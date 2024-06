Nach Habeck nun auch Lindner: Eingeständnis des politischen Totalbankrotts

Vor dem Ostdeutschen Wirtschaftsforum (OWF24) in Bad Saarow hat Finanzminister Christian Lindner den buchstäblichen Bankrott der deutschen Energiepolitik eingestanden. Als Grund dafür nannte er den Klima- und Transformationsfond (KTF) seines Kollegen Robert Habeck. Dieser sei mit 10 Milliarden Euro kalkuliert, so Lindner. Tatsächlich werde der Bedarf jedoch bei 19 Milliarden liegen – und zwar weil die Stromkunden die vom Staat garantierten Subventionen für Betreiber von älteren Windrädern und Solaranlagen zahlen müssen, wenn der Strompreis günstig sei. Aufgrund der garantierten Einspeisevergütung bei Erneuerbaren wird das Geld nicht über den Markt, sondern aus dem Staatshaushalt gezahlt, sprich: aus dem KTF – „und damit von Ihnen“, sagte er weiter. Zwar gebe es aufgrund der enormen Menge an Erzeugungskapazität erneuerbarer Energie auf Tagesbasis schon sehr oft negative Strompreise, dies bedeute de facto jedoch Kosten für die Verbraucher.

Lindner macht strukturelle Probleme, wie eine veraltete Energiepolitik, für die schlechte Wirtschaftslage Deutschlands verantwortlich. Dies sei ihm beim Internationalen Währungsfonds (IWF) in Washington demonstriert worden. Dort habe die Geschäftsführerin Kristalina Georgieva über Wirtschaftsschwäche gesprochen und dies mit einer Szene aus Berlin bebildert, berichtete Lindner. Dies fiel ihm jedoch nicht einmal selbst auf. Erst Francois Villeroy de Galhau, der Chef der französischen Notenbank, habe ihn darauf aufmerksam gemacht, dass auf der Folie die Friedrichstraße gezeigt werde. „Wenn ich das nächste Mal dahin gehe, darf Deutschland nicht mehr das Symbolbild sein für globale Wachstumsschwäche, sondern für den Mut zu strukturellen Reformen“, erklärte er.

Wie ein Hauch von Vernunft zurückbringen?

Zur Reform der Energiepolitik bereite die Regierung einen Kapazitätsmarkt ohne garantierte Einspeisevergütungen vor, der nach Angebot und Nachfrage funktioniere. Dieses System solle nicht nur einseitig auf die Dekarbonisierung setzen, sondern stärker die Gedanken der Versorgungssicherheit und des Preises in Erinnerung rufen, so Lindner. „Zu lange haben wir nur eines der drei Ziele verfolgt, nämlich Klimaschutz.“ Die Bezahlbarkeit und die Sicherheit der Energieversorgung seien aber gleichrangige Ziele. „Deshalb müssen wir in diesem Jahr die Gesetzgebung verändern“, so seine Ankündigung.

Ob er seine Zuhörer vom Reformwillen der Ampel und deren Fähigkeit dazu überzeugen konnte, darf bezweifelt werden – erst recht in Deutschland, wo man nicht so leichtgläubig ist wie im völlig sedierten Westen. Dass es ausgerechnet der FDP gelingen wird, die Grünen von ihrem Klimawahn abzubringen und auch nur einen Hauch von Vernunft in die Politik zurückzubringen, glaubt er wahrscheinlich selbst nicht. Zumindest sprach er einmal offiziell einige unangenehme Wahrheiten aus – schon dafür ist man mittlerweile dankbar, wenn man auch keine Änderungen zum Besseren mehr erwartet.