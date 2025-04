Nach Bestätigung der Labortheorie: Immer mehr Wissenschaftler fordern Ächtung der Gain-of-Function-Forschung

Der Hamburger Physikprofessor Roland Wiesendanger war der erste Wissenschaftler in Deutschland, der bereits zu Beginn der Corona-Hysterie darauf hinwies, dass alles dafür spricht, dass das Virus in einem Labor im chinesischen Wuhan im Rahmen der gemeingefährlichen Gain-of-Function-Forschung systematisch herangezüchtet wurde. Mittlerweile kann dies als erwiesen betrachtet werden, wird in Deutschland aber nach wie vor unter den Teppich gekehrt, da ein internationales Team von Wissenschaftlern, an dem auch der deutsche Corona-Papst Christian Drosten beteiligt war, die Labortheorie 2020 für absolut falsch erklärt hatte und damit den Ton vorgab. Wer etwas anderes sagte, galt als “Verschwörungstheoretiker” und “Schwurbler”.

Wiesendanger fordert seither unablässig, die Gain-of-Function-Forschung, bei der die natürlichen Eigenschaften von Viren künstlich manipuliert und sie damit zu Biowaffen werden, einzustellen. Allein in den USA gäbe es 60 Labore, die sich mit derartigen Forschungen beschäftigen. Auch das Wuhan-Labor wird nach wie vor betrieben. Gegenüber der französischen Zeitschrift „Le Point“ erklärte Wiesendanger, dass dieselben Wissenschaftler, die an diesen Experimenten beteiligt waren, dieselben seien, die immer wieder behauptet hätten, das Virus käme von einem Tier und wäre auf Menschen übergesprungen.

Frankreichs Wissenschaftler fordern Enquete-Kommission

Vor allem in Frankreich mehrt sich die Kritik an der Gain-of-Function-Forschung: 97 Prozent der Mitglieder haben gerade einen Bericht mit dem Ergebnis vorgestellt, dass das Corona-Virus dem Wuhan-Labor entsprungen sei. In der Zeitung „Le Monde“ forderte eine Gruppe von Wissenschaftlern und Journalisten die Nationalversammlung dazu auf, eine Enquete-Kommission einzurichten, die die geheimen Dokumente der letzten fünf Jahre untersuchen soll. In Deutschland ist so etwas nach wie vor undenkbar.

Auch die Meldung, dass der Bundesnachrichtendienst schon 2020 vom Laborursprung des Virus wusste, löste keinen Aufschrei und die Forderung nach einer umfassenden Aufarbeitung der Hintergründe der ganzen Corona-Affäre aus. Das Kartell hält noch immer unerschütterlich zusammen, weil niemand einen Fehler eingestehen will. Wiesendanger bleibt hierzulande ein einsamer und von der Mainstream-Journaille ignorierter Rufer in der Wüste, aber der internationale Druck steigt, diese Tragödie endlich zu untersuchen.