Nach Ceuta jetzt die Kanarischen Inseln: Massenansturm afrikanischer Migranten – Sánchez bleibt untätig

Spanien wird immer noch von dem gemeingefährlichen Sozialisten Pedro Sánchez in Grund und Boden regiert, der weiterhin tatenlos zusieht, wie sein Land von Migranten überrannt wird. Von Ceuta, wo inzwischen eine permanente illegale Großsiedlung afrikanischer Migranten mit selbstgebastelter Infrastruktur an Stränden und aufgelassenen Grundstücken existiert, die praktisch als rechtsfreier Raum unter den Augen der Behörden geduldet wird, redet schon kein Mensch mehr; nun rücken dafür seit Monatsbeginn wieder verstärkt die Kanarischen Inseln in den Fokus, wo der nächste Massenansturm bereits in vollem Gange ist: Über 3.200 Menschen kamen allein in den letzten drei Tagen auf den Inseln an – die meisten davon auf El Hierro, der am westlichsten gelegen und kleinsten der Hauptinseln des Kanarischen Archipels, die nur 11.000 Einwohner hat. Von dort aus werden die Migranten in Hilfseinrichtungen auf andere Inseln und von dort dann planmäßig weiter auf das spanische Festland geschafft, von wo aus dann der Weg nach Mitteleuropa oft nur noch reine Formsache ist.

Die Behörden befürchten inzwischen eine ähnliche Katastrophe wie 2024, als fast 47.000 Migranten über die Kanarischen Inseln Spanien – und damit die EU – erreichten. Wie immer, benutzen die Schlepperbanden auch diesmal wieder völlig überladene Boote, die dann von der spanischen Marine und dem Roten Kreuz in Schlepptau genommen werden. Die Masche, wohlorchestriert von Schleppern gemeinsam mit pseudohumanitären westlichen Flucht-NGOs, ist immer dieselbe: Man provoziert erst die Seenot, aus der man sich dann retten und nicht etwa zurück zur Herkunftsküste, sondern ins gelobte Land befördern lässt. Die involvierten “Seenotretter“ verbuchen es als Erfolg, wenn sie ihre menschliche Fracht in Spanien und damit in der EU gelöscht und den Kontinent auf diese Weise – im Ungeist ihrer Finanziers und Geldgeber – bereichert (und faktisch destabilisiert) haben. Die “Geflüchteten“ wissen: Wer einmal dort angekommen ist, bleibt bekanntlich in aller Regel für immer – mitsamt der später dann nachgeholten Großfamilie.

Künftiges Wählerreservoir nicht unwillkommen

Und spätestens seit in Europa die Parteien Oberwasser haben, die diesen verbrecherischen modernen Menschenschmuggel mit kriegerischen Invasionen nahekommenden Folgen endlich stoppen wollen, versuchen die regierenden Linken und Kulturzerstörer, sich neue Wählerreservoirs zu erschließen, indem sie eben diese Massenmigration weiter dulden oder sogar fördern. Sánchez und seine europäischen Genossen wollen sich durch illegale Zuwanderung mit noch so kulturfremden Eindringlichen und deren anschließende Einbürgerung ihr künftiges Wählerreservoir sichern. Ein Großteil der Migranten in Spanien wird natürlich nach Deutschland weiterziehen, so in Berlin die Linken dieselbe Wahnsinnsagenda ganz unumwunden zum politischen Programm erklärt haben.

Sánchez lässt die Kanaren nun ebenso im Stich wie zuvor Ceuta, das seit dem Ansturm von rund 80.000 Migranten im Juli im Chaos dahinvegetiert; dasselbe Schreckensszenario fürchten die kanarischen Einwohner nun für ihre Heimat. Fernando Clavijo, der Präsident der Kanarischen Inseln, bat Sánchez am Mittwoch schriftlich um ein Koordinierungstreffen, um über den unaufhörlichen Migrantenansturm zu beraten. Dessen Reaktion auf seinen Brief sei jedoch, wie er gestern bekannt gab, „enttäuschend“ gewesen: Sánchez sei nicht auf seine Forderungen eingegangen, sondern habe sich darauf beschränkt habe, ganz generell nochmals die Maßnahmen aufzuzählen, die die spanische Regierung in den letzten Jahren auf den Kanarischen Inseln in diesem Bereich ergriffen habe.

Eiskalte Umvolkung

Auf die Notfalllage habe Sánchez überhaupt nicht reagiert. “Was er mir damit sagen will, ist, was bereits getan wurde. Das wissen wir bereits, und in einigen Fällen wurde zu wenig und schlecht gehandelt. Wir haben jedoch darum gebeten, uns mit den Institutionen, den Ministerien und den für die Koordinierung der Maßnahmen zuständigen Stellen an einen Tisch zu setzen, um zu planen, was zu tun ist“, so Clavijo ebenso verärgert. Frustriert erinnerte er außerdem daran, dass Sánchez bei früheren Flüchtlingskrisen auf den Kanaren in Wahrheit so wenig “geleistet“ habe, dass seine Regionalregierung die Zentralregierung vor dem Obersten Gerichtshof habe verklagen müssen – “wegen der völligen Vernachlässigung der Kinder und Jugendlichen, die in ihren Zuständigkeitsbereich fielen“, nämlich die Asylbewerber. Von Madrid und den regierenden Sozialisten hat Clavijo hier jedenfalls definitiv nichts zu erwarten.

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Der Migrationswahnsinn in Europa geht also immer und weiter – und eiskalte Umvolkungpolitiker wie Sánchez wollen genau das, während die EU rein nichts dagegen unternimmt und es sich die anderen europäischen Staaten bieten lassen gefallen, dass Spanien zum Einfallstor für immer neue Migrantenströme wird, deren Leidtragende am Ende sie sein werden. Dazu passt, dass die Vorgänge auf den Kanaren von den deutschen Leitmedien völlig ignoriert und totgeschwiegen werden. Die Katastrophe nimmt also ohne jede Gegenwehr ihren Lauf.