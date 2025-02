Nach neuer Willküranklage gegen Tim Kellner: Der Love Priest holt zum Gegenschlag aus

Die politmedial auf Linie gebrachte, in Selbstgleichschaltung und vorauseilendem Gehorsam geübte deutsche Gesinnungsjustiz setzt ihren Feldzug gegen Systemfeinde und Dissidenten unbeirrt fort. Natürlich wollen Provinzrichter ihren Kollegen in den Ballungsräumen dabei in nichts nachstehen– und sind für jeden sich bietenden Fall dankbar, den sie zur Eigenprofilierung und zur eigenen Empfehlung für höhere Aufgaben nutzen könne. So hat sich die Staatsanwaltschaft Detmold, als für sie besonders “lohnendes“ Ziel den bekannten Youtuber Tim Kellner alias Love Priest ausgesucht, der in ihrem Zuständigkeitsbereich seinen Wohn- und Geschäftssitz hat.

Nachdem die Anklagebehörde – tatkräftig unterstützt von Spruchkörpern des Lippischen Landrechts in Gestalt zunächst des Amtsgerichts, dann des Landgerichts Detmold, Kellner wegen an Lächerlichkeit nicht zu überbietender Tatvorwürfe (unter anderem die Titulierung von Bundesinnenministerin Nancy Faeser als “aufgeblasene Dampfnudel”) zu einer drakonischen fünfstelligen Geldstrafe hatte verurteilen lassen, ist es nun erneut ein Oberstaatsanwalt aus Detmold, der anscheinend nichts Wichtigeres zu tun hat, als Kellner erneut anzuklagen; diesmal sind die Anschuldigungen noch bizarrer: Es geht um vier Memes – so eindeutig ironisch, dass sogar ein spitzengrüner Schwachkopf sie als solche sofort erkennen würde –, die Kellner in seinen satirischen Videos verwendet hat. Dass so etwas mit inquisitorischem Eifer in Deutschland strafrechtliche Konsequenzen nach sich zieht, beweist, dass die Einschätzungen von US-Vizepräsident J.D. Vance über den desolaten Zustand der Meinungsfreiheit in Deutschland noch deutlich untertrieben waren.

Noch abstrusere Tatvorwürfe als bisher

Man könnte über diesen neuerlichen Amoklauf kleinkarierter Justizbüttel lachen, die sich bei der Durchsetzung von Recht und Gesetz gegenüber kriminellen Migranten, Clans und Islamisten regelmäßig feige zurückhalten und einnässen, aber bei biodeutschen, personenstandsrechtlich für sie greifbaren und unbescholtenen Bürgern und Steuerzahlern den starken Max markieren und ihre ideologiegetriebene faktische Rechtsbeugung hemmungslos ausleben; das Problem dabei ist allerdings, dass Kellner durch diesen neuen justiziablen Willkürakt empfindliche Nachteile drohen könnten: Weil er infolge des beschriebenen ersten Strafverfahrens, das neben Faeser auch weitere politische Witzfiguren wie Annalena Baerbock (die die Anzeige eigenhändig unterschrieb!), Sawsan Chebli und Emilia Fester angestrengt hatten, bereits einschlägig vorbestraft ist, droht ihm diesmal schlimmstenfalls sogar Knast. Dem Love Priest soll nun offenbar endgültig das Maul gestopft und er aus dem Verkehr gezogen werden.

Die vier “Delikte”, die vom Linksstaat hierfür nun bemüht werden sind allerdings noch abstruser als die früheren Anzeigen gegen Kellner: Es geht dabei um die “Beleidigung” der mehrgewichtigen Ex-Grünen-Chefin Ricarda Langs durch ein „Pommespanzer“-Bild, in zwei Fällen um “Volksverhetzung” wegen eines Memes, bei dem Kellner mit zwei Afghanen-Hunden posiert und dazu anmerkte, diese Afghanen würde er nicht abschieben, und schließlich um einen kurzen, übrigens frei verfügbaren Clip aus der ZDF-Sendung „Sketch History“, in dem die Sportpalast-Rede von NS-Propagandaminister Joseph Goebbels persifliert wurde. Die Wiedergabe dieses von ZDF selbst satirisch gebrauchten Beitrags in einer klar satirischen Love-Priest-Sendung wird Kellner hier allen Ernstes als “Verwendung von Kennzeichen verfassungswidriger und terroristischer Organisationen” ausgelegt.

Kellner will US-Prozessbeobachter

Nach normalen Rechtsempfinden müssten Staatsanwälte, die eine solche Verzerrung des Offensichtlichen durch bösartige Fehlanwendung von Strafvorschriften betreiben, sofort aus dem Amt entfernt werden. Doch bei Vertretern dieses Berufsstandes (dessen Angehörige auf die Frage einer US-Journalistin, was in Menschen vorgehe, denen man ihr Handy bei Meinungsrazzien beschlagnahmt, fröhlich feixend in die Kamera grinsen) ist mit so etwas nicht zu rechnen.

Doch es gibt Hoffnung – denn eines steht außer Frage: Bei Kellner haben sie sich definitiv mit dem Falschen angelegt. Der Love Priest nahm den Fehdehandschuh sogleich auf und kündigte auf seinen Kanälen, mit denen er insgesamt über 1 Million Abonnenten erreicht, an, sämtliche Register zu ziehen, um sich zu verteidigen. Eine ganze Phalanx von Anwälten wird der Love Priest ins Rennen schicken; neben Kellner bewährtem Verteidiger Dr. Hendrik Schnelle ist nun auch die Rechtsanwaltskanzlei Markus Haintz, die auch Ansage! und Jouwatch vertritt, mit im Team. Auf Twitter schrieb Kellner: “Die juristische Abwehrfront wird schon sehr bald gestärkt zum Gegenangriff übergehen! Sie werden es noch bereuen, sich mit mir angelegt zu haben! Das Regime wird gnadenlos in seine Schranken gewiesen werden!”

Versuch politischer Einschüchterung Andersdenkender

Damit nicht genug: Eingedenk der Münchner Brandrede von J.D. Vance kündigte Kellner an, sich an die US-Botschaft und die großen Medien der USA zu wenden sich dafür einzusetzen, dass ein politisch neutraler Prozessbeobachter aus den USA bei seinem Prozess anwesend sein wird – aus durchaus berechtigter Sorge, dass ihn bei dieser deutschen Gesinnungsjustiz (inklusive begleitender voreingenommener Berichterstattung der Lokalpresse wie schon im letzten Prozess) kein faires Verfahren erwarten könnte. Diese Strategie ist durchaus clever – und könnte bereits vorprozessual Wirkung zeigen: Kürzlich hatte der Ökonom Markus Krall ebenfalls angekündigt, sich an die US-Botschaft zu wenden wegen eines nicht minder absurden Prozesses, den die Frankfurter Staatanwaltschaft gegen ihn anstrengen wollte (er hatte vor fünf Jahren (!) über die SPD-Vorsitzende Saskia Esken gesagt, sie habe „den spröden Charme eines stalinistischen Erschießungskommandos“). Daraufhin wurde das Verfahren binnen 48 Stunden komplett eingestellt.

Diese Reaktion zeigt, dass sich bei alledem nicht um wirkliche Straftatbestände geschweige denn um die Durchsetzung von Rechtsnormen handelt, sondern nur um den Versuch politischerEinschüchterung Andersdenkender durch eine auf Linie gebrachte Justiz. In einem Land, das täglich von einer immer weiter eskalierenden Migrantengewalt heimgesucht wird, in dem massenhaft Karnevalsumzüge absagt werden müssen (oder nur noch unter strengsten Sicherheitsvorkehrungen stattfinden können) und indem permanente Terrorgefahr herrscht, haben die Justizbehörden keine anderen Sorgen als harmlose Bürger ins Gefängnis zu bringen, die den alltäglichen Wahnsinn mit galliger Ironie aufs Korn nehmen. Einmal mehr bestätigt sich, dass in Deutschland – frei nach Tucholsky – derjenige mehr Zorn auf sich zieht, der auf den Dreck hinweist, als der, den ihn verursacht.

Wer den Love Priest in seiner Abwehrschlacht unterstützen möchte, kann dies hier tun: Timm Kellner, IBAN: DE 64 2546 2160 0773 0853 01

BIC: Geno DE F1 HMP, Verwendungszweck: Unterstützung.

.