Nach dem AfD-Urteil: Götterdämmerung im Staatsfunk?

Sorry, aber so schnell kann ich das alles nicht zu den Akten legen: Der Kommentar von Iris Sayram – immerhin promovierte Juristin – in den ARD-“Tagesthemen” von Donnerstagabend über das AfD-Urteil des Kölner Verwaltungsgerichts ist ein Einschnitt. Für die Mehrzahl der sedierten Bewohner im Siedlungsgebiet sind die “Tagesschau” und “Tagesthemen” immer noch so etwas die TÜV- und Prüfbehörden der Wirklichkeit, eine Art zertifizierter Erklärbär, der den zulässigen Meinungskorridor markiert.

Wenn jetzt hauptamtlich – und dass der Beitrag mit “Meinung” überschrieben ist, spielt für die Wahrnehmung keine Rolle –, zur besten Sendezeit und lapidar zwar nicht expressis verbis, aber inhaltlich sehr klar von politischer Steuerung, berechtigtem erodierendem Vertrauen und dergleichen mehr gesprochen wird, dann markiert das einen Bruch mit dem bisherigen öffentlich-rechtlichen Framing.

Deutungsrahmen am Ende

Das keine kleine Sache, sondern ein echter Wendepunkt im Deutungsrahmen zu AfD und einem politischen Apparat, der sich Staat und Institutionen zur Beute gemacht hat. Dieser Deutungsrahmen ist jetzt an sein Ende gekommen. Die Lüge – das „Narrativ“ – ist an ihr Ende gekommen. Es hat sich ausgezahlt, dass Dissidenten und Kritiker nicht klein beigegeben haben, sondern ihrem eigenen Verstand und Gewissen mehr vertraut haben als den großen und gängigen Überschriften.

Der Kaiser ist nackt – und die kritische Masse, die es braucht, um das auszusprechen, wurde jetzt erreicht. Von Dostojewski gibt es den Aphorismus “Der Mensch ist unglücklich, weil er nicht weiß, dass er glücklich ist. Nur deshalb. Das ist alles, alles! Wer das erkennt, der wird gleich glücklich sein, sofort, im selben Augenblick.” Das gilt auch für Mündigkeit und Selbstbehauptung: Sapere aude – habe Mut, dich deines eigenen Verstandes zu bedienen! Wer das erkennt, der ist frei – im selben Augenblick.