehend“ ab. Das ist jedoch noch weit untertrieben: Die Definition ist schlicht absurd und völlig aus der Luft gegriffen, wie das gesamte Konzept dieses Schlagworts an sich. Um etwas zu bekämpfen, das es nicht gibt, wird ein weiteres Stück der eigenen Identität abgeschafft und einer Ideologie der rote Teppich ausgerollt, die nichts anderes als die totale Macht in Deutschland will – und dank der üblichen Verdächtigen ist sie dem eigentlichen unausgesprochenen Fernziel einen weiteren Schritt nähergekommen – Der Islamischen Republik Deutschland.