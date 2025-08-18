Nach dem Gipfel von Alaska: Wir sind so klug als wie zuvor

Das Gipfeltreffen zwischen US-Präsident Donald Trump und seinem russischen Widerpart Wladimir Putin am vergangenen Freitag in Alaska hat wahrscheinlich nicht nur bei mir ein Gefühl von Ratlosigkeit hinterlassen. Öffentlich sichtbare Ergebnisse sind praktisch nicht vorhanden. Publizistische Beobachter, die sich im Vorfeld des Ereignisses mit ihren Prognosen bis zur Erwartung eines „Jalta 2.0“, also einer politischen Neuordnung Europas, steigerten, saugen sich jetzt verzweifelt Kommentare zu „Nicht-Nachrichten“ aus den Fingern. In der Realität kann man jedoch kaum mehr tun, als frei nach Goethes Faust festzustellen: „Wir sind so klug als wie zuvor.“ Dennoch soll hier eine Analyse der internationalen Politik versucht werden, die sich zwar wesentlich auf einen durch den Gipfel kaum veränderten Zustand „vor Alaska“ beziehen muss, aber dadurch hoffentlich nicht weniger interessant wird.

Ungeachtet seiner Ergebnislosigkeit bot das Treffen von Alaska in seinen äußeren Formen eine Symbolik, die durchaus einer Betrachtung wert ist: Ein brutaler Diktator, der seit fast dreieinhalb Jahren unschuldige Menschen in der Ukraine mit Luftangriffen, Massakern und gewaltigen Zerstörungen terrorisiert und zu diesem Zweck – selbst nach vorsichtigen Schätzungen – hunderttausende junge Menschen seines eigenen Volkes geopfert hat, wurde vom US-Präsidenten, den man früher gern als „Anführer der freien Welt“ bezeichnete, in allen Ehren und geradezu demonstrativ freundschaftlich empfangen. Selbst nachdem der Diktator Putin viel früher als geplant und unter Absage eines gemeinsamen Abendessens abgereist war – eigentlich ein großer diplomatischer Affront –, verkaufte US-Präsident Trump die ganze Aktion der Öffentlichkeit als einen Riesenerfolg. Oppositionelle im Westen übernehmen vielfach diese Sichtweise und vermuten hinter all dem – in Anlehnung an das längst verstummte Internet-Orakel „Q“ – einen genialen Plan, den außer Trump niemand verstehen kann. In der Realität dürfte es Putin hingegen sehr schwer gefallen sein, angesichts seines Gesprächspartners einen fast unvermeidlichen Gedanken nicht laut auszusprechen: „Oh mein Gott, wie blöd bist du!“

Zuspitzung zum brutalen Massenkrieg in Europa?

Bei einer rationalen Analyse muss man sich hier allerdings trotzdem die Frage stellen, warum der US-Präsident eigentlich einem Großverbrecher solche Ehren erwies und ihn damit aus einer auch aus russischer Sicht äußerst unangenehmen internationalen Isolation herausholte. Zum Zwecke einer Antwort auf diese Frage muss zunächst eine Mainstream-Position verworfen werden, die immer noch jener vorgeblich berechenbaren und vernünftigen Außenpolitik der US-Präsidenten Barack Obama (2009-2017) und Joe Biden (2021-2025) nachtrauert. Beide erreichten nämlich mit ihrer Russlandpolitik und speziell ihrer Haltung zum Ukraine-Konflikt nichts außer einem bis heute andauernden brutalen Massenkrieg in Europa. Wir leben im 21. Jahrhundert eben nicht mehr in der Ära einer regelbasierten internationalen Politik, sondern im Zeitalter des Cäsarismus und Neo-Imperialismus. Donald Trump hat dies immerhin begriffen, und das muss man bei aller gebotenen Kritik würdigen. Trotzdem ist das keine hinreichende Erklärung für die fast schon als würdelos zu bezeichnende symbolische Kapitulation vor Putin, die Trump in Alaska vor den Augen der Weltöffentlichkeit vollzog.

Um dies zu verstehen, gestatte ich mir ein wenig Küchenpsychologie: Es gehört geradezu zum Wesen Donald Trumps, nicht nach den Regeln zu spielen. Da er damit bis jetzt zumindest innenpolitisch sehr erfolgreich war, kommt es zu einer Gut-Böse-Vertauschung wie bei den Hexen in Shakespeares Macbeth: „Fair is foul, and foul is fair.“ Der regeltreue Kontrahent wird als Schwächling verachtet, während der Bösewicht als gleichwertige und seelenverwandte Figur angesehen wird, mit der man einen „Deal“ schließen kann, also eine Vereinbarung zum beiderseitigen Vorteil, die allerdings in der Regel auf Kosten Dritter geht und somit nicht den Grundsätzen bürgerlichen Rechts entspricht. Die entscheidende Frage ist also, worin dieser Deal hier konkret bestehen könnte. Es müsste ja schließlich dabei auch für Trump und vor allem für das nationale Interesse der USA ein Vorteil entstehen, und dies ist offensichtlich nicht der Fall, wenn die Ukraine einfach zur Interessensphäre Putins erklärt und mitsamt ihrem Volk Russland zum Fraße hingeworfen wird. Es muss also irgendetwas existieren, was Putin Trump als Gegenleistung für seine russlandfreundliche Haltung anbieten kann.

Aus US-Sicht ist die NATO eine Gemeinschaft europäischer Schmarotzer

An dieser Stelle öffnet sich das bislang weitgehend auf den Ukraine-Krieg beschränkte Bild hin zur großen Weltpolitik. Schon zur Zeit Barack Obamas war in den USA von einem „Pivot to Asia“ („Schwenk nach Asien“) die Rede, mittels dessen der Schwerpunkt der US-Außenpolitik vom atlantischen in den pazifischen Raum verlagert werden sollte. Die NATO erschien aus der Sicht Washingtons schon damals nicht nur als weitgehend obsolet, sondern auch als eine Gemeinschaft europäischer Schmarotzer, die trotz hoher Volkseinkommen die USA für ihre eigene äußere Sicherheit sorgen ließen, ohne einen angemessenen Beitrag dazu zu leisten. Heute sprechen Donald Trump – und mehr noch sein Stellvertreter J.D. Vance – dies nicht nur offen aus, sondern handeln auch danach. Das Eigeninteresse der USA an einem freien Europa und einer selbstbestimmten Ukraine ist praktisch gleich null, wenn die Bindung an die viel beschworenen „westlichen Werte“ erst einmal einer nüchternen Interessenkalkulation gewichen ist. Die wahre Herausforderung für die USA des 21. Jahrhunderts ist der unaufhaltsame Aufstieg der Volksrepublik China zur militärischen, technologischen und demographischen Weltmacht.

Die Frage, ob dieser Konflikt, der sich jederzeit an der Taiwan-Frage gefährlich entzünden kann, wirklich mittelfristig militärisch ausgetragen werden muss, soll hier ausgeklammert werden. In jedem Fall wird es aber zwischen den USA und Festlandschina zu einer neuen Rivalität von globalen Supermächten kommen. In dieser Konstellation ist Europa für die USA kaum noch von Bedeutung und die Ukraine erst recht nicht. Russland ist es hingegen sehr wohl, allein schon aufgrund seines bis zum Pazifik und zur chinesischen Grenze reichenden Territoriums, aber auch wegen seiner Bodenschätze, die für die USA praktisch unverzichtbar wären, sollten etwa Seltene Erden irgendwann nicht mehr aus China eingeführt werden können. Eine Politik der Niederwerfung und Aufteilung Russlands, wie sie manche Phantasten in der zum Glück heute nicht mehr existierenden Biden-Administration wahrscheinlich wirklich angestrebt haben, wäre aber völlig unrealistisch und aufgrund der russischen Nuklearwaffen auch brandgefährlich. Donald Trump hat wohl erkannt, dass er sich die Reichtümer Russlands sehr viel einfacher und besser zu Nutze machen kann, wenn er Moskau in die Rolle eines Bündnispartners gegen China bringt.

Negative Begleiterscheinungen übertriebener Fixierungen

Darüber hinaus könnten die USA und Russland sehr erfolgreich in der Arktis zusammenarbeiten, die sich immer mehr zu einem zentralen Spielfeld der Weltpolitik des 21. Jahrhunderts entwickelt. Damit haben wir endlich eine Vorstellung davon entwickelt, worin jener Deal der USA mit Russland bestehen könnte, den Trump angesichts seines Verhaltens in Alaska anscheinend um jeden Preis erreichen will: Gegenseitiger Handel, gemeinsame Rohstoffausbeutung und vor allem ein „weißes“ Bündnis der beiden größten Staaten des globalen Nordens gegen die aufstrebende VR China. Um dies zu bekommen, müsste Trump Putin allerdings die Ukraine als Morgengabe überreichen. Wie schon erwähnt wurde, würde ein solcher Deal zwischen nicht regelkonformen Spielern zu Lasten Dritter geschlossen werden, und diese Dritten wären nicht nur die Ukrainer, sondern auch die Europäer in ihrer Gesamtheit. Zum Schluss dieser Analyse müssen also die Fragen beantwortet werden, welche Auswirkungen ein Bündnis zwischen Trump und Putin nicht zuletzt auf Deutschland haben könnte, und wie wir uns diesen – aller Voraussicht nach negativen – Folgen entziehen können.

Die Antwort auf die erste dieser Fragen ist relativ einfach: Ein militärischer Rückzug der USA aus Europa würde nicht nur die Ukraine, sondern angesichts seiner gegenwärtig nicht vorhandenen Verteidigungsfähigkeit auch Deutschland zum Bestandteil einer russischen Einflusssphäre machen. Dagegen hilft – und das ist schon ein wesentlicher Teil der Antwort auf die zweite Frage – nur die entschlossene Wiederherstellung eben jener Verteidigungsfähigkeit. An dieser Stelle möchte ich meine eigene Haltung näher erklären: Ich sehe keine Notwendigkeit dazu, aufgrund meiner grundsätzlich kritischen Position zum Zustand meines eigenen Landes entweder „Trumpist“, „Putinist“ oder gar beides gleichzeitig zu sein. Weder Trump noch Putin werden Demokratie und bürgerliche Freiheiten in der erschreckend repressiv gewordenen Bundesrepublik wiederherstellen, und sie werden auch keine Rückkehr der deutschen Politik zur Vernunft bewirken. Das müssen wir Deutschen schon selbst tun. Übertriebene Fixierungen auf Washington und Moskau führen nur zu den höchst unguten Begleiterscheinungen gegenwärtiger deutscher Politik: Während der polit-mediale Mainstream geradezu hündisch um eine Fortsetzung jenes Vasallentums zu den USA winselt, das mit der Sprengung der Ostsee-Pipelines im September 2022 ihren bisherigen Tiefpunkt erreichte, betteln sogenannte Systemoppositionelle wie Jürgen Elsässer („Compact“) in ihrem gegen den Westen insgesamt gerichteten Selbsthass um eine neuerliche Besetzung Deutschlands durch Russland, die unser Land in den Zustand der DDR zurückwerfen würde.

Echtes nationales Selbstbewusstsein gefragt

An die Stelle dieser Irrwege muss endlich echtes nationales Selbstbewusstsein treten. Wem hier aus durchaus verständlichen Gründen zu viel Deutschnationalismus im Spiel ist, der kann diese Einstellung – in Anlehnung an den ehemaligen französischen Präsidenten und Begründer des heutigen Frankreichs, Charles de Gaulle (1890-1970) – auch als „gaullistisch“ bezeichnen. Deutsches und französisches Interesse widersprechen sich hierbei nicht, sondern würden sich in vorzüglicher Weise ergänzen und könnten mühelos mit den Zielsetzungen zahlreicher weiterer europäischer Staaten in Einklang gebracht werden. An die Stelle einer zum Synonym für Unfreiheit und Bürokratie gewordenen EU würde jenes „Europa der Vaterländer“ treten, das eben jener Charles de Gaulle schon zu seinen Lebzeiten anstrebte. Diese Ideen sind aus meiner Sicht alles andere als unrealistisch. Schon ein „Dreibund“ aus Deutschland, Frankreich und Polen hätte mehr Einwohner und eine viel größere Wirtschaftsleistung als Russland und sogar eigene Nuklearwaffen. Er wäre also in der Lage dem Moskauer Imperialismus auch ohne die USA zu widerstehen. Man müsste dies nur wollen.

In der gegenwärtigen Praxis ist aber leider nicht nur das europäische Militärwesen verrottet, sondern es schwindet auch zunehmend die ökonomische Basis, welche für die Schaffung einer schlagkräftigen europäischen Armee nötig wäre. Überschuldung durch Massenmigration, Energiewende und nicht mehr bezahlbare Sozialleistungen schränkt die politischen Spielräume gerade in den drei größten westeuropäischen Staaten – Deutschland, Frankreich und dem Vereinigten Königreich – stark ein, und dieser Zustand könnte sich in großen sozialen Unruhen entladen, wenn Rüstungsanstrengungen in direkte Konkurrenz zum Wohlfahrtsstaat geraten. Mir ist auch bewusst, dass dieses Thema gerade in der deutschen politischen Opposition alles andere als populär ist. Deshalb betone ich hier, dass es mir nicht um irgendeine aggressive Politik gegenüber Russland geht, sondern nur um die Herstellung einer glaubwürdigen militärischen Abwehrbereitschaft. Sogar diese abzulehnen, wäre aber aus meiner Sicht ein falscher, selbstschädigender Pazifismus. Russland kann nicht als an sich friedlicher Staat imaginiert werden, während es gleichzeitig in unserer Nachbarschaft einen jahrelangen Vernichtungskrieg führt.

Ein russisches Europa von Lissabon bis Wladiwostok?

Es ist auch die Annahme falsch, dass es in Moskau nur um die Vorherrschaft über die Ukraine ginge, auf die man – wenn auch fragwürdige – historische Ansprüche geltend machen kann. Wladimir Putin und russische Propagandamedien haben in der jüngeren Vergangenheit auf sehr deutliche Weise öffentlich zum Ausdruck gebracht, dass Russland die gesamte postsowjetische Region als seinen legitimen Einflussbereich ansieht. Teilweise – ich nenne hier den Namen des Ultranationalisten und weltpolitischen Strategen Alexander Dugin – ist sogar offen von einem „russischen Europa von Lissabon bis Wladiwostok “die Rede. Wer darin in Deutschland die Erfüllung seiner politischen Träume sieht und die Abschaffung von Demokratie und Freiheit nach dem Vorbild von Putins Handeln in Russland nach dem Jahre 2000 als Erlösung wahrnehmen will, den werde ich hier nicht bekehren können. Alle anderen rufe ich aber zum Engagement für ein starkes Deutschland in einem starken Europa auf, das sowohl von den USA als auch von Russland unabhängig sein soll. Nur auf diese Weise kann verhindert werden, dass ein Deal zwischen Trump und Putin zu Lasten Europas unsere demokratische Selbstbestimmung schmerzvoll und dauerhaft beendet.

Nach dem Gipfel von Alaska sind wir also zwar nicht klüger als zuvor, was konkret greifbare Ergebnisse betrifft. Eine Analyse der Symbolik des Gipfels im Zusammenhang mit schon länger bekannten Fakten hat uns dann aber doch zu einigen Einsichten geführt, die zumindest aus meiner persönlichen Sicht unbedingt beherzigt werden sollten.