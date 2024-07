Nach der Gewaltorgie von Essen: Der Antifa-Journalismus der Staatsmedien geht weiter

Zwei Tage nach Ende des AfD-Parteitags in Essen bleibt festzustellen, dass jeglicher Aufschrei der Empörung über eine in der BRD-Geschichte nie gesehene Brutalität gegen politische Gegner ausgeblieben ist. Im Gegenteil: Das Ambiente der rechtschaffenen Linksheuchler verharmlost und belobigt die Abgründe politischer Gewalt, Einschüchterung und Bedrängung von Oppositionspolitikern gar als gelebtes Beispiel wehrhaften Widerstands. Obwohl sie selbst einmal mehr zu Prügelknaben des staatlich gepamperten Antifa-Straßenterrors wurden, war die Polizei zur defensiven Zurückhaltung angewiesen; zwar schützte sie die Parteitagsdelegierten, ging aber selbst nicht präventiv gegen den Mob vor – womit die Doppelstandards im Vorgehen gegen “Staatsfeinde” erneut unter Beweis gestellt wurden. Während einst völlig friedliche Demonstranten gegen den Corona-Wahnsinn zu gemeingefährlichen Staats- und Wissenschaftsgegnern gebrandmarkt und gnadenlos niedergeknüppelt wurden, können fanatische Linke ihren Hass mit so viel Gewalt austoben, wie sie nur wollen, ohne ernsthafte Konsequenzen befürchten zu müssen.

Dass der AfD-Parteitag bereits am Freitag und dann am Wochenende zu genau der linksradikalen Gewaltorgie geraten konnte, die zuvor befürchtet worden war, lag viel an der in NRW mit den Grünen regierenden CDU. Sie hatte alles dafür getan, so viele Linksradikale wie nur möglich nach Essen zu locken. Ministerpräsident Hendrik Wüst verkündete am Wochenende via Twitter: „Herz statt Hetze, Respekt statt Rassismus! Es ist ein starkes Zeichen für unsere Demokratie, dass so viele Menschen in Essen gegen Antidemokraten auf die Straße gehen. In NRW ist kein Platz für Hetze, Hass & Rechtsextremismus.“

Vermummte Polit-Hooligans des Linksstaats

Platz war dafür um so mehr für linke vermummte Polit-Hooligans und autonome Erben der SA, die beispielsweise zwei Polizisten mit Tritten gegen den Kopf schwer verletzten und krankenhausreif prügelten. Selbst als die Beamten bereits auf dem Boden lagen, traten die selbsternannten linken Demokratieretter noch auf die beiden Beamten ein, die einen AfD-Politiker schützen wollten. Insgesamt gab es am Ende 28 verletzte Polizisten, 143 Strafanzeigen wegen Landfriedensbruch und tätlichen Angriffs auf Polizisten und 24 Fest- und Ingewahrsamnahmen.

Erneut zeigt sich, dass in diesem Land niemand so sehr echter Hetze und realem Hass ausgesetzt ist wie die AfD. Demokratisch gewählte Abgeordnete und Delegierte der einzigen wirklichen Opposition im Land, die lediglich an einem Parteitag teilnahmen wollten (zu deren Abhaltung das deutsche Parteiengesetz sie übrigens verpflichtet!) waren einem unfassbaren Spießrutenlauf ausgesetzt, den sie nur dank der Polizei mit heiler Haut überstanden, wofür die Polizisten aber die ihre zu Markte tragen mussten. Manche konnten die Grugahalle dennoch nicht erreichen, weil sie in eine Seitenstraße abgedrängt wurden und die Polizei sich außerstande sah, sie zu befreien. Wüsts Parteifreund, der Essener Oberbürgermeister Thomas Kufen, hatte schon vor Wochen eine „große Protestwelle“ gegen den Parteitag angekündigt, an deren Spitze kein anderer als er selbst stehen werde. Die CDU schreckte dabei auch nicht davor zurück, mit linksradikalen Bündnissen zu paktieren. Die Abhaltung des Parteitages in der Grugahalle versuchte sie bis zuletzt zu verhindern, obwohl ein rechtlich einwandfreier Vertrag bestand.

“Professionelle Radikalität”

Die meisten Medien taten nicht nur alles, um die brutalen Attacken auf die AfD-Delegierten zu verharmlosen; manche „Journalisten“ konnten ihrem Drang, selbst Hand anzulegen, nur mit Mühe beherrschen. „Kommen Sie mit, lassen Sie die Kamera liegen, kommen Sie mit uns mit“, lockte etwa ein Demonstrant einen Reporter des von ARD und ZDF gemeinsam betriebenen Senders “Phoenix”. „Würden wir gern“, antwortete dieser völlig unbekümmert vor laufender Kamera. Sein Arbeitgeber hätte ihm bestimmt keinen Vorwurf gemacht, wenn er der Aufforderung gefolgt wäre. Aber nicht nur vor Ort, auch im Studio sorgte “Phoenix” dafür, dass nur die erwünschten Meinungen vorkamen. Den AfD-Parteitag ließ man von dem Politikwissenschaftler Wolfgang Schroeder „analysieren“, der Mitglied der SPD-Grundwertekommission ist und Staatssekretär im Arbeitsministerium des SPD-regierten Brandenburg war.

Beim SWR durfte sich der als „Politik- und Kommunikationsberater“ vorgestellte Johannes Hillje über die Veranstaltung auslassen. Die AfD habe viel Harmonie vorgegaukelt, befand dieser; der Parteitag sei vor allem dafür genutzt worden, Streitigkeiten zu umgehen und Geschlossenheit zu inszenieren. So sehe „professionelle Radikalität“ aus, schwurbelte Hillje, der seine vermeintliche Expertise übrigens seit Jahren beim ÖRR verbreiten darf – ohne dass die Zuschauer dabei je erfuhren, dass es sich auch bei diesem bestellten Mietmaul um einen Wahlkampfberater der Grünen, der SPD und von Annalena Baerbocks Auswärtigem Amt handelt. So kennen wir den ÖRR: Aktive SPD-Politiker und ausgewiesene Linke werden also als unabhängige Experte präsentiert, um den Parteitag der AfD „einzuordnen“, während dieser zugleich auf der Straße von den Rollkommandos derselben Parteien bekämpft wird, denen sie dienen.

Symbiotische Beziehung zwischen Kartellparteien und ÖRR

Den Vogel in puncto manipulative Berichterstattung zu Essen abgeschossen haben dürfte jedoch der als Journalist getarnte WDR-Aktivist Rupert Wiederwald: Dass AfD-Delegierte in einer Bäckerei belagert wurden und um ihr Leben bangten, während sie draußen die hasserfüllte Antifa bedrängte , kommentierte der mit den Worten, dass die AfD’ler drinnen ja immerhin Brötchen und Kaffee gehabt hätten. Die gewaltsamen linken Proteste ordnete er zynisch als eine „Politik der Nadelstiche“ ein. Diese Formulierung löste sogar Kritik bei der Deutschen Polizeigewerkschaft Hamburg aus. Wiederwald tat überdies das ganze Wochenende über alles, um die Essener Exzesse nach Kräften zu verharmlosen.

Die symbiotische Beziehung zwischen SPD, Grünen, ARD, ZDF und einem Großteil der übrigen Mainstream-Journaille, die wir nicht ohne Grund Systemmedien nennen, trat an diesem Wochenende der Schande von Essen erneut mit besonderer Deutlichkeit hervor. Man bemüht sich inzwischen nicht einmal mehr, auch nur den Anschein von Objektivität zu wahren. Die wahren Ereignisse werden mit unfassbarer Skrupellosigkeit einfach in ihr Gegenteil umgelogen. Das Verstörendste daran waren die Fußtruppen des Linksstaates, die hier zugeschlagen haben. Die Grünen bekämpfen ihre Gegner auf allen Ebenen, sei es medial, juristisch oder auch mit nackter Gewalt durch ihre von der Allgemeinheit zwangsfinanzierten Schlägerbanden.

Krall verliert die Fassung – begreiflicherweise

Der Ökonom Markus Krall brachte es auf den Punkt, als er kritisierte, die Regierung und die „sozialistische Einheitsbreipartei aus SPD, FDP, Grünen, CDU, CSU und Linken“ leiste sich „eine neue SA, eine Schlägertruppe gegen die Opposition, finanziert mit Steuergeld“. Diese Steuerfinanzierung mache die Taten der Antifa zu Taten des Staates. Die “ganz große ökosozialistische Koalition”, so Krall, feiere hier die Antifa-Gewalttaten ganz offen in sozialen Medien, ohne dass irgendjemand auf die Idee käme, diesen wahren Musterfall von Hass und diese Hetze so zu ahnden, wie man dies bei Oppositionellen bereits praktiziere.

Es handele sich bei alledem um nicht weniger als um einen staatsfinanzierten und von Regierungsmitgliedern ermunterten Anschlag auf die freiheitlich-demokratische Grundordnung. Das Regime zeige endlich “seine hässliche, gewalttätige, totalitäre, leninistisch-sozialistische Fratze“. Aus diesen drastischen Worten sprechen Ohnmacht und Wut über das, was sich in Deutschland abspielt. Markus Krall ist nicht der einzige, der langsam die Geduld verliert.