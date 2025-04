Nach körperlichem Angriff von SPD-Mann auf AfD-Stadtrat: Täter verklagt Opfer – und bekommt Recht

Im nordrhein-westfälischen Hürth kam es am 20. Dezember 2024 zu einem brutalen tätlichen Angriff auf den AfD-Ratsherr Norbert Raatz – durch den SPD-Mann Lukas Gottschalk. Die auf Video festgehaltene Attacke durch Gottschalk erfolgte offensichtlich ohne ersichtlichen Grund. Norbert Raatz entschloss sich daraufhin, den Vorfall öffentlich zu machen, und informierte etliche Medien über den Vorfall, doch fast nur freie und alternative Netzmedien berichteten darüber. Dennoch wurden so Hunderttausende Menschen erreicht. Doch dann stand plötzlich das Opfer vor Gericht: Denn der Angreifer, SPD-Mann Lukas Gottschalk, verklagte Norbert Raatz – mit folgender Begründung, wie “Philosophia Perennis” berichtet: Bei dem Vorfall und dem gesprochenen Wort in der Kneipe habe es sich um ein „vertrauliches Gespräch“ gehandelt.

Nun die unfassbare Meldung: Der Richter folgte dieser aus juristischer Sicht höchst fragwürdigen Argumentation allen Ernstes – und erließ eine einstweilige Verfügung gegen den attackierten AfD-Ratsherrn. Die Folge: Norbert Raatz muss nun sämtliche Gerichts- und Anwaltskosten selbst tragen.

Diese Entwicklung ist kein Zufall, sondern das Resultat eines lange vorangetriebenen Umbaus des Rechtsstaats in einen Gesinnungsstaat. Was einst als Schutzraum der Gerechtigkeit gedacht war, dient heute der Durchsetzung ideologischer Vorgaben. Nicht mehr das objektive Recht, sondern das subjektiv „Richtige“ steht im Vordergrund – und dieses „Richtige“ definiert eine kleine, medienmächtige Klasse, die sich selbst zum moralischen Maßstab der Gesellschaft erhoben hat.

Gewaltenteilung wird zur Farce

Die Unterscheidung zwischen Recht und Moral wird zunehmend verwischt. Strafverfolgung erfolgt nicht mehr primär wegen begangener Taten, sondern aufgrund unbequemer Haltungen. Es geht nicht mehr darum, ob jemand ein Verbrechen begangen hat, sondern ob er „das Falsche denkt“, „die falschen Fragen stellt“ oder „die falschen Leute zitiert“. Damit wird die Justiz zur Waffe – und zwar nicht gegen Unrecht, sondern gegen Abweichung.

Die vielzitierte Gewaltenteilung – ohnehin schon stets eher ein Ideal als Realität – wird zur Farce, wenn Staatsanwaltschaften weisungsgebunden sind und Richterkarrieren von politischer Opportunität abhängen. Diejenigen, die sich auf das Grundgesetz oder bürgerliche Freiheitsrechte berufen, werden wie Störenfriede behandelt. Wer hingegen den autoritären Zeitgeist bedient, dem stehen sämtliche Türen offen.

Wir erleben also eine Refeudalisierung des Rechts: Nicht mehr der Mensch als Ebenbild Gottes steht im Zentrum, sondern seine Nützlichkeit für die Agenda. Die alte Mahnung, Recht nicht “nach Ansehen der Person zu sprechen” (3. Mose 19,15; Jakobus 2,9), gilt im postmodernen Jurisdiktionsbetrieb nicht mehr. Wer unbequem ist, wird aussortiert – sei es durch willkürliche Verfahren, mediale Vorverurteilung oder durch das schlichte Schweigen der Justiz.

Der Rechtsstaat stirbt nicht mit einem Knall, sondern durch Gleichgültigkeit und Feigheit – Stück für Stück, Paragraph für Paragraph, Urteil für Urteil.