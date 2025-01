Nach „Sexismus“-Vorwürfen: ARD feuert Journalistendarsteller Thilo Mischke

Am 16. Februar 2025 hätte Fernsehmann Thilo Mischke (43) die Nachfolge von Max Moor (66) antreten, in der ARD erstmals „ttt – titel, thesen, temperamente“ moderieren sollen. Wird nichts draus. Das seit 1967 laufende Kulturmagazin wird ohne Journalistendarsteller Mischke auskommen müssen. Was mir ein Lächeln ins Gesicht zaubert und die Frage aufkommen lässt, ob ich vielleicht doch so eine Art Voodoo-Kraft habe. Denn Mischke und ich, da gibt es eine Vorgeschichte. Vor ein paar Jahren bekam ich eine Anfrage einer Produktionsfirma, die eine Dokumentation über „rechte“ Meinungsmacher machen wollte. Alles ganz ausgewogen und so weiter, meinten Mischkes Leute. Ja, ja, ich weiß, der älteste Trick der Welt, hätte ich nicht drauf reinfallen dürfen, schon klar. Zu meiner Verteidigung sei gesagt: Die Produktionsfirma kam auf Empfehlung einer früheren Bekannten. Und weil Lisa so schöne volle Lippen hatte, vertraute ich ihr.

Ich unterstütze die Firma, wo ich konnte, brachte die Produktionsmannschaft sogar in den Bundestag. Die Dreharbeiten – und vor allem das Endergebnis selbiger – endeten für mich eher so halbgut. Na ja, halbgut ist ein bisschen untertrieben, blamabel trifft es eher. Aber hey: Ich bin ein Sportsmann! Ich wurde ausgetrickst, mit unanständigen Methoden zwar, Methoden, die ich als anständiger Mensch nicht anwenden würde, aber geschenkt. Ausgetrickst bleibt ausgetrickst. Was ich damit sagen will: Wenn die Dokumentation eine wirkliche Dokumentation gewesen wäre, sich an selbstverständlichste journalistische Standards gehalten hätte, würde ich diesen Artikel nicht schreiben. Ich hätte meine Niederlage hingenommen und gut wär gewesen. Doch dem war nicht so.

Was für eine Art „Journalist“ Mischke wirklich ist

Der Teil der „Dokumentation“, in dem besagte Lisa und ich auftauchten, war getürkt. Laiendarstellerin Lisa, die ihr mangelndes schauspielerisches Talent bereits in Doku-Seifenopern fürs Privatfernsehen unter Beweis gestellt hatte, täuschte auf einer AfD-Veranstaltung ihren „Ausstieg“ aus dem „rechten Lager“ vor. Tränenreich, na klar. Problem dabei: Lisa, die ihre Weltanschauung öfter als ihre Slips wechselte, war bereits Monate zuvor „ausgestiegen“!

Die Dokumentation war also, zumindest in Teilen, gescriptet. Und das geht natürlich nicht. Vor allem nicht in einer Dokumentation, die von den Massenstrommedien gefeiert wurde. Deshalb bezeichne ich Mischke als Journalistendarsteller, deshalb gehe ich sogar noch einen Schritt weiter und nenne ihn einen Fälscher. Angst vor juristischen Konsequenzen habe ich dabei nicht. Mischke wird mich nicht anzeigen. Und falls doch… tja, dann geht die Sache eben vor Gericht und dann wird ganz Deutschland erfahren, was für eine Art „Journalist“ Mischke wirklich ist.

In 80 Frauen um die Welt – ernsthaft?

Mischke brachte 2010 das Buch „In 80 Frauen um die Welt“ heraus, in dem er ganz schön auf den Putz haut, sich als ein Mann darstellt, dem die Mädels kaum widerstehen können. Wie viel Wahrheit in dem Buch steckt – keine Ahnung. Ich weiß nur, dass Mischke Jahre später in einer Kolumne im „Stern“ über seine damalige Freundin/Frau jammerte, weil die von ihm keine Kinder wollte. Unwiderstehlichkeit sieht für mich anders aus; aber gut, zurück zum eigentlichen Thema.

Mischkes Berufung als neuer „ttt“-Moderator sorge in der linken Kulturszene jedenfalls für Entsetzen. Vor allem seines eben erwähnten Buches wegen. Ihm wurde Frauenverachtung und stellenweise Rassismus vorgeworfen. Was – da bin ich ziemlich sicher – Quatsch ist, aber so sind sie eben, diese Linken. Dazu kam: Der Gewinner des Deutschen Fernsehpreises hatte in seinem Podcast Vergewaltigungen als „etwas Urmännliches“ bezeichnet.

Zu viel fürs linke Establishment

Das war natürlich zu viel fürs linke Establishment: Über 100 sogenannte „Kulturschaffende“ protestierten gegen Mischkes Berufung. Was die ARD, logisch, zum Einknicken brachte. Man wolle „weiteren Rufschaden“ abwenden. Tja, da hat die Revolution wieder einmal eines ihrer Kinder gefressen. Ironie an der Geschichte: Mischke stolpert über ähnliche Dinge, die auch mir in den Nuller- und frühen Zehnerjahren vorgeworfen wurden, als ich noch über Liebe und Lust schrieb. Und hätte es die getürkte Dokumentation nicht gegeben, würde ich mich auf Mischkes Seite stellen. Aber so? Nä!

Ach, und was es mit meinen angeblichen Voodoo-Kräften auf sich hat? Im Grunde nichts, da ich Mischke nicht mit einem Voodoo-Zauber belegt habe und auch gar nicht wüsste, wie so etwas funktioniert. Es ist nur so, dass es in meinem Leben bereits Dutzende Male vorkam, dass Menschen, die mir geschadet haben, irgendwas Übles passiert ist. Ganz ohne mein Zutun. Bis hin zum Tod. Aber das war natürlich alles nur ein Zufall.