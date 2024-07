Nach dem Trump-Attentat: Wende zum inneren Frieden?

Markiert der Mordversuch vom 13. Juli 2024 an Donald Trump einen Wendepunkt? Biden bezeichnet das Attentat als “krank” und “betet” für Trumps Genesung. Das waren allerdings keine hohlen Worte. Auch Trump ruft in seiner gestrigen Wahlkampfrede von Milwaukee zur Versöhnung auf: “Die Zwietracht und Spaltung in unserer Gesellschaft muß geheilt werden.”

Es fällt auf: Biden wie Trump appellieren seit dem Attentatsversuch an beide politische Lager, die wechselseitigen Anfeindungen und Schuldzuweisungen zu beenden. Die US-Medien (CNN ebenso wie Fox) machen bei dieser Wende – anscheinend – glücklicherweise mit und mäßigen sich seither deutlich. Politiker wie Medienmacher scheinen plötzlich zu erkennen, daß die in den USA eskalierende Gewalt einen Punkt erreicht hat, an dem sie auch sie selbst jederzeit unvorbereitet und schutzlos treffen kann.

Der Anschlag auf Donald Trump wurde medial weltweit verurteilt; gut so. Dies könnte ein Anzeichen dafür sein, daß der Mordversuch tatsächlich zu einer neuen Einsicht führen könnte: Dass nämlich auch Trump ein politischer Gegner ist, den man in der Diskussion argumentativ stellen muss oder besiegen kann – nicht aber ein politischer Feind, den man vernichten muss. „Für die internationale Polit-Gemeinde ist das Attentat eine Gelegenheit, Trump quasi in ihren Reihen willkommen zu heißen“ schreibt Roland Tichy voller Optimismus.

Die Kampfrhetorik verebbt

Das ist nochmals deutlich mehr als all die üblichen hohlen Sprüche wie etwa „There is absolutely no place for political violence in our democracy“, wie Barack Obama am 14. Juli sagte. Der Anschlag auf Trump war also kein Auslöser für einen Bürgerkrieg, sondern er markiert im Gegenteil – bislang jedenfalls – einen möglichen Wendepunkt hin zum inneren Frieden in den USA. Die „Put a Bull’s-eye on Trump“-Rhetorik ist passé. Amerika wird die Wende schaffen.

Und Europa und Deutschland? Hier sieht es eher durchwachsen aus. Nach der erneuten Wahl von Ursula von der Leyen zur EU-Kommissionspräsidentin hat es das EU-Parlament mit deutlichen 337 zu 119 Stimmen den Antrag abgelehnt. den Anschlag auf Donald Trump zu verurteilen und eine Debatte über politische Gewalt zu führen. Es ist definitiv kein gutes Zeichen, wenn sich die Parlamentarier mehrheitlich gegen die obige Wende aussprechen. Und auch die deutschen Medien tun sich schwer mit solch einer Rückkehr zu demokratischem und sachlichem Diskurs. So hat es etwa auch die “Badische Zeitung” nicht kapiert: Sie verkündet am 14. Juli, dem Folgetag des Anschlags, mit der Titelzeile “Wenn ein Täter (Trump) zum Opfer wird” indirekt ein “Weiter so” der Polarisierung – obwohl doch beide – Biden wie Trump – gleichermaßen Täter wie Opfer waren.

Butler als Weckruf

Verharrt Deutschland also weiter in der Hassspirale gegen Andersdenkende? Ja, es hat den Anschein – wenn man alleine nur die ausnahmslos negativen Reaktionen der Mainstreammedien auf Trumps Rede zur nationalen Einheit und Versöhnung in Milwaukee liest: “Trumps Appell zur Versöhnung ist nur ein Trick” Schlagzeile etwa der “Spiegel” heute. Und “t-online” bewertet die Vermeidung jeglicher Aggressivität eines Mannes, auf den zwei Tage zuvor geschossen wurde, wie folgt: “Trump wirkt bei Parteitag der Republikaner überwiegend müde“.

Es zeigt sich erneut: Der innere Frieden ist in Deutschland nicht minder gestört als in den USA. Auch hierzulande droht das Gespenst bürgerkriegsähnlicher Zuständen. Dabei sollte das gescheiterte Attentat von Butler/Pennsylvania auch in Deutschland als Weckruf verstanden werden, um endlich Brandmauern abzubauen und die Ausgrenzung jeglicher vom linken Mainstream abweichenden Meinungen zu beenden. Nur ein Wunschtraum?