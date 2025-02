Nach der Wahl ist nach der Wahl

Beim nächsten Wahlgang ist nach der Wahl nach der Wahl. Nicht wie es beim Fußball heißt: Nach dem Spiel ist vor dem Spiel. Ihr kennt den Spruch. Nein: Nach der Wahl, am Morgen des 24. Februar, ist tatsächlich nach der Wahl. Vielleicht wird es ja die letzte freie für den Wähler gewesen sein. Ich – dystopischer Pessimist, der ich bin – sehe Deutschland nach der Wahl den eingeschlagenen Weg bis zum bitteren Ende weitergehen. Diesen Weg, der Land und Bevölkerung auferlegt wurde, den all seine Bewohner bis zum bitteren Ende mitzugehen haben (sonst Nazi!), dieser Weg wurde mit drittklassigem rot-grünem Granit gepflastert – und das wird er weiterhin sein. Allerdings wird der Pflasterbelag dieses Weges in weiterer Folge derart glitschig werden, dass, wer ihn begeht, unausweichlich Gefahr droht auszurutschen.

Wir werden noch ein wenig mit den Armen in der Luft herum rudern, versuchen unser Gleichgewicht zu halten – doch am Ende unausweichlich lang hinschlagen. Und wir werden uns, einmal auf dem Boden aufgeschlagen, ganz sicher mehr als nur ein leichtes Nasenbluten holen. Nur mal eben kurz den jetzigen Zustand Deutschlands überschlagen: Rentensystem. Krankenversorgung. Krankenstand. Sozialleistungen. Preissteigerungen. Inflationsrate. Lebenshaltungskosten. Grenzsicherung. Justizwesen. Sicherheit. Verteidigung. Mehr brauche ich nicht zu schreiben. Jeder, außer Scholz, ist im Bilde. Erlebt es selbst! Leidet täglich mehr an Leib und Seele!

Wahrhaft Großes erreicht!

Weiter: Die Energieversorgung ist die teuerste auf der Welt. Sie ist unzureichend, die Versorgungslage kritisch. Spielt das Wetter nicht mit, droht ein bundesweiter Ausfall. Die deutsche Wirtschaft wurde zerschlagen. Subventioniert. Verramscht. Wandert aus! Wie wichtige, noch verbliebene Leistungsträger. Das Verkehrsnetz ist marode. Jahrelange Baustellen allerorten. Staus ohne Ende. Das Schulsystem, ein Schatten seiner selbst. In Europa auf die letzte Bank neben Rumänien durchgereicht. Deutschlands einst wichtigster Rohstoff, die Bildung, zur gegenderten Lachnummer mit bunten Sternchen transformiert. Für mich der gravierendste Punkt jedoch: Der gesellschaftliche Zusammenhalt in diesem Land ist auf lange Zeit, im Interesse wie aus böser Absicht gewisser Kreise, zerstört worden. Hier wurde wahrhaft Großes erreicht.

Ein Gedanke noch zur Bundestagswahl: Man stelle sich vor, die Grünen würden am Wahlabend noch drittstärkste Partei, vielleicht dank Briefwahl und alledem. Sie ziehen an der SPD vorbei. Grüne und SPD zusammen bekämen, na, sagen wir, 4 bis 5 Prozent mehr Wählerstimmen als die CDU. Und jetzt wird der bunte Hund in der Pfanne verrückt: Grüne und SPD überzeugen die CDU, dass eine Kenia-Koalition nur mit Habeck als Kanzler drin ist. Was würde wohl geschehen? Neuwahlen? Die völlige Ignorierung des Wählerwillen mit einem Sonnenkanzler Habeck, der laut eigener Aussage mit Deutschland nie etwas anzufangen wusste? Für den es weder Volk noch Vaterland gibt?

Das Ruder ist nicht mehr herumzureißen

Es wird interessant. Das ist mal sicher. Eines lässt sich vor der Wahl schon sagen, wie immer sie ausfallen mag: Das Ruder wird wohl nicht mehr herumgerissen werden können. Dazu scheint es zu spät. Nicht mehr zu reichen. Zu viel in Deutschland wurde in den letzten zehn Jahren durch das politische Wirken der Altparteien zerstört. So wird ganz Europa bald erfahren müssen, was es bedeutet, wenn der bislang größte Geldgeber nicht mehr einzuzahlen in der Lage sein wird – da selbst pleite.

Wenn Deutschland fällt – und mit einiger Wahrscheinlichkeit wird es fallen –, dann werden auch die EU und Brüssel Geschichte sein. Nicht, dass ich darüber Genugtuung empfinde. Ich bedauere dies wirklich. Es schmerzt sehr, die Heimat niedergestreckt zu Boden gehen zu sehen. Den Niedergang weder verhindern noch etwas entgegenhalten zu können. Gute Nacht, mein Abendland! Machst Platz nun für das Morgenland.