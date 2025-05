Nach der CPAC 2024 in Budapest: Große Hoffnung für den patriotischen Aufbruch

Gestern ging die diesjährige zweitägige Conservative Political Action Conference (CPAC) in Budapest zu Ende. Bereits zum vierten Mal fand dieses wichtigste jährliche Zusammentreffen konservativer und patriotischer Kräfte vor allem europäischer, aber auch amerikanischer Kräfte statt.

diesmal in Budapest. Der sich fast überall in der westlichen Welt vollziehende Rechtsschwenk bei Wahlen spiegelte sich in einer Vielzahl prominenter und exzellenter Redner ebenso wider wie in der breitgefächerten Präsenz internationaler freier Medien (System- und Mainstreampublikationen fehlten wie üblich fast gänzlich) und einem riesigen Publikumsinteresse. Was aus Sicht von EU und linksglobalistischen europäischen Regierungen wie ein Konzil der verhassten bösen Rechten anmutete, war in Wahrheit die Zusammenkunft vernunftbasierter, ideologiefreier Realpolitiker, die ihre Heimat und Vaterländer und die Zukunft ihrer eigenen Völker über eine kulturmarxistische Transformationsagenda stellen – und die angetreten sind, um in ihren Ländern den schleichenden Klimasozialismus, die Identitätszerstörung durch Massenzuwanderung und die Machtergreifung lobbyistische selbsternannter Eliten zu stoppen.

Neben europäischen Spitzenpolitikern wie dem ungarischen Ministerpräsidenten Viktor Orbán, “Lokalmatador“ und quasi Gastgeber, war auch eine prominente Delegation der AfD unter Parteichefin Alice Weidel, FPÖ-Chef Herbert Kickl und der bekannte Islamkritiker Geert Wilders vertreten, nebst vielen weiteren prominenten konservativen Politikern und Influencern vertreten. Aus Deutschland war auch Hans-Georg Maaßen zugegen, aus den USA kamen berühmte Journalisten und Podcaster wie Ben Shapiro und Dave Rubin.

Klares Signal an die Globalisten

Die diesjährige Konferenz wurde noch stärker als in den Vorjahren von den existenziellen Themen Migration und nationale Souveränität beherrscht. Orbán erklärte sein Land zum Symbol des Widerstands gegen den Brüsseler Zentralismus und die Migrantenpolitik: „Ungarn ist heute nicht nur ein Land – es ist ein Symbol. Ein Inbegriff von Unbeugsamkeit und nationalem Selbstbewusstsein“, sagte er. Statt des versprochenen Traums vom gemeinsamen Europa erlebe man einen Alptraum der Massenmigration und EU-Bevormundung. Kickl bezeichnete die Migrationspolitik als „Schicksalsfrage“ Europas und rief zum vereinten Widerstand gegen den Brüsseler Zentralismus auf: „Heute beginnt hier der politische Fight Club – ein entschlossener Einsatz für Heimat, Freiheit, Wahrheit und Tradition gegen ideologisch verblendete Globalisten“, sagte er in seiner bewegenden Rede. Die patriotische Bewegung in Europa gewinne zunehmend an Bedeutung, die CPAC sei insofern ein klares Signal an die Globalisten: „Die Hinwendung zum Volk bedeutet die Abwendung von diesen Globalisten. Das Zeitalter der Patrioten ist angebrochen – wir sind gekommen, um zu bleiben!“, so Kickl weiter.

Migration sei kein Schicksal, aber eine Schicksalsfrage; sie werde entscheiden, ob Europa Europa bleibe, ob Wien, Berlin oder Paris auch in einigen Jahren noch österreichische, deutsche oder französische Städte sein würden. Weiter kritisierte er die bewusste Förderung und Organisation von Migration als Teil einer langfristigen ethnisch-kulturellen Transformation Europas. Migration werde nicht gestoppt, sondern „organisiert, gefördert und verklärt“. Gegenüber dem österreichischen Sender AUF1, der ebenfalls vor Ort war, bekundete Alice Weidel ihre tiefe Bewunderung für Orbán. Ungarn sei „ein freiheitlicher Brückenkopf für alle und ein Bollwerk für Frieden und Freiheit“. Als zentralen Aspekt ihrer Politik benannte Weidel, die Menschen wieder zur Freiheit und zur Unabhängigkeit vom Staat zurückzuführen.

Anlass zur Zuversicht

Gegenüber der „Weltwoche“ bekundete Orbán, dass ihm die katastrophal nachlassende Wettbewerbsfähigkeit der EU Sorgen bereite. Diese habe versagt und löse ihre Wohlstandsversprechen nicht ein. Es gelte nun, eine Reform voranzubringen, die jedoch nur gegen die sture EU-Zentrale durchgesetzt werden könne. Das Friedensprojekt Europa stehe heute für Krieg und perspektivlosen Unfrieden mit Russland, so Orbán weiter, der auch erneut klarstellte, dass er nicht daran glaube, dass der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj den Krieg noch gewinnen könne. Die Russen halte er zwar für gefährlich, aber dennoch auch für rational: Putin sei nicht „verrückt“, wie Trump behaupte; er verfolge nachvollziehbare Sicherheitsinteressen. Um einen Frieden zu erreichen, müsse die NATO ihre Osterweiterung endgültig stoppen.

Auch der prominente Besuch aus den USA und der jährlich wachsende Umfang der Konferenz belegen die Dringlichkeit eines Politikwechselns, wie er sich in den USA bereits vollzogen hat und auch in den meisten Staaten Europas zwingend kommen muss, vor allem in Deutschland und Frankreich – wenn der Weg auch sicherlich noch lang ist. Die Redebeiträge der diesjährigen CPAC waren von einer realistischen Sicht auf die katastrophale Situation Europas geprägt, das von seinen Eliten in den Abgrund geführt wird, durchaus aber auch von der Hoffnung auf eine Metanoia, eine geistige und politische Umkehr. Tatsächlich besteht Anlass zur Zuversicht, dass eine Wende naht – da immer mehr Menschen erkennen, welches üble Spiel mit ihnen von gewissenlosen Autokraten, ideologisch verblendeten und fremdbestimmten Karrieristen und Lobbyisten von Partikularinteressen mit ihnen gespielt wird. Die Lügen sind schlicht zu monströs geworden, als dass sie nicht unweigerlich früher oder später in sich zusammenbrechen.