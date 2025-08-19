Nach den Ukraine-Gesprächen von Washington: Das Sterben geht erstmal weiter

Die gestrigen Gespräche in Washington zwischen Trump, Selenskyj und den europäischen Vertretern wirkten auf den ersten Blick wie ein diplomatischer Fortschritt. Zwar ist gut, dass endlich überhaupt gesprochen wird und Bewegung in die Diplomatie kommt, doch bislang handelt es sich nur um eine sorgfältig inszenierte Einigkeitsshow. Die Beteiligten präsentierten sich geschlossen, sprachen von Sicherheitsgarantien, vermieden jedoch jede Aussage zu den Fragen, die über Krieg oder Frieden entscheiden. Kein Wort zu territorialen Realitäten, kein Hinweis auf Putins persönliche Absicherung, keine Klarheit über mögliche Rücknahmen westlicher Sanktionen. Die entscheidenden Themen wurden ausgeklammert, als gäbe es ein stillschweigendes Verbot, sie überhaupt anzusprechen.

Wer sich ernsthaft mit Verhandlungstaktik auskennt, erkennt sofort, dass solche Leerformeln nicht zur Lösung eines Konflikts beitragen, sondern dessen offene Fortsetzung verschleiern. Putin hat – zumindest öffentlich – noch keinerlei Druck zu spüren bekommen. Im Gegenteil: Dass er den sogenannten “Sicherheitsgarantien” zugestimmt haben soll, ist ein klares Indiz dafür, dass diese seine strategischen Interessen nicht gefährden. Wer glaubt, ein russischer Präsident stimme einem westlich geführten Sicherheitskonzept zu, ohne im Gegenzug etwas dafür zu bekommen, der unterschätzt nicht nur Putin, sondern auch die Logik der Macht.

Keine US-Blankogarantien mehr für unbegrenzte Kriegsfortsetzung

Gleichzeitig zeigt sich die völlige Abhängigkeit der Ukraine von amerikanischer Rückendeckung: Ohne US-Technologie, insbesondere Zieldaten, Satellitenaufklärung und Kommunikationssysteme wie Starlink ist kein moderner Krieg mehr führbar – und sollte diese Unterstützung für Kiew ausbleiben, wäre die Ukraine nicht nur blind, sondern auch taub und schutzlos russischen Angriffen ausgeliefert. Europa kann diesen Ausfall nicht kompensieren. Weder militärisch noch finanziell ist es in der Lage, die operative Struktur eines Hochtechnologiekrieges aufrechtzuerhalten. Die Folge wäre ein Zusammenbruch der ukrainischen Verteidigung nicht durch Niederlage im Gefecht, sondern durch Funktionsverlust.

Nun hat Trump bereits deutlich gemacht, dass die USA keine Garantie mehr für eine fortgesetzte Unterstützung geben werden. Er verlangt Bezahlung für alles, was geliefert wird. Es ist also nur eine Frage der Zeit, bis der militärische Rückzug auch strukturell greift. Europa mag die große Illusion eines militärischen Siegs durch Unerbittlichkeit gegenüber Russland noch eine Weile verlängern, aber nicht dauerhaft aufrechterhalten. Das Sterben geht dadurch nur unnötig weiter. Die Ukraine wird aufgerieben, und der Westen sieht dabei zu, wie das Ende hinausgezögert wird, ohne den Ausgang noch beeinflussen zu können.

Komfortabel für Putin

In dieser Lage hat Putin keine Eile. Er treibt die Frontlinie weiter in das Landesinnere, während die Gegenseite sich intern zerreibt. Sollte auf seine Bedingungen nicht eingegangen werden, führt er den Krieg weiter. Und er kann ihn weiterführen – weil die Gegenwehr jeden Monat schwächer wird. Die Idee, er könne durch Druck oder Isolation gestoppt werden, ignoriert die Tatsachen. Putin befindet sich in einer komfortablen Position, bietet einen Ausweg an, aber diktiert dabei klar, was als Gegenleistung zu erfolgen hat; und wird darauf nicht eingegangen, geht es weiter. Nicht in einem Patt, sondern in einem kontrollierten Vormarsch, dessen Ende in Kiew liegt.

Vorerst jedenfalls haben die europäischen Kriegstreiber ihr Ziel erreicht – und sie sind augenscheinlich auch sehr zufrieden mit dem vorläufigen Ergebnis: Der Krieg geht weiter. Leider.