Nigel Farages Erdrutschsieg: Großbritannien wacht ebenfalls auf

Überall in Europa geraten die etablierten Parteien mehr in die Defensive und werden nicht mehr als Problemlöser, sondern als deren Verursacher erkannt. Dies zeigte sich am Wochenende auch in Großbritannien, wo Kommunalwahlen und eine Nachwahl für einen Parlamentssitz stattfanden. Als großer Gewinner ging dabei die neue Partei Reform UK von Nigel Farage hervor, die geradezu einen Erdrutschsieg errang: Insgesamt konnte Reform UK 677 Sitze in Kommunalparlamenten, die Mehrheit in zehn Stadträten, zwei Bürgermeisterposten und den freigewordenen Parlamentssitz gewinnen. Die etablierten Parteien Labour und Tories erlitten dagegen teils vernichtende Niederlagen und lagen selbst da, wo sie noch eine Mehrheit erringen konnten, oft nur hauchdünn vorne. Die Tories gewannen 319 Sitze, verloren aber 674, Labour konnte ganze 98 gewinnen und verlor 187.

„Die britischen Wähler wählen immer wieder die Veränderung und bekommen sie nicht. Die Stimmung in weiten Teilen des Landes ist angesichts dessen vergiftet“, konstatierte der Tory-Politiker David Frost. Damit beschrieb er die Situation, wie sie etwa auch in Frankreich, Deutschland, Österreich und vielen anderen europäischen Ländern ist: die etablierten Parteien können oder wollen den Willen der Wähler nicht ausführen, weil ihnen entweder die eigene irre Ideologie wichtiger ist oder weil sie aus anderen Gründen zu erstarrt sind, um noch auf gesellschaftliche Veränderungen reagieren zu können. Lieber kriminalisieren sie dann das Verhalten der Bürger, die sich das nicht mehr länger gefallen lassen wollen.

“Take back control!”

In Großbritannien führt Reform UK seit Monaten die landesweiten Umfragen an, die Zahl der Mitglieder stieg in den letzten Wochen und Monaten um über 200.000! Der Brexit-Pionier Farage hat es damit abermals geschafft, eine neue Kraft auf die politische Bühne zu bringen, wie er es zuvor bereits mit UKIP getan hatte. „Nichts wird je wieder so sein wie vorher“, verkündete er nach seinem Sieg in der Zeitung „Telegraph“. Die Ära des Zwei-Parteien-Systems sei endgültig vorbei; die Botschaft des Wahltages sei, wie schon beim Brexit: „Take back control“!

Und genau wie in Deutschland und Österreich sind es auch in Großbritannien die nach links gerückten Konservativen, die die Hauptschuld an der katastrophalen Misere des Landes tragen. Unter ihrer Ägide ist die illegale Massenmigration in längst existenziell gefährlichem Maße explodiert und sie waren und sind es, die den Klimawahn exekutieren, der die Wirtschaft in den Ruin und die Bürger in die Armut treibt. Die Sieger von Reform UK ließen dann auch keinen Zweifel daran, dass unter ihrer Ägide in den Kommunen Schluss mit dem „Net Zero“-Schwachsinn sein wird, mit dem der CO2-Austoß um buchstäblich jeden Preis auf null gesenkt werden soll. Auch diese Kommunalwahl in Großbritannien unterstreicht den politischen Megatrend nach rechts, der fast überall zu beobachten und der auch in Deutschland trotz aller putschartiger Tricks des Altparteienkartells nicht zu stoppen sein wird.