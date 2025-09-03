Nach dem Mord von Friedland: Wenn die Vermeidung von „rechter Hetze” wichtiger ist als ein Menschenleben

Der SPD-Bürgermeister von Friedland, Andreas Friedrichs, nennt die Ermordung eines 16-jährigen Mädchens, das am Bahnhof seiner Gemeinde vor einen Zug gestoßen wurde, einen “Unglücksfall”. Seine größte Sorge: Dass dadurch “rechte Hetze” befeuert wird. In Köln hat ein Bündnis aller Parteien außer der AfD ein “Fairnessabkommen“ geschlossen, das sich verpflichtet, im NRW-Kommunalwahlkampf das Thema Migration “ausschließlich positiv“ zu behandeln. Man entschuldige meine Wortwahl: Aber bei solchen Typen und solchen Parteien bekomme ich inzwischen das sprichwörtliche große Kotzen. Es gibt Morde, die sind so abscheulich, dass sie eigentlich alles ändern müssten. Der Tod von Liana in Friedland – 16 Jahre alt, selbst ein ukrainisches Flüchtlingskind, frisch in der Ausbildung, voller Zukunftspläne – gehört in diese Kategorie. Sie wurde von einem abgelehnten irakischen Asylbewerber vor einen Güterzug gestoßen. Sie starb sofort. Man kann diese Tat nicht entschuldigen. Sie ist kein “tragisches Unglück”. Sie ist das pure Staatsversagen, weil sie absolut vermeidbar war – so wie mittlerweile tausende weitere Fälle. Denn wäre der Staat seiner Pflicht nachgekommen, wären die Täter gar nicht mehr hier gewesen.

Doch anstatt die Realität zu benennen, schafft die Politik sich lieber ihre eigene. Die etablierte Politik verharmlost und relativiert diesen Horror, “betrauert” ihn verlogen als tragisches unabwendbares Schicksal. Ob Mannheim oder Solingen oder sonstwo: Es sind immer dieselben Bilder gehehlter Betroffenheit. So auch jetzt in Friedland. Man hört den Bürgermeister und weiß: Hier spricht kein aufrichtig Trauernder; hier spricht ein Funktionär, der mehr Angst vor „rechter Hetze“ hat als vor den Tätern, die seine Stadt unsicher machen. Dass eine junge Frau tot ist, scheint für ihn Nebensache zu sein; Hauptsache, die Worte stimmen. Noch perverser: Inzwischen bewirbt ein linkes Bündnis namens „Friedland ist bunt“ einen Workshop, in dem man lernen soll, „rechte Parolen“ zu kontern. Das ist die moralisch verkommene Antwort dieser Leute auf den Mord an einem wehrlosen und unschuldigen Mädchen.

Musk als nüchternster Mensch im Raum

In Deutschland stirbt man inzwischen nicht nur an Zügen, man stirbt an Sprachregelungen. Ausgerechnet Elon Musk musste von Kalifornien aus das Offensichtliche aussprechen: Die deutschen Behörden gehören wegen Beihilfe zum Mord vor Gericht. Ein Satz, den in Deutschland kaum ein Bürgermeister, kaum ein Minister, kaum ein Journalist über die Lippen brächte und wenn doch, dann nicht ohne anschließende Anwürfe, er sei “rechtsextrem” und “populistisch”. Musk, sonst oft als exzentrisch verschrien, wirkt plötzlich wie der nüchternste Mensch im Raum – weil er aus der Ferne das ausspricht, was jeder denkt. An diesem Beispiel wird sichtbar, wie sehr hierzulande die Angst vor den eigenen Worten dominiert.

Auch das “Fairnessabkommen” von Köln versucht die unliebsame Realität durch offene Sprachverbote auszublenden. Was die Systemparteien

CDU, SPD, Grüne, FDP, Linke und ihre kommunalen Partner da beschlossen haben, bedeutet übersetzt dies: Man spricht im Wahlkampf nicht über Migration und Kriminalität, die drängendsten Probleme der größten Stadt in NRW mit täglichen Messerstechereien, Drogenkriegen und No-Go-Areas. All das soll ausgerechnet im Wahlkampf nicht mehr stattfinden und in ein Tabu verwandelt werden. Ein Maulkorb, verpackt als “Fairness”.

Schallendste Ohrfeige

Es ist die Drei-Affen-Geste als Politikdevise: Nichts hören, nichts sehen, nichts sagen! Dem Wähler wird damit die schallendste Ohrfeige erteilt, die man sich nur vorstellen kann. Sie spucken dem Bürger ins Gesicht mit ihrer Botschaft: Was dich betrifft, was dich quält, was deine Kinder in Angst versetzt, interessiert nicht! Wir reden nicht darüber, fertig! Problem erledigt. Das ist die Missachtung der Bürger, des demokratischen Souveräns, in Reinform. Und so erklärt sich auch ganz von selbst, warum die AfD immer weiter wächst. Nicht, weil sie Zauberkräfte hätte oder den Stein der Weisen erfunden hätte. Sondern weil sie das einzige Sprachrohr für all das bleibt, worüber die anderen nicht mehr reden wollen. Doch wer Probleme verschweigt, wird von der Realität eingeholt. Wer Morde zum „Unglücksfall“ herunterspielt und die Probleme bei der offensichtlichen “Veränderung unseres Landes” ignoriert, darf sich nicht wundern, wenn das Volk irgendwann die Nase voll hat.

Vielleicht hat Elon Musk Recht: Vielleicht gehören hier nicht nur Täter, sondern auch jene vor Gericht, die ihre Augen verschließen, die ihre Pflicht verraten und die Opfer mit Sprachtricks aus der Welt reden. Liana ist tot – das ist Fakt. Und Deutschland diskutiert darüber, ob man das Wort „Mord“ verwenden darf. Absurder kann ein System nicht mehr sein.