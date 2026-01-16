Nach Klima-Gesülze von Verkehrspräsident Hillebrand: Austrittswelle beim ADAC

Kurz vor Weihnachten hatte ADAC-Verkehrspräsident Gerhard Hillebrand mit einem Interview in der „Neuen Osnabrücker Zeitung“ für Entsetzen gesorgt und eine Austrittswelle beim mit (noch) 21 Millionen Mitgliedern zweitgrößten Automobilclub der Welt bewirkt. Hillebrand hatte gefordert, Diesel und Benzin zu verteuern, sich vehement gegen eine Rücknahme der Abschaffung des Verbrennermotors ausgesprochen und verkündet: „Europa muss an ehrgeizigen CO2-Minderungszielen festhalten, denn wir müssen die Erderwärmung begrenzen“. Dazu bekenne sich der ADAC „ganz klar“. Die CO2-Bepreisung sei „ein richtiges Instrument, um die Klimaschutzziele zu erreichen“. Die Leute bräuchten „den Anreiz, um auf klimaschonende Alternativen zum Diesel und Benziner umzusteigen“.

Dass der Präsident eines Automobilverbandes die Spritpreise für die überwältigende Mehrheit seiner Mitglieder verteuern will, die ruinöse CO2-Bepreisung leidenschaftlich befürwortet und das alles im Namen einer nicht existierenden Klimakrise, auf die Deutschland selbst dann, wenn es sie wirklich gäbe, keinerlei Einfluss hätte, stieß bei vielen ADAC-Mitgliedern verständlicherweise auf wenig bis überhaupt kein Verständnis: Tausende kündigten ihre Mitgliedschaft, noch immer hält die Austrittswelle an. Der ADAC reagierte darauf mit der bei solchen Anlässen üblichen Methode, die sich aktuell gerade auch beim schleswig-holsteinischen Ministerpräsidenten Daniel Günther beobachten lässt (der seine unmissverständlichen Zensurforderungen gegen freie Medien wie „Nius“, die er als „Feinde der Demokratie“ beschimpfte, ganz haben will): Hillebrands Aussagen seien aus dem Zusammenhang gerissen und falsch wiedergegeben worden, behauptet der ADAC gegenüber seinen ausgetretenen Mitgliedern – obwohl die Quellenlage absolut eindeutig ist.

Phrasendrescherei in Antwortschreiben an gekündigte Mitglieder

Das hält die Krisen- und PR-Teams beim ADAC aber nicht ab, dreist das glatte Gegenteil zu behaupten: Der Präsident habe sich nicht für „pauschale Kraftstoffverteuerungen“ ausgesprochen, sondern ausdrücklich darauf hingewiesen, dass solche Maßnahmen behutsam eingeführt werden müssten, um starke Preisschwankungen zu vermeiden und die Belastungen für Verbraucher zu begrenzen. Für den ADAC sei entscheidend, dass Mobilität bezahlbar bleibe. Man spreche sich für den Klimaschutz aus, plädiere gleichzeitig aber auch für Entlastungen an anderer Stelle. So habe die Politik etwa auf Drängen des ADAC die Entfernungspauschale erhöht und die Netzentgelte für den Haushaltsstrom reduziert. Das schreibt der ADAC nun sogar – im Wortlaut seiner Presseerklärungen – in seinen Antwortbriefen auf die Kündigungen.

Abgesehen davon, dass Hillebrand sehr wohl den Eindruck vermittelte und keinen Zweifel offen ließ, dass der ADAC-Präsident die Besteuerung von Luft (nichts anderes ist die “CO2-Bepreisung”) ausdrücklich befürwortete, scheint man beim beim ADAC offenbar weiter nicht zu erkennen, dass die gesamte Klimapolitik unbegründet, überflüssig und vor allem ruinös für die Bürger und vor allem Autofahrer ist. Genau wie die Autoindustrie, die sich dem Klimasozialismus begeistert ausgeliefert hat und nun ihrem selbstverschuldeten Untergang entgegentaumelt, sägt auch der ADAC an dem Ast, auf dem er sitzt – ist aber in seiner ideologischen Verbohrtheit gar nicht mehr fähig, sich dies bewusst zu machen. Mit phrasenhafter Schadensbegrenzung versucht man nun, die berechtigte Wut der Mitglieder zu besänftigen, ohne zu erkennen, dass viele davon den gesamten Klimairrsinn ablehnen, zu dessen Verfechter Hillebrand sich im Namen seines Verbandes macht. Außer der Ausrede, man habe seine Aussagen verkürzt und sinnentstellend wiedergegeben, fällt dem ADAC nichts ein. Zur Heilung des angerichteten Vertrauensverlusts ist das zu wenig, dieser lässt sich nicht mehr so einfach wegschwurbeln. Wer die eigenen Mitglieder verrät, muss auch mit den Folgen leben.