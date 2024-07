Nach dem Anschlag auf Trump: Jetzt erst recht!

In welchen Zeiten leben wir? Nach dem Attentat auf den amerikanischen Präsidentschaftskandidaten Donald Trump “betet” sein Konkurrent Joe Biden jetzt für ihn. Na, immerhin! Die deutsche Presse schreibt nicht von einem Attentat, sondern von einem “Zwischenfall”. Von einem “Knall”. Von einem “Sturz” Trumps von der Bühne. Böhmermanns Gagschreiber Sebastian Hotz alias “El Hotzo“, findet es derweil gut, wenn Faschisten erschossen werden:

Die Linken schweigen lautstark oder heucheln Mitgefühl. Eine Heuchelei, angesichts derer man bereits nach zwei Sekunden einen ganzen Eimer vollkotzen könnte. Niemand in der deutschen und in der gesamten westlichen Öffentlichkeit versucht die Hinter- und Beweggründe – die in diesem Fall sogar hochrelevant sind – für dieses Attentat zu hinterfragen. Das Motiv des “mutmaßlichen” Täters sei unklar, so “tagessschau24”.

Und Trump-Hasser verbreiten bereits sogar eifrig die Mär, dass dieses Attentat eine Inszenierung von Trump selbst und seinem Umfeld gewesen sei, um dessen Chancen auf die Wahl zum Präsidenten zu verbessern, da er ja ansonsten angeblich keine Aussicht auf einen Gewinn bei der Wahl gehabt hätte.

Also ist dies letztlich doch alles nur eine kleine Beschleunigung, eine leichte weitere Verschärfung des Kulturkampfes, in dem sich der sogenannte Wertewesten befindet. Auf geht’s! Bald schärfer auch gegen Politiker der AfD! Bald noch drastischer gegen Orban! Bald noch brutaler gegen die FPÖ und gegen Kickl!

Ich aber sage: Der globalistische “Kulturmarxismus” mit seiner bolschewoken Siegesgewissheit muss gestoppt und für alle Zeiten beendet werden! Und zwar ebenso entschlossen, wie ihn die Linken durchzusetzen versuchen. Hasta la victoria siempre – immer bis zum Sieg!

Und ganz sicher: Die Rechten, nein: die Richtigen werden am Ende siegen!