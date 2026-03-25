Nach den Wahlen in Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz: Das Problem sind die Grünen

Warum bleiben die Grünen weitgehend unbehelligt von den drastischen Verschiebungen innerhalb der Parteienlandschaft? Der Grund: Weil sie keine normale politische Partei sind, sondern eine Glaubensgemeinschaft. Deswegen kann man ihnen nicht beikommen mit den üblichen parteipolitischen Strategien und Spielen. Denn Glaube schlägt immer Vernunft. Die Anhänger dieser Glaubensgemeinschaft sitzen vor allem in den großen Städten, besonders krass in Hamburg, Berlin, Stuttgart und jetzt auch in München. Es sind die gutsaturierten bürgerlichen Schichten, die dem grünen Glauben anhängen, und die sich von parteipolitischen Überlegungen ziemlich unberührt zeigen. Denn sie haben etwas Größeres: Ihr Thema ist nicht das taktische Kleinklein der Parteien, sondern die Schuld – die wichtigste Kategorie im Reich des Glaubens.

Grüne reden von Schuld gegenüber der Mutter Natur, und der Schuld gegenüber den Opfern welcher Couleur auch immer (Farbige, Queere, Frauen, Behinderte, Menschen der dritten Welt, Mikrominderheiten etc.), denen ihr Mitgefühl gilt – und die sie als Anwälte vertreten wollen, wobei sie die Schuld nicht bei sich selber, sondern bei den anderen finden. Sie sind echte Pharisäer (“Gott, ich danke Dir, dass Du mich mit soviel Weisheit, Einsicht und anderen vorzüglichen Eigenschaften ausgestattet hast!”). Diese Schichten verstehen die Natur als „Terra Mater„, als gütige Mutter der Erde. In den großen Städten haben sie allerdings den praktischen Umgang mit der Natur verloren, obwohl sie dauernd von ihr reden. Das unterscheidet die Grünen von den Bauern, die durch ihren Beruf täglich mit der Natur umgehen müssen, wovon uns Anthony Lee und andere aus der Branche so eindrucksvoll berichten.

Toxisches Denken

Die Grünen haben keinen konkreten Bezug zur Umwelt; sie nähern sich dieser Mutter voller romantischer Gefühle. Sie beschäftigen sich mit ihr mit den Mitteln des Herzens, nicht mit den Mitteln der Vernunft; sie sind quasi hirnlos. Mit Naturwissenschaften, die ihnen alle notwendigen Mittel zum Verständnis der Natur in die Hand geben würde, so wie es die Aufklärer der vergangenen Jahrhunderte gefordert haben, fremdlen sie oder verstehen sie nicht. Sie glauben, die Gesetze der Physik ignorieren zu können, und wollen deshalb das Energieproblem einer modernen Industriegesellschaft mit Mitteln des Mittelalters – Wind, Wasser, Sonne – lösen. Sie halten Chemie in der Nahrung für unheimlich und sehen nicht, dass die Chemie Grundlage der Natur ist. Sie haben Mitgefühl für “Opfer” aller Art, und sehen nicht, das in der Natur Opfer und Täter dasselbe Spiel spielen – ohne moralische Wertung. Der Wolf ist nicht böse, der Hase ist nicht gut.

Dieses grüne Denken ist toxisch, weil es in die Irre führt. Es hat zuerst die SPD in den Nullerjahren infiziert, dann hat sich in der Union unter Merkel ausgebreitet wie ein Virus und die Partei gespalten, mit dem Ergebnis, dass mittlerweile beide ehemaligen Volksparteien ihren Kompass verloren haben. Das macht die Grünen schier unbesiegbar – so lange man ihnen ihre Überheblichkeit durchgehen lässt. Wer aber die Natur richtig versteht, ist imstande, den Missbrauch der Natur zu vermeiden, und die Natur im Einklang mit ihren eigenen Regeln zu nutzen – genau so wie es Tiere und Pflanzen seit Anbeginn tun. Viele Wähler haben das schon lange begriffen, und deswegen geben sie ihre Stimme der AfD – in der Hoffnung, dass es irgendwann doch zu einem Ende der Brandmauer kommt. Wenn die Union es schafft, das grüne Toxin aus den Gehirnen zu vertreiben, kann es wieder aufwärts gehen in diesem Land. Nicht vorher.