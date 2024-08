Nach der Chemnitz-Lüge nun auch noch die Solingen-Lüge?

Es ist eine traurige, aber leider keine überzogene Feststellung: Deutschlands Behörden sind mittlerweile zu allem fähig und zu allem bereit. Es hätte für diese Einsicht nicht mal mehr der Veröffentlichung der RKI-Protokolle gebraucht, wobei diese dieser Einsicht aber auch keinen Abbruch tun. Die Täuschung, die Gefährdung, ja selbst die Schädigung der Öffentlichkeit stellen für Amtsträger in den Behörden auf Bundes- oder Landesebene keinerlei Grund mehr dar, sich den Weisungen der Politikerkaste zu widersetzen. Bereits im Zusammenhang mit der Entlassung von Bundesverfassungsschutz-Chef Heiko Maaßen, nachdem er früh sachlich rundum begründete Zweifel an der von Kanzlerin Angela Merkel und ihrem Regierungssprecher Steffen Seibert in die Welt gesetzten Chemnitz-Lüge geäußert hatte, wurde ersichtlich, dass regierungsamtliche Falschbehauptungen und Irreführungen der Öffentlichkeit unantastbar werden sollen.

Auch beim jüngsten Fall von staatlich importiertem Terror in der bunten Republik darf nun, sechs Tage nach der Tat von Solingen, an der offiziellen Darstellung mit Fug und Recht gezweifelt werden. Trotz der bestätigten Existenz eines Videos, das die oder den Täter in flagranti bei der Verrichtung seines Tötungswerks zeigt, war es der Polizei bis zur Festnahme eines Tatverdächtigen am späten Samstagabend nicht möglich, für Fahndungszwecke eine taugliche Täterbeschreibung zu liefern. Ob die bei “Bild” am Samstagmorgen veröffentlichte Täterbeschreibung, die wohl keinen offiziellen Charakter hatte, mehr als eine medial vorgeschobene Beruhigungspille war, darf bezweifelt werden. Gleiches gilt für das angebliche Täterfoto, das im Netz kursierte: “20-30 Jahre alt, 1,70 – 1,75 m groß, sportliche Statur, südländisches Erscheinungsbild, dichter kurzer Vollbart, schwarz gekleidet mit Mütze“: So jemand findet sich inzwischen in jedem Winkel jeder deutschen Innenstadt oder auf nahezu jedem Bahnhofsvorplatz.

Geheimsache Täterbeschreibung

Über dreißig Zeugen wurden bereits in der Tatnacht verhört, laut der glaubhaften Darstellung eines Zeugen sogar jeweils mehrfach. Nach ihren Verhören gaben zwei Zeugen dem Youtuber Sebastian Weber (“Weichreite TV“) eine vergleichsweise präzise Beschreibung zweier Tatverdächtiger. Zusätzlich wurde am Samstagvormittag ein 15-Jähriger festgenommen, der mutmaßlich über die Anschlagsabsicht informiert war und damit auch den Täter kennen dürfte. Vermutlich hat der aber bis zum Morgen das Aussehen des Täters wieder vergessen, denn auf eine Beschreibung des Täters wartete man den ganzen Tag lang vergeblich. Das änderte sich auch mit der Pressekonferenz nicht, die am auf 15 Uhr angesetzt war und die im Grunde nichts anderes als eine Aneinanderreihung von Floskeln, Ausflüchten und Nebelkerzen war, während nach offizieller Darstellung der hochgefährliche Dreifachmörder noch unterwegs war.

Wäre den Behörden daran gelegen gewesen, einen Täter möglichst unbehelligt entkommen zu lassen: Sie hätten es kaum besser tun können und sich wohl ungefähr genau so geäußert, wie es Kriminalhauptkommissar Marcel Fiebig als Sprecher des Polizeipräsidiums Düsseldorf, Polizeidirektor Thorsten Fleiß (der wie abwesend schien und offenbar kurz vorm Einnicken war), Oberstaatsanwalt Markus Caspers und der Wuppertaler Polizeipräsidenten Markus Röhrl dann taten. Solingens ebenfalls zur Pressekonferenz geladener SPD-Oberbürgermeister, der studierte Sozialarbeiter Tim Kurzbach, gegen den Ermittlungen im Zusammenhang mit Schleuserkriminalität laufen, ließ sich übrigens wegen angeblicher anderer Verpflichtungen entschuldigen.

Kronzeuge “Stefan”

Insbesondere vor dem Hintergrund, dass von einem Passanten beim Gassigehen eine bereits am Samstagmorgen eine mit Blut verschmierte Jacke gefunden wurde sowie kurz darauf ein, so wörtlich, “Aufenthaltstitel” in einem Geldbeutel, ist das Schweigen der Ermittler verwunderlich, wenn nicht gar fahrlässig. Ein solcher Aufenthaltstitel beinhaltet in der Regel ein Passfoto, und in den Stunden bis zu Pressekonferenz hätte doch eigentlich die Frage geklärt worden sein müssen, ob diese Fundstücke nun zum Tatverdächtigen passen oder nicht. Der ehrliche Finder des Dokuments war übrigens der Schwager des von den öffentlich-rechtlichen Medien aufgebotenen ominösen Kronzeugen namens “Stefan”, der durch seine wiederholten Vor-Ort-Zeugenaussagen zu einer gewissen Bekanntheit erlangte. “Stefan” hatte als Doppelzeuge beim ÖRR gleich mehrere Auftritte und es erschließt sich nicht, wieso er nur mit Vorname, dafür aber unverpixelt gezeigt wurde. Weder die Identität von “Stefan” noch die seiner angeheirateten Verwandtschaft sind bisher geklärt.

Bemerkenswert: “Stefan” ist dann zufällig auch Augenzeuge, als sich der präsentierte Täter namens Issa Al Hasan abends der Polizei stellt – nachdem er angeblich stundenlang in einem Hinterhof ausgeharrt hat. “Ich bin der, den ihr sucht“, will “Stefan” Issa sagen gehört haben. Und wie der Zufall so spielt, läuft Allzweckzeuge “Stefan” dann auch noch während einer mutmaßlichen “Gegen-Rechts-Versammlung” von Antifa und MLPD-Kommunisten durchs WDR-Bild.

Zuviel Blut für den Mantrailer-Hund?

Auch bemerkenswert: Rund vierundzwanzig Stunden nach der Tat und trotz einsetzendem Regen ist Issa bei seiner Festnahme noch immer blutverschmiert. Schade, dass so viel Blut den Mantrailer-Hund der Polizei nicht in besagten Hinterhof, sondern in das nahe gelegene Asylbewerberheim geführt hat. Dort wurde nach der Erstürmung durch das SEK am selben Abend eine dritte Person festgenommen.

Der Mann war schwarz gekleidet und trug eine Mütze, die satte vierundzwanzig Stunden nach der Tat verblüffend gut zur Täterbeschreibung des Zeugen Sergio (siehe das Video von “Weichreite TV“) passt.

Über die Identität dieses Mannes ist nichts Weiteres bekannt, aber auch eingewanderte Erwachsene fallen dieser Tage ja öfters mal unter den Identitätsschutz, der eigentlich nur Jugendlichen gebührt. Aber wer weiß… vielleicht war ja auch gar nicht “Issa”, sondern der schwarz gekleidete Mützenträger aus dem Asylbewerberheim der Täter, und “Stefan” war einfach nur am falschen Ort?

Folgt endlich ein Verbot öffentlicher Fahndungen?

Zur Ehrenrettung der Behörden klärt uns am Sonntag einer der vortrefflichen Medienvertreter über die Vorgänge abschließend auf: Der tapfere “Bild”-Chefreporter Frank Schneider spricht in die Kamera folgende Sätze: “…und das erklärt jetzt auch, warum die Polizei gestern den ganzen Tag so ein Geheimnis aus der Täterbeschreibung gemacht hat. Sie wussten eigentlich genau, nach wem sie suchen, und sie hatten Angst, wenn der merkt, dass sie ihn im Visier haben, dass sie wissen, dass er es ist, dass er dann möglicherweise noch weitere Straftaten begeht und weitere Anschläge.”

In Anbetracht dieser geradezu überwältigenden Reporterweisheit frage ich mich, wie man überhaupt je auf die Idee kommen konnte, öffentlich nach Schwerverbrechern zu fahnden. Nach dem genialen Einfall, das bereits verbotene Mitführen von Waffen ein weiteres Mal zu verbieten, sollte die Bundesregierung nun auch dringend öffentliche Fahndungen verbieten, um wirkungsvoll Verbrechen zu verhindern!

Auch ein “Schutzsuchender” wurde verletzt!

Ach ja, der einzige, der schwer und weniger Verletzten Opfer des Messerattentats, der uns von gebührenfinanzierten Qualitätsmedien in Bild, Ton und sogar mit Namen präsentiert wird, ist zufälligerweise ein “Schutzsuchender” – aus dem Iran. Von den Ermordeten und den sonstigen Verletzten ist maximal das Alter bekannt. Die restlichen Opfer, ob tot oder lebendig, hält man von der Öffentlichkeit lieber fern, sonst könnten einige Bürger gar noch ins Grübeln kommen. Beispielsweise, warum deutsche Bürger vor sogenannten “Schutzsuchenden” selbst regelmäßig Schutz suchen müssen und warum der Staat diesen Schutz für sie als Einheimische nicht gewährleistet. Die Antwort darauf könnte manch einen verstören: Weil der Staat auf eine systematische Identitätsfeststellung der angeblichen “Schutzsuchenden” seit Jahren verzichtet. Weil der Staat auch auf eine systematische Strafverfolgung der “Schutzsuchenden” seit Jahren verzichtet. Weil der Staat es am Ende dem “Schutzsuchenden” überlässt, ob er seiner Abschiebung Folge leisten mag oder eben auch nicht.

Zwischenzeitlich hat sich übrigens am Tatmesser eine DNA-Spur von “Issa” gefunden. Dieser wurde bereits am Sonntag nach Karlsruhe ausgeflogen. In der gepanzerten Limousine ging es zum Hubschrauber – fast so wie bei den wirklichen Verbrechern. Dann ist der Fall klar. Und am kommenden Sonntag darf dann, nach so einem klaren Fall, der Bürger trotz mancherlei Verwirrung beruhigt zur Landtagswahl in Sachsen und Thüringen schreiten und dort an der richtigen Stelle sein Kreuzchen machen… Demokratierettung und so. CDU-Merz und BSW-Wagenknecht wurden in den letzten Tagen ja hastig zu Migrationsgegnern.

PS: Issa Al Hasan hätte übrigens nach Bulgarien abgeschoben werden sollen, weil er zuerst über Bulgarien in die EU eingereist ist. Ach wie gut, dass die restlichen zwei, drei Millionen “Schutzsuchende” ja allesamt an der Nordessküste angelandet sind…