Nach Migrantenmord an drei Mädchen in Southport: Britische Politiker und Medien ätzen schon wieder “gegen Rechts”

England trauert um Bebe, Elsie und Alice. Um die drei Mädchen, 6, 7 und 9 Jahre alt, die am Montag von einem 17-jährigen Monster mit ruandischen Wurzeln in der englischen Küstenstadt Southport abgeschlachtet wurden. Wobei – ganz England? Nö. Teile aus Politik und Medien sind bereits wieder zum Tagesgeschäft übergegangen: Den “Kampf gegen rechts“. Das ist dort nicht anders als in Deutschland. „,Stoppt die Gewalt’, fordert die Mutter eines Opfers der Messerstecherei in Southport angesichts der Unruhen, bei denen 39 Polizisten verletzt, Autos in Brand gesteckt und Geschäfte geplündert wurden“. Das schrieb die britische Boulevardzeitung “The Sun” heute Mittag.

„Stoppt die Gewalt“…bitte, was? Jenni Stancombe verlor ihre siebenjährige Tochter Elsie am Montag für immer und ewig – und da hat sie nichts Besseres zu tun, als zwei Tage später ihren wütenden Landsleuten Vorschriften zu machen? Erinnert irgendwie an Familie Ladenburger aus Freiburg, die noch auf der Beerdigung ihrer Tochter, die von einem Afghanen vergewaltigt und ermordet wurde, für die „Flüchtlingshilfe“ sammeln ließ.

Das Fass zum Überlaufen gebracht

Nach offiziellen Angaben wurden bei den Southport-Unruhen 27 Polizisten verletzt und mussten ins Krankenhaus. Laut der Polizei von Merseyside erlitten acht Beamte schwere Verletzungen, darunter Knochenbrüche, Risswunden, eine gebrochene Nase und eine Gehirnerschütterung. Selbstverständlich sind solche Gewaltexzesse zu verurteilen; nur: Wie kam es denn zu den Unruhen am gestrigen Dienstag, was war der Auslöser? Das verschweigen die meisten Mainstream-Medien wieder einmal.

Denn es war nicht die Tat selbst, sondern eine Störung des Opfergedenkens. Laut Augenzeugenberichten tauchte nämlich ein Araber mit Sturmhaube und einem Messer auf einer Mahnwache für die ermordeten Mädchen auf. Das war es, was das Fass zum Überlaufen brachte und die Leute rasend machte. Der 32-jährige Mann wurde um 18.55 Uhr in der Eastbank Street verhaftet, doch da waren die Krawalle in der Nähe einer Moschee schon nicht mehr zu stoppen.

Typisch für die Linken

Mit ein bisschen Empathie kann man sich locker in die Menschen hineinversetzen und die Emotionen der aufgebrachten Menge nachvollziehen: Am Montag werden drei einheimische Kinder abgeschlachtet – von einem Täter mit Sturmhaube und Messer. Und dann taucht am Tag darauf, als die Menschen um die Mädchen trauern wollen, erneut ein fremdländisch aussehender Mann mit Sturmhaube und Messer auf. Irgendwann ist jede Toleranz und Duldungsstarre vorbei. Da kann man schon mal ausrasten – oder etwa nicht? Zumal zur Stunde immer noch weitere Kinder als Opfer des Angriffs um ihr Leben kämpfen.

Sir Keir Starmer, Großbritanniens neuer linker Premierminister, sagte, die Randalierer würden „die volle Härte des Gesetzes zu spüren bekommen“. Das ist wieder einmal ganz typisch für einen Linken: Anstatt sich um die Ursachen für die Krawalle zu kümmern – die unkontrollierte und kulturfremde Massenmigration –, werden Strohmänner beschuldigt. Disgusting. Einfach nur disgusting. Ach, und übrigens: Derselbe Starmer stoppte vor drei Wochen, unmittelbar nach seiner Amtsübernahme in Downing Street 11, das Ruanda-Projekt der Tory-Vorgängerregierung, mit dem die illegale Migration gestoppt werden sollte. Noch Fragen?