Nach “Corona-Ausbruch” bei Olympia ohne jeden Krankheitswert: WHO ruft zur nächsten Impfrunde auf

Vom ersten Moment an haben die Veranstalter der Olympischen Spiel alles getan, um sämtliche weltanschaulichen und sonstigen offiziell erwünschten Narrative nach Kräften zu bedienen. Von der abstoßenden, das Christentum verhöhnenden Eröffnungsfeier (bei gleichzeitiger serviler Islam- und Hamas-Anbiederung, versteht sich) bis zur seit Tagen anhaltenden Farce um angebliche „Boxerinnen“, die aus biologischer Sicht glasklar Männer sind, aber ungehindert und mit dem Segen des Internationalen Olympischen Komitees (IOC) nach Strich und Faden Frauen zusammenschlagen dürfen, sind die Spiele bislang eine einzige Schande und Ausfluss eines kaputten westlichen Zeit(un)geistes. Das einzige, was zum Glück dort gar nicht oder nur am Rande thematisiert wurde, war der Ukraine-Krieg; ansonsten sind fast alle linken Haltungsthemen von Wokism, Transagenda, Migration, Multikulti, Klima und “Nachhaltigkeit” abgedeckt. Wobei… Moment: Fehlt da nicht noch eins? Genau: Corona!

Doch auch das wird jetzt aufgewärmt: Wenige Tage vor dem Finale Furioso dieser peinlichen Ideologenfestspiele nämlich hat man nun endlich doch noch einen Vorwand gefunden, die Corona-Hysterie aufzuwärmen. In der australischen Mannschaft soll es “bereits über 40 Infektionen” gegeben haben, wurde aus dem olympischen Dorf berichtet. Sogleich verordneten die Verantwortlichen den Athleten Maskenpflicht. Das eigentliche Ärgernis dahinter ist jedoch nicht dieser neuerliche Rückfall in das Gruselritual der (bereits im Juni bei der Tour de France reaktivierten) Gesichtswindeln, und auch nicht die medizinisch und infektiologisch völlig unwichtige Meldung über das kurze Aufflackern eines längst als Allerweltserkältung überführten Infektionsgeschehens.

Soviel zum “tödlichen Virus”: Medaillenregen trotz positiven Tests

Der Wahnsinn besteht eher darin, dass manche – oder womöglich sämtliche – Länderteams im Sinne des IOC anscheinend im großen Stil weiterhin Corona-Tests durchführen und damit die kriminelle Idiotie der vermeintlich überwundenen “Pandemie”-Jahre weiterexerzieren. Die Selbstentblödung der Corona-Neurotiker führt gleichwohl zu keiner Einsicht: Wie „gefährlich“ das Virus ist, zeigte sich nämlich unter anderem daran, dass manche Sportler offenbar trotz “Erkrankung” Medaillen gewannen.

Dennoch steht die unvermeidliche Weltgesundheitsorganisation (WHO) natürlich schon mit Warnungen bereit: „Dass Athleten infiziert sind, ist keine Überraschung“, da das Virus leider “weit verbreitet” sei, verkündete Maria Van Kerkhove, die Leiterin der WHO-Abteilung für “Epidemie- und Pandemievorsorge”. Das Virus sei in der Welt nach wie vor „sehr präsent“ und zirkuliere „in allen Ländern“, fügte sie hinzu. WHO-Daten aus 84 Staaten würden zeigen, dass die Zahl der positiv Getesteten in den vergangenen Wochen zugenommen habe, Europa sei besonders betroffen, sagte sie weiter. Außerdem hätten Ergebnisse von Abwasseruntersuchungen ergeben, dass die Zahl der tatsächlichen Fälle größer sei als bisher erfasst. „Das ist wichtig, weil das Virus sich weiter entwickelt und verändert“, sagte Van Kerkhove. Dadurch steige das Risiko, dass Erkrankungen nicht erkannt würden und beispielsweise Impfungen nicht wirkten. Der Wahn hat sich inzwischen so sehr verselbständigt, dass solche absurden Verlautbarungen von vielen Medien immer noch vorbehaltlos weiterverbreitet werden.

Diese Olympiade hat ihre Unschuld verloren

Ebenso wie natürlich auch der unvermeidliche Appell an „Risikogruppen“, vor allem Beschäftigten im Gesundheitswesen und Menschen über 60 Jahren, ihre Impfung ”aufzufrischen”, sofern sie dies nicht in den vergangenen zwölf Monaten bereits getan hätten. Genau daher weht also der Wind: „In den vergangenen zwei Jahren gab es einen dramatischen Rückgang bei der Impfabdeckung. Das muss schnell geändert werden“, drängte Van Kerkhove. In der Tat: Biontech verzeichnete im zweiten Quartal dieses Jahres Milliardenverluste; da muss ganz einfach geimpft werden – wie wirkungslos, gefährlich oder gar tödlich die bei dieser (nunmehr endgültig als unbedeutend überführten) Infektion völlig kontraindizierte Experimentalimpfung auch sein mag.

Und deshalb verlor die WHO-Impfpromoterin auch kein Wort über die inzwischen weltweit bekannten, zahllosen Nebenwirkungen der Vakzine und ihre Schädlichkeit beziehungsweise bestenfalls Nutzlosigkeit. Und die Medien verbreiten dieses Geschwafel auch noch völlig unkritisch. Zudem rief die WHO die Regierungen dazu auf, die Ausbreitung des Virus in ihren Ländern verstärkt zu beobachten – allerdings mit dem “beruhigenden” Zusatz, dass sich die derzeitige Situation dank Behandlungsmöglichkeiten, Tests und Impfstoffen von der in den Jahren 2020 bis 2022 unterscheide. Der Kult geht also munter weiter – und macht nicht einmal vor Olympia halt. Dieses einst sportliche, fröhliche Völkerfest hat wahrlich seine Unschuld verloren und das in jeder denkbaren Dimension. In Paris ist nun wahrlich und endgültig der gesamte Propagandaterror unserer Zeit abgedeckt.