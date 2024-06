Nach der Europawahl: Wie weiter, Deutschland?

Um es gleich auf den Punkt zu bringen: Die Resultate der vorgestrigen Wahl stellen absolut keine Überraschung dar, sie waren vorhersehbar. Gerade deshalb scheint es notwendig, sich über das Ergebnis einige Gedanken zu machen. Als bleibende Erinnerung an diesen Wahlkampf dürfte sich die geballte Ablehnung gegen die AfD etablieren. Was für ein Trommelfeuer aus allen möglichen Ecken prasselte auf diese Partei nieder! Die vereinigte Staatsmacht mit Verfassungsschutz, Nachrichtendiensten und so weiter in Kooperation mit dem gesamten grünroten zwangsgebührenfinanzierten Propagandaapparat sowie den Landeskirchen boten so ziemlich alles auf, was nur irgend möglich war, um diesen ungeliebten Mitbewerber in die Schranken zu verweisen.

Landauf, landab wurden orchestrierte Demonstrationen der „Demokratieverteidiger“ organisiert. Sogar übliche anerkannte Grundsätze, wie die Unschuldsvermutung, wurden bei den Spitzenkandidaten dieser Partei außer Kraft gesetzt. Und was kann als Erfolg dieser – vermutlich beispiellosen – Kraftanstrengung verbucht werden? Möglicherweise wurde der Stimmenanteil um einige Prozentpunkte abgesenkt, jedoch konnte nicht verhindert werden, dass die AfD die eigentliche Gewinnerin dieser Wahl wurde – trotz für sie denkbar unfairer und miserabler öffentlicher Voraussetzungen.

Zweiter Blick tut not

Angesichts dieses Kampfgetöses ging das bemerkenswerte Resultat des Bündnisses Sahra Wagenknecht (BSW) beinahe unter: Mit über 6 Prozent Stimmenanteil erstmalig in einer bundesweiten Wahl erfolgreich zu sein, dürfte für eine so junge Partei in der bisherigen Geschichte der Bundesrepublik vermutlich einmalig sein. Der Hauptgrund für diesen Erfolg mag in der Tatsache begründet sein, dass sich die Hauptprotagonisten dermaßen in die AfD verbissen hatten, dass für das BSW keine Kapazitäten zur Verächtlichmachung mehr vorhanden waren. Möglicherweise erhoffte man sich auch eine Schwächung der AfD durch das BSW. Dabei wären hier ein zweiter und dritter Blick sicherlich sehr angemessen.

Es hat sich zwischenzeitlich beinahe eingebürgert, die AfD inflationär und wohlfeil als “Nazis” zu bezeichnen und damit zu unterstellen, die AfD sei so quasi die legitime – oder, je nachdem, wie man es sehen will, auch illegitime – Nachfolgerin der NSDAP. Absurder und historisch schief könnte diese relativierende Gleichsetzung gar nicht mehr sein. Zumal heute leider sehr stark in Vergessenheit geraten ist, dass die NSDAP grundsätzlich auch eine sozialistische Partei war: Ursprünglich entstanden aus der Deutschen Arbeiterpartei (DAP), die die beidem Komponenten Nationalismus und soziale Frage vereinigte, wurde sie unter Adolf Hitler dann in die bekannte NSDAP umgewandelt. Wirft man nun einen Blick in das Parteiprogramm der AfD, mag man allenfalls eine nationale Komponente erkennen (die zwar heute als “völkisch” gebrandmarkt wird, aber rein gar nichts mit dem extrem rassistischen und reaktionären NS-Volksbegriff zu tun hat). Und einen Passus, der auf eine geplante oder existierende sozialistische Komponente hindeuten würde, sucht man bei der AfD ganz vergebens. Die NSDAP-Relativierung ist daher gleich doppelt grundfalsch.

Vertrauensverlust der Bevölkerung

Ganz im Gegenteil dazu steht das BSW: Die Newcomerin Wagenknecht verkörpert in ihrem Bündnis eigentlich viel eher just die Komponenten, die der NSDAP zueigen waren. Die naturgemäß sehr starke sozialistische Komponente, basierend auch auf der Herkunft der Namensgeberin (PDS, dann Linkspartei) vereinigt sich hier mit Aussagen, Thesen und Meinungen, die durchaus den Begriff des Nationalismus verdienen. Ganz speziell äußert sich dies im Bereich der Migrationspolitik. Wenn hier also nun über das legitime oder auch illegitime Erbe der NSDAP, das ja aus berechtigten Gründen niemand antreten will, debattiert wird, dann müsste – rein pragmatisch gesehen – eher BSW als erbberechtigt bezeichnet werden. Sollten das die hehren, selbsternannten „Demokratieverteidiger“ irgend einmal bemerken, dürfte es vermutlich zu spät sein.

Als geradezu desaströs muss bei der EU-Wahl das Abschneiden der sogenannten Altparteien bezeichnet werden. Dieser Begriff schließt explizit die Union mit ein, auch wenn diese etwas zulegen konnte. Dieser geringfügige Stimmengewinn, der hier zum Kantersieg umgedichtet wird, ist allerdings allein der Tatsache geschuldet, dass sie nicht Mitglied dieser Bundesregierung ist. Der gleichzeitig bekannt gewordene Umfragewert, wonach nur 39 Prozent der Deutschen glauben, dass eine unionsgeführte Regierung es besser hinbekommen würde als die Ampel, spricht hier Bände. Dass die Ampelregierung keinerlei Vertrauen in der Bevölkerung genießt, ist hinlänglich bekannt; nach dieser Wahl müsste ihr eigentlich die Legitimation zum Regieren entzogen werden.

Classe politique auf Abwegen

Einmal mehr stellt sich nun die Frage, wie solch ein Vertrauensverlust entstehen konnte. Sind es wirklich nur die permanenten Streitigkeiten der beteiligten Parteien? Sind es persönliche Animositäten der Protagonisten? War es gar die ach so böse Opposition? Oder sind es die unbestritten vorhandenen Krisen? Die Antwort auf all diese rhetorischen Fragen lautet stets Nein. Es ist vielmehr so, dass die „classe politique“ ganz einfach den Draht zur Bevölkerung komplett verloren hat. Es ist ihr kaum beizubringen, dass pfandflaschensammelnde verarmte Deutsche sich keinen Deut dafür interessieren, ob in Peru der Einheimische auf einem von Deutschland gebauten Fahrradweg eventuell Rad fährt oder nicht. Was sie hingegen interessiert, ist, wie sie genügend Flaschen finden, um ihr Leben meistern zu können.

Das Gleiche gilt auch für Rentner, der mit Rollator und Gehhilfe Woche für Woche die Briefkästen abklappern und Werbeprospekte einwerfen müssen, um ihre schmale Rente aufzubessern. Diese Menschen fragen sich zu Recht, wieso sie nach einem arbeitsreichen Leben derart vegetieren müssen, während arbeitsunwillige, kerngesunde Mitbürger Bürgergeld beziehen und Miete, Krankenkasse und so weiter trotz Nichtstun bezahlt bekommen. Dass sich dann diese Stimmungslage hinsichtlich zugezogener Flüchtlinge, die dieselben Leistungen erhalten, noch kumuliert, ist eigentlich nachvollziehbar.

Feigenblatt der einseitigen “Expertise”

Als weiterer Grund ist die seit Jahren feststellbare Erosion an Expertise bei den Protagonisten zu bezeichnen. Lästerte man im Fall der ehemaligen Bundesverteidigungsministerin Ursula von der Leyen noch darüber, dass sie ohne Berater nicht einmal ihren Namen schreiben könne, so hat sich der Dilettantismus unter der grünen Ampel nun noch verstärkt. Figuren ohne jegliche Erfahrungen in der Arbeitswelt, ohne abgeschlossene Ausbildung tauchen plötzlich an zentralen Schaltpositionen der Macht auf und erweisen sich dort nicht nur als famos inkompetent, sondern geradezu blamabel. Beispiele lassen sich hier massenweise anführen, von Baerbock bis Habeck.

Es hat sich zudem eingebürgert, dass bei allen wichtigen Entscheidungen quasi als „Feigenblatt“ eine angeblich unbestrittene “konsenwissenschaftliche” Expertise beigezogen wird. Leider hat sich die Wissenschaft schon so oft selbst disqualifiziert, dass ihre Glaubwürdigkeit weitestgehend auf der Strecke geblieben ist. Die älteren Mitbürger mögen sich noch erinnern: Anfang der 1970er Jahre, zur Zeit der autofreien Sonntage, hatte die Wissenschaft prognostiziert, dass die Welt bis Anfang der 1990er Jahre über kein Öl mehr verfügen würde. Heute ist das kein Thema mehr. Dann kamen weitere Hypes wie Waldsterben und Ozonloch, wo die Prognosen ebenfalls alle grotesk verfehlt wurden und über die dann plötzlich nicht mehr gesprochen wurde. Ein besonderer Höhepunkt dieses Verlustes an Glaubwürdigkeit stellte die Rolle “der Wissenschaft” dann während der Covid-“Pandemie” dar.

Die Bürger haben die Propaganda durchschaut

Kein Wunder ist es da, dass sich immer mehr Bürger die Frage stellen: Was – und wie viel davon – stimmt denn nun? Und eben zu diesem Verlust an Glaubwürdigkeit hat eben das regierende politische Establishment beigetragen. Kein Wunder: Bis heute kommt nämlich stets nur der Bereich der Wissenschaft mit seiner “Expertise” zur Geltung – sowohl in den Beratergremien der Politik wie auch in den Medien –, die die Meinung der die Agenda bestimmenden Lobbyisten und Protagonisten teilten. Gegenteilige Meiningen waren und sind unerwünscht und werden teilweise massiv bekämpft. Professor Sucharit Bhakdi und andere corona-kritische Kapazitöäten können darüber ein Lied singen. Und auch zur jetzigen Klimakrise gibt es eine riesige Zahl an respektablen, hochkarätigen Wissenschaftler, deren Glaubwürdigkeit und Renommee gezielt torpediert werden, nur weil sie die derzeitig gültigen Thesen hinterfragen.

Diese einseitige und oft verlogene Propaganda haben viele Bürger inzwischen durchschaut, und auch das hat sich im Vertrauensverlust der Bürger für die regierenden Parteien und somit im Ergebnis der Europawahl niedergeschlagen Als Fazit der Wahlergebnisse müsste sich eigentlich jeder in Deutschland, der sich politisch engagiert oder verantwortlich fühlt, darüber nachdenken, ob er sich am richtigen Platz befindet und ob er seine vorgefassten Meinungen, “Brandmauern” und “roten Linien” nicht noch einmal dringend überdenken sollte.