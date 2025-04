Diskriminierung durch die Altparteien: Thüringens AfD-Landtagsfraktion dreht den Spieß um – CDU flüchtet sich in miese Merz-Tricks

Obwohl sie die stärkste Kraft im Landtag ist, werden der AfD in Thüringen weiterhin die ihr zustehenden parlamentarischen Rechte und Gremienbeteiligungen –wie das Amt eines Parlamentspräsidenten oder die Mitgliedschaft im Kontrollgremium des Landesverfassungsschutzes – verweigert. Dafür revanchiert sie sich nun, indem sie von ihrer Sperrminorität Gebrauch macht, um die Neubesetzung der Ausschüsse für die Wahlen von Richtern und Staatsanwälten zu blockieren. „Wir sind der Meinung, dass wir nach zehn Jahren Ausgrenzung generell alle Gremien besetzen wollen, in denen uns als stärkster Fraktion Plätze zustehen. Generell sind wir auch gewillt, Kandidaten anderer Fraktionen zu wählen“, erklärte die Parlamentarische Geschäftsführerin der AfD-Fraktion, Wiebke Muhsal.

Anstatt nun endlich vernünftig zu werden und die AfD vollständig am parlamentarischen Geschehen teilnehmen zu lassen, verfällt die Landesregierung auf die Methode von CDU-Chef Friedrich Merz – und will die Wahlen einfach von den alten Ausschüssen aus der längst abgelaufenen Legislaturperiode vornehmen lassen. Auf diese Idee verfiel CDU-Justizministerin Beate Meißner. Diese seien nach wie vor arbeitsfähig und berechtigt, ihre Ämter auszuüben, behauptet sie und ließ sich dies von einem Gutachten des CDU-nahen Jenaer Verfassungsrechtlers Michael Brenner bestätigen. Allerdings werden die beiden Ausschüsse zu einem Großteil mit Landtagsabgeordneten besetzt. Von den 17 in der vergangenen Legislatur in den Ausschuss gewählten Parlamentariern sind nach der Landtagswahl im September aber nur noch vier übrig – eine davon ist ausgerechnet Meißner selbst. Die meisten Mitglieder der Gremien wären also frisch abgewählte Abgeordnete, die im neuen Parlament nicht mehr vertreten sind.

Konflikt zweier Verfassungsgüter

Der Augsburger Staatsrechtler Josef Franz Lindner schloss sich Meisners Gutachten zwar an, sieht aber „doch ein nicht unbeachtliches verfassungsrechtliches Risiko“ aufgrund der ungeklärten Frage nach der Wirkdauer der Übergangsregelung für den Wahlausschuss. Hier stünden zwei Verfassungsgüter im Konflikt: einerseits das der „Diskontinuität“ – dass also Gremien aus abgewählten Landtagen ihre Gültigkeit verlieren. Deren Nichtbeachtung lasse sich noch mit der ebenfalls Verfassungsrang genießenden Handlungsfähigkeit der Justiz rechtfertigen. Fraglich sei aber, „ob diese Rechtfertigung zeitlich begrenzt ist und wenn ja, ab welchem Zeitpunkt. Das ist eine verfassungsrechtlich offene Frage“, so Lindner. Über diese habe gegebenenfalls das Thüringer Verfassungsgericht zu entscheiden. Angesichts der Gewichtigkeit der Handlungsfähigkeit der Justiz würde er „die zulässige Übergangszeit für die Handlungsfähigkeit des ‚alten‘ Wahlausschusses nicht zu knapp bemessen“. Aus Sicht von Lindners Oldenburger Kollegen Volker Boehme-Neßler hätte die Regelung im Klagefall keinen Bestand. Aus seiner Sicht überwiegt der Diskontinuitäts-Grundsatz, demzufolge das alte Gremium durch Abwahl des alten und Neuwahl eines neuen Landtags seine Legitimation verliert.

Im Ergebnis könnten die alten Ausschüsse nicht weiterarbeiten. Außerdem, so Boehme-Neßler weiter, dürfte die Justizministerin nicht, wie es die derzeitige Situation erfordert, gleichzeitig Mitglied im Richterwahlausschuss sein. Das widerspreche dem Sinn der Wahlausschüsse: „Sie sollen sicherstellen, dass nicht nur die Exekutive, nämlich der Minister, sondern auch Parlamentarier und Fachleute und Richter an der Entscheidung beteiligt sind.“ Der entscheidende Justizminister könne nicht gleichzeitig Mitglied im zustimmenden Wahlausschuss sein. „Bei den betroffenen Gremien geht es wirklich um zentrale Gremien für die Funktionsfähigkeit der Justiz und damit um Rechtsstaatlichkeit. Diese Besetzung hat folglich einen ganz anderen Stellenwert als das, was die AfD hier mit in die Waagschale wirft“, jammerte Meißner, die der AfD Blockade vorwirft und damit Ursache und Wirkung einfach auf den Kopf stellt. Das Verhalten der AfD ist die verständliche Reaktion und das einzige Mittel, das sie hat, um sich gegen die durch nichts zu rechtfertigende Ausgrenzung des Altparteienkartells zu wehren. Anstatt diese endlich aufzugeben, riskiert die Landesregierung aber lieber die letztlich möglicherweise ungültige Wahl von Richtern und Staatsanwälten, denen sie den Makel einer fragwürdigen Berufung aufbürdet, als der AfD endlich die vollen parlamentarischen Rechte einzuräumen, womit das ganze Problem sich sofort erledigt hätte. Auch dies ist eine Folge der idiotischen Brandmauer-Politik, die alle demokratischen Gepflogenheiten mit Füßen tritt und in Thüringen sogar ein ganzes Bundesland in eine potentielle Verfassungskrise stürzt.