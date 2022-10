Nach der Niedersachsen-Wahl: Die AfD muss eine neue Leistungsgesellschaft bieten

„DEPP”, die „Deutsche Einheitspartei Plus”, hat sich auch in Niedersachsen wieder durchgesetzt. Ich sagte schon an anderer Stelle, dass man das einfach akzeptieren sollte – und auf dieser Basis für sich selbst entscheiden muss. Der Durchschnittsdeutsche wählt lieber das bekannte Elend, schwindelt es sich selber schön, anstatt sich einen Ruck zu geben und mal was anderes zu wagen. Die Alternative beschränkt sich darauf, entweder den einen Depp oder den anderen Depp zu wählen. Wer keinen Depp wählt, ist entweder ein Schwefelbruder oder hat die Sinnlosigkeit des Wählens schon eingesehen.

Ich habe keine Sympathie für Hütchenspieler, aber auch keine Empathie für „Unbedarfte”, die dabei über den Tisch gezogen werden. Um den professionellen Fingerakrobaten herum steht immer eine kleine Gruppe, die so tut, als ob sie mitspielt, dem Gewinner zujubelt und Vorbeigehende einlädt mitzuspielen. Für die politischen Hütchenspieler erledigen diesen Job die Medien. Vielleicht sind die Nichtwähler ja doch die intelligenteren Menschen. Und vielleicht sind die Deutschen, die sich aus dem Einzugsbereich der Hütchenspieler ganz entfernt haben, die effektivsten Gegner der Deppen.

Sich selbst retten

In Märchen ist es der weiße Ritter, heutzutage ist es eher der Polizist oder Feuerwehrmann, die letzten zwei Jahre waren es angeblich die Ärzte und Krankenpfleger: Die Retter in höchster Not. Früher wurden sie symbolisch verewigt. Heute bekommen sie ihre 90 Sekunden in den Medien, danach sind sie vergessen. Und manchmal heißt der weiße Ritter auch Adolph oder Olaf oder Kevin, gar Karl Wilhelm, und rettet uns dann in den Abgrund. Von den Leuten, die sich in weiser Voraussicht selbst nicht in Not bringen, die vorsorgen und sich dann aus einer aufoktroyierten Not selbst befreien – von denen hört man selten. Vielleicht sind sie auch so selten. Ist es Weisheit, Intelligenz, Opportunismus, was einen dazu bringt, dem sich abzeichnenden Abgrund entgehen zu wollen?

Friedrich Nietzsche sagte einst: „Wer mit Ungeheuern kämpft, mag zusehen, dass er nicht dabei zum Ungeheuer wird. Und wenn du lange in einen Abgrund blickst, blickt der Abgrund auch in dich hinein.”

Schlagen der Opposition nach Piñatas

Piñatas sind Pappmaché-Figuren, die mit etwas Leckerem gefüllt sind, und die man mit verbundenen Augen und einem Stock zerschlagen muss, zur Freude und dem Gelächter der Umstehenden. Es ist eine spanische und mittelamerikanische Tradition. Wenn ein AfD-Redner in einem Parlament eine Rede hält, kommt mir das wie Piñata-Schlagen vor: Egal wie gut die Rede, wie faktenreich der Vortrag ist; die eigenen Parteifreunde freuen sich über die gelungen Treffer, alle anderen lachen DEPP-Politiker lachen über die hilflosen Versuche, welche zu landen. Wer blind drauf los schlägt, trifft meist nur Luft. Wenn man aber die Spielregeln nicht akzeptiert und die Augenbinde abnimmt, trifft man die Piñata sofort ohne Probleme.

Ein Spiel, auch wenn es Tradition hat, das der reinen Volksbelustigung dient, ist dem Ernst, mit dem man ein Land und Volk erhalten muss, nicht angemessen. Ein Nichtwähler sagt sich vielleicht, warum er Zeit verschwenden soll, um die Clowns in einem Zirkus zu wählen. Ein Auswanderer sagt sich vielleicht, warum soll ich in einer Clownwelt leben, wenn es andere Länder gibt, die sich selbst noch ernst nehmen?

Leistung muss sich lohnen – nur darum geht es

Meritokratie, das Leistungsprinzip muss man leben, nicht sich darüber beklagen, dass es sie nicht mehr gibt. Die „Bolschewoken”, die grünen Taliban tun das. Die kaufen nicht bei der Opposition; sie versuchen jeden Abtrünnigen zu bestrafen, indem man ihnen das Geschäft zerstört, ihm das Einkommen nimmt oder das „Gesetz” auf den Hals hetzt, und vieles mehr. Die Opposition hat es nicht geschafft, eine parallele Ökonomie, welche auf Meritokratie basiert, aufzubauen. Deshalb existiert diese Alternativlosigkeit im eigenen Lande.

Die faktische Nichtexistenz der Alternative zwingt viele in ein Duckmäusertum. Man wird staatsabhängig, man hält die Klappe, man wahrt den Schein, man macht passiv mit. Es ist nicht attraktiv, wenn man alle vier Jahre in einer geschlossenen Wahlkabine mal seinen Unmut kund tun kann. Insbesondere, wenn man vorher schon weiß, dass man wieder verlieren wird. Die AfD muss keine bessere „Politik machen”, sich auch nicht effektiver am Parlaments-Theater beteiligen, sie muss keine Versprechen machen, um die Wähler der anderen Parteien herüberziehen. Sie muss einfach dafür sorgen, dass die eigenen Leute gut leben können und nicht dahindarben. Mit wirtschaftlich erfolgreichen Firmen, die Meritokratie leben, kann man überzeugen. Mit dem Versprechen, dass alles besser wird, wenn man nur die ‘Blauen’ wählt ist keinem geholfen, weil sich kaum einer vorstellen kann, wie das denn eigentlich aussehen soll.

Dieser Beitrag erschien auch auf beischneider.