Nach Solingen: Wann kommt der Aufstand der gut integrierten Migranten und Ausländer?

Den Deutschen wurde nach dem Zweiten Weltkrieg sukzessive ein Elftes Gebot ins Gehirn gehämmert: Du darfst dich nicht wehren! Dafür sorgte eine rigide Entwaffnung der Bevölkerung mit über die Jahre immer weiter verschärften Waffengesetzen und ein bewusst juristisch-kleinlicher Umgang auf die Reaktionen der Angegriffenen; Notwehr wurde immer seltener als Motiv akzeptiert, „Selbstjustiz“ wurde vom höchsten Sockel aus politisch-polizeilich überhöht dramatisiert und verdammt und das Naturrecht der Selbstverteidigung klitzeklein geschrieben. Da konnte dem Opfer noch so viel Gewalt und Schaden verursacht worden sein – wehe, dem Täter wurde auch nur ein Haar gekrümmt, du Deutscher! Schon vor Jahrzehnten wurde die ewig labile und immens leicht lenkbare deutsche Justiz darauf getrimmt, strenge und abschreckende Musterurteile zu fällen, welche den Deutschen jeglichen Mut zur offenen Selbstverteidigung nehmen sollten.

Schon in den Tagen der alten BRD wurde die Justiz gerne und oft gegen die eigene Bevölkerung in Stellung gebracht – mit kaum öffentlich reflektiertem Hintersinn. Bekannt wurde unter anderem ein Fall in Hamburg, als ein älterer deutscher Kaufmann in einem Lokal von einem Mann türkischer Herkunft mit einem Messer (diese heute weitverbreitete orientalische Folklore gab es auch schon vor vier Jahrzehnten!) niedergestochen wurde. Wie es der Zufall wollte, kam gerade der Sohn des Deutschen des Wegs, um seinen Vater dort abzuholen und sah seinen Vater blutend am Boden liegend. Der Sohn war nun Hamburger Meister im Bodybuilding und zudem gut ausgebildeter Kampfsportlehrer. Es ging sehr schnell – und auch der Angreifer lag am Boden, war sein Messer los und wurde zusätzlich noch gnadenlos verprügelt. Alles vollauf verständlich und eine eigentlich normale menschliche Reaktion. Der türkische Messerstecher musste dann ebenfalls ins Krankenhaus. Das deutsche Opfer aber verstarb Jahre später an den Spätfolgen dieser kriminellen Messerattacke. Der deutsche Sohn indes wurde hart bestraft und von einem empathielosen Richter verurteilt (leider weiß ich das nur aus der persönlichen Erinnerung, das genaue Strafmaß ist mir nicht mehr bekannt).

Lebensfremde Häme

Welche Art Urteil der Hamburger Richter auch immer seinerzeit fällte: Unter moralischen Aspekten hätte es nur ein Urteil geben dürfen, nämlich Freispruch! Freispruch im Sinne einer Verstärkung der allgemeinen Grundrechte für freie und souveräne Bürger. Längst auch hätten sich damals schon so genannte Volksvertreter in den seinerzeit noch so genannten Volksparteien CDU/CSU und SPD für ein erweitertes Notwehrrecht stark machen müssen, welches, neben dem besonderen Schutz der Familie, konstitutiv ist für einen wehrhaften, sicheren Staat. Ein freies, liberales Land sähe eben ganz anders aus als das, was man hier darunter verstand… aber das haben die Deutschen nach zwei scheußlichen Diktaturen völlig verlernt und sie müssten es, falls das überhaupt noch möglich ist, erst langsam wieder lernen. Wenn sich das Recht auf Notwehr lediglich auf schwache Abwehr beschränkt oder aufs Weglaufen oder auf die “Armlänge Abstand” oder auf die sardonische Empfehlung an die Opfer, man möge doch bitte laut schreien, selbst wenn das Messer schon in den Eingeweiden steckt, oder darauf, man möge doch einfach warten, bis die Polizei kommt: Dann hockt die lebensfremde Häme auf den Paragraphen und der Staat wünscht sich schwache Bürger. Ganz schwache. Dann schützt er seine Bürger nicht; er tut allenfalls so.

Nun könnte man denken, maskiertes Denken stecke dahinter und klammheimlich sei hier ein Polizeistaat unter demokratischer Tarnkappe errichtet worden; das erfasst das erschreckende Gesamtbild aber nicht. Denn wäre dem so, dann würde ja die Polizei mit krachender Gegengewalt Exzesse gegen unschuldige Bürger und jegliche kriminelle Auswüchse martialisch verhindern; typisch für autoritäre Staaten mit einem exzessiven Gewaltmonopol ist ja gerade das Abhandensein von krimineller Gewalt, weil dafür die” antikriminelle” Gewalt dominiert und die Brutalität bei den Staatsorganen zuhause ist – was dementsprechend zumindest den absolut wehrlos gemachten Bürger vor Übergriffen im Alltag schützen würde. Denkste. Doch nicht einmal das: Deutschland ist kein Polizeistaat, sondern zunehmend eine Anarchie, in der der Staat dafür sorgt, dass die Selbstbewaffnung von bestimmten Gruppen – meist migrantischen Parallelmilieus – unbehelligt voranschreitet, während die eigenen Bürger entwaffnet werden.

Wehrlose Hoppelhäschen-Bürger im Streichelzoo Deutschland

Es sind Überschriften in den Ökolinks-Mainstream-Medien, wie folgende, welche seit Jahrzehnten die konsequente Verteidigung der wehrlosen Hoppelhäschen-Bürger im Streichelzoo Deutschland so gut wie unmöglich machen. Der „Deutschlandfunk“ mit dem GEZ-Geld der Bürger gegen die Bürger: „Wie übermäßige Polizeigewalt eingedämmt werden kann“. Aha. Nicht Verbrecher sind das große Gewaltproblem, sondern unsere Polizisten sind allesamt potentielle Gewaltkriminelle. Und wer, bitte, bleibt dann noch übrig, um uns zu schützen…?! Schon diese in Dauerschleife variierte Trigger-Botschaft in der linksdominierten Denklandschaft beinhaltet eine Verhaltensnorm besonderer Art: Die hiesige Bevölkerung darf und soll eigentlich auch nicht mehr durch die Polizei konsequent geschützt werden, sie soll sich auf eigenes Risiko im öffentlichen Raum bewegen und der Bereicherungsgesellschaft der Neubürger wehrlos die Kehle zum Biss anbieten.

Alle Gewalt in Deutschland geht somit nicht vom Volk und seiner Justiz auf Grundlage freier Wahlen aus, sondern von politischen Strukturen und Netzwerken, welche per ideologisierter Hypermoral einen imaginär übergeordneten Zentralrat der obersten Gewalt gegründet haben. Ohne festen Wohnsitz, aber mit Sitz und Stimme in Parlamenten, Regierungen, staatsnahen Institutionen und den unsäglichen deutschen Einheitsbrei-Lenkungsmedien. Die Anhänger einer obskuren Hypermoral regieren und lenken und kontrollieren; der Bürger überhaupt nicht. Nach der oben genannten Überschrift folgte in dem genannten Artikel das typisch ökolinke Ausrufezeichen: „Laut einer neuen Studie wird Gewalt durch Polizisten in Deutschland zu wenig aufgearbeitet. Die Forschenden machen mehrere Vorschläge, wie Polizeigewalt reduziert werden könnte.“

Grundrecht auf Selbstverteidigung ohne Wenn und Aber

Die Forschenden. Die GEZ-Kassierenden. Die Zuschlagenden. Die Wegguckenden. Die “Wehrlos_Innen”. Neben die Zerstörung der echten Freiheit des Individuums, wozu eigentlich das Grundrecht auf Selbstverteidigung ohne Wenn und Aber gehören muss, stellen uns die Zeitgeistfurzenden noch ihre unsägliche Gender-Sprachverhunzung neben ihre Agitation, welche in diesem Kontext endgültig aus dem bürgerlichen Souverän den verhundsten Zwerg, den wehrlosen Freak, den völlig verwirrten Untertan macht. Der kastrierte Bürger als lächerliche Elendsfigur. Dieser zitierte Artikel mit seiner murmeligen Mutmassung ist weder Zufall noch harmlos. Auch hier steht im Hintergrund wieder eine maximale Politstrategie, welche im Endeffekt immer auf den wehrlosen Bürger im wehrlosen Staat abzielt. Wer hat denn Interesse an solch einer Hatz im Staate der Bürger gegen sich selbst?! Wem nützt eine schwache Polizei oberhalb einer völlig kampf- und wehrlosen Dackel-Bevölkerung, die ja in der Masse kaum noch weiß, wie sie sich kämpferisch mit Gewalt selbst verteidigen kann?!

Und wem nützt dann das, was der “Deutschlandfunk” weiter berichtet: „Betroffene von Polizeigewalt haben auch noch andere Möglichkeiten: Sie können sich an Menschenrechtsorganisationen wenden, die spezialisiert sind und rechtlichen Beistand sowie Beratung bieten. Durch die öffentliche Aufmerksamkeit, zum Beispiel in den Medien oder bei Protestaktionen, kann Bewusstsein geschaffen und öffentlicher Druck erzeugt werden. Zudem können Betroffene sich mit anderen Opfern zusammenschließen, um gemeinsam Unterstützung und Gerechtigkeit anzustreben, indem sie lokale und nationale Organisationen in Anspruch nehmen.“ Typisch linkes Vokabular, willkommen im Teilzeit-Sozialismus!

Ein Mann, ein Messer

Das Kind liegt im Brunnen. Die Grenzen und Grenzschutz hat Merkel geschreddert. Vorsätzlich. Diabolisch grinsend. Der importierte Mob tobt, randaliert, vergewaltigt, messert, pöbelt, spuckt, tritt und mordet, mordet, mordet. Die Gewalttätigen aller Länder, welche in den Dumpfpropaganda-Medien den Kosenamen „EinMann“ erhielten, finden hierzulande einfach keine Gegner – wen wundert’s?! So wie jetzt in Solingen – und überall sonst in der vom rotgrünen Mief geprägten Kaputtrepublik – ist der Showdown schon mehrfach, hundertfach, abgelaufen. Ein Mann, ein Messer. Und so, als wären die Deutschen einfach ein Stück Torte, wird reingeschnitten, abgeschnitten, rausgeschnitten, reingestochen, rausgezogen. Und dann einfach abhauen. Messer noch an den Klamotten vom einem der Opfer abwischen und weg! Ein paar Straßen weiter sich dann gemütlich zum Türken begeben, einen Dönerteller bestellen und mit deutschem Bürgergeld bezahlen.

Rätselhaft bleibt die Wehrlosigkeit der “Zivilgesellschaft“, die diesen Begriff inzwischen nicht nur in Bezug auf die Gesinnung, sondern auch rein technisch auf Zivilität im Sinne völliger Unselbstständigkeit und Wehrlosigkeit verdient. Zum Beispiel jetzt in Solingen: In der Menge dort stand nicht nur einer, sondern mutmaßlich hunderte Männer im wehrfähigen oder zumindest körperlich aktiven Alter. Bei großen Freiluftveranstaltungen gibt es reichlich Gegenstände, Fahnenstangen, Gläser und Flaschen – mit Flaschenhälsen, die man leicht abschlagen kann; manchmal sind dort auch Barhocker und Stühle. Und mit der Möglichkeit, eine Faust zu bilden und mit Füßen zu treten, werden wir geboren. Wie also kann es sein, dass immer wieder aufs neue “Einmann”, ein Terror-Messerer der transnationalen Shithole-Army, im Bus, in der U-Bahn, auf einer Feier oder eben bei Volksfesten wie in Solingen zuschlagen und zustechen kann – ohne den geringsten Widerstand? Es ist ja wahr: Das ist leicht gesagt als Nichtbeteiligter, und niemand kann sagen, ob er selbst bereit gewesen wäre, hier den Helden zu spielen.

Wiedergewöhnung ans Faustrecht

Gewiss greift der Schockmoment tief; wir sind in diesem Deutschland mit der Rohheit allfälliger brachialer Gewalt schlicht weg nicht mehr vertraut, unser seit den Jahren der NS-Barbarei erreichter Zivilisationsgrad hat uns jede nonverbale Konfliktfähigkeit wegkonditioniert und wenn dann Blut fließt, übermannt uns die instinktive Panik. Das wäre ja alles legitim, wenn dieser Staat seine Grenzen schützt, uns in unserem pazifistischen Sozialparadies vor den Grausamkeiten dieser Welt weiter bewahrt hätte. Doch sie wollten es ja bunt, sie wollten die Dritte Welt übergangslos in die Erste importieren. Dann brauchen sie sich allerdings nicht zu wundern über die neuen Zustände – und sollten schnellstens anfangen, Maßnahmen zum Selbstschutz zu verteidigen oder sich mit dem Ernstfall brachialer Gewaltbegegnungen vertraut zu machen, wenn sie sich nicht den ganzen Tag zuhause verkriechen wollen (wo sie irgendwann auch nicht mehr sicher sein werden).

Das alles braucht seine Zeit; die durch die anhaltende Multikulti-Psychose erforderlich gewordene Wiedergewöhnung an Faustrecht, an jederzeit zu erwartende extreme Gewalteinbrüche und die Zurückerlangung längst obsolet geglaubter Kampffertigkeiten vergangener Epochen passiert nicht von heute auf morgen. Das kann keiner erwarten, dass die Anpassung an die neuen “Abenteuer” im Alltag, wo die Bedingungen des Zusammenlebens täglich neu ausgehandelt werden müssen, von heute auf morgen gelingt. Aber trotzdem macht es fassungslos, dass zehn, hundert, tausend deutsche Männer nicht fähig sind, einen einzigen Araber niederzuringen; es muss ja keine Lynchjustiz sein, doch Unschädlichmachung einer konkreten Gefahr sollte doch eigentlich auch in einem Staat ohne Wehrpflicht zum Überlebenstraining zählen. Aber so sind dieser Tage leider die allermeisten hierzulande: Behinderte Pflegefälle gegen Rechts. Mit dem afrikanischen Messer im Rücken zur nächsten Demo gegen andersdenkende Meinungen, die nicht Links sind. Omas gegen Rechts – Omas für mehr Gruppenvergewaltigungen….?! Fragen über Fragen. Und Blut, immer mehr Blut. Opferblut. Was ist eigentlich Notwehr?

Menschen von logischen Schlüssen abhalten

Aber! Jetzt kommt ein fettes Aber! Erinnern wir uns. Haben wir in Deutschland, vor allem in der einstigen BRD ohne Kommunismus-DDR, nicht hervorragend mit so genannten Ausländern – als dann so genannte Inländer und auch ohne jegliche Integrationsprogramme bestens integrierte Mitbürger – überwiegend stressfrei und oft sogar freundschaftlich zusammengelebt jahrzehntelang?!? Ja. Haben wir. Und das tun wir doch heute auch noch vielfach. Es ist nur die massive Propaganda, die normal denkende Menschen von logischen Schlüssen abhalten soll und durch Hass und Hetze gegen Andersdenkende spaltet, spaltet, und nochmals spaltet. Ich wette, dass fast alle, die Kritik an der Migration äußern, damit nicht integrierte, unkontrolliert hierher gekommene, kriminelle, psychopathische, unkultivierte, primitive, religiös-fanatische oder andere Menschen mit einem asozialen Hintergrund meinen, Typen, die selbst in ihren Heimatstaaten oft bewußt keiner haben will.

Gab es hierzulande jemals Probleme mit Griechen, Chinesen, Franzosen, Brasilianern, Engländern, Skandinaviern, Spaniern, Italienern oder anderen?! Gewarnt werden muss an dieser Stelle auch ausdrücklich vor den Nonsens-Formulierung „Die Türken“. Völliger Unsinn. Auch mit den Türken verstehen wir uns potentiell gut, auch mit Armeniern oder Kurden, also mit jenen, die Erdogan ermordet oder in den Knast steckt, aber mit all den Anhängern des Möchtegern-Kalifen, den Grauen Wölfen und Ultranationalisten, den DITIB-Islamkriegern, mit denen haben wir allein schon deshalb Probleme, weil ihnen Erdogan „Assimilation“ streng verbietet und der Hass auf die „Ungläubigen“ im Lande kräftig gegen uns geschürt wird.

Was die Einheimischen nicht mehr draufhaben…

Was aber wird nun kommen?! Zum Beispiel das: „Doch nicht nur Deutsche sind von der ausufernden Migrantengewalt betroffen, zu den Todesopfern gehörten beispielsweise auch die jungen ukrainischen Basketballer Volodymyr Yermakov (17) und Artem Kosatschenko (18). Oder der 16-jährige Filipp S., Sohn kasachischer Einwanderer, zu Tode geprügelt auf einer Skaterbahn in Meinerzhagen. Das – vorerst – letzte Opfer ist der 20-jährige Philippos T., der nach einer Abi-Feier in Bad Oeynhausen von einer 10-köpfigen Gruppe junger Männer mit

‘dunklen Haaren und dunklem Teint’ zu Tode geprügelt wurde. Der Haupttatverdächtige ist ein 18-jähriger Syrer, der im Rahmen des Familiennachzuges nach Deutschland kam.“ Will sagen: Die gut integrierten, hier heimisch gewordenen Zuwanderer werden selbst zu Opfern der Merkelschen Migrationsperversion. Immer mehr Deutsche mit Migrationsgeschichte können es nicht nur nicht fassen, wie das Land, in das sie sich mühsam und oft schmerzlich mit Fleiß, Respekt und Anpassungsbereitschaft eingefügt haben und das zu ihrer Heimat geworden ist, seine Grenzen für jeden Dahergelaufenen öffnet und oft den Abschaum ihrer früheren Herkunftsländer bedingungslos ins Land lässt, wo er nun auch sie und ihre Nachkommen bedroht.

Doch – und hier liegt die mögliche Rettung – trotz gelungener Integration und Anpassung haben diese lange hier lebenden Migrationsdeutschen, als wesentliches Unterscheidungsmerkmal zu den wohlstandszivilisierten Biodeutschen, eines nicht verlernt: Die Bereitschaft, sich und ihre Familie zu verteidigen, und sei es mit Faust oder Waffe. Dasselbe gilt auch für Ausländer, die hier mit besten Absichten leben – als Studenten oder Arbeitsmigranten. Und sie erheben, anders als die Schon-immer-hier-Lebenden, offen und ohne den drohenden Generalverdacht des Rechtsextremismus zu fürchten, die Stimme gegen diese Politik des Wahnsinns. Und so kommen wir zum Prinzip der letzten Hoffnung: Als unlängst in Baden-Württemberg ein kleines Mädchen türkischer Herkunft grausam von einem „Asylanten“ afghanischer Herkunft ermordet wurde, kam plötzlich ein anderer Ton auf. Der türkische Vater klagte an, blamierte bei öffentlichen Trauerveranstaltungen die übliche Politikerriege mit ihrer Simulations-Betroffenheit und megapeinlichen Phrasendrescherei. Der gute Mann beharrte schlicht darauf, dass das örtliche Asylheim abgerissen gehöre und die Wiese wieder zur Wiese gemacht werden müsse – damit dort wieder Kinder in Sicherheit drauf spielen könnten. Wie man hört, habe sich damit am Ende sogar durchgesetzt. Die Medien schweigen dazu.

Was wäre, wenn?

Was wäre, wenn dieser gerechte Zorn, die erfrischende Courage all der netten, jedenfalls noch nicht völlig kastrierten und verweichlichten, gut integrierten Migranten und Deutschen mit Migrationshintergrund den augenscheinlich eierlosen Feiglingsmännern einmal demonstrieren würden, wie man sich durchaus wehren kann, wenn “Einmann” gegen zehn oder hundert die Drecksau mit dem Messer spielen will? Auch für Deutsche sollen Kampfsport und Anti-Terror-Fighting ja angeblich erlernbar sein. Fakt ist: Auf diesen abgewrackten Linksstaat ist inzwischen null Verlass mehr, die politische Klasse an der Macht hat seit Merkel endgültig den Verstand verloren und wirkt wie ein Haufen schwacher Großmäuler, die meistens nicht mal mehr starke Rhetorik draufhaben. Nur das eigenen Volk schröpfen und mit Verboten verkloppen: Das können sie. Auch sie sind Feiglinge, die sich hinter ihrer Staatsmacht verstecken.

Ja, was wäre, wenn…? Die zunehmende Betroffenheit eingewanderter Bevölkerungsgruppen ist gesetzt. Es wird in Serie weiter gemessert und gemordet, das linke Milieu regiert weiter unbeirrt am selbst und vorsätzlich geschaffenen Problem vorbei. Rotgrün hat Blut an den Händen, was auf die grünisierte Post-Merkel-Union ebenso zutrifft. Schuldig sind sie, schuldig sind sie alle. Schuld an bald wohl schon zehntausenden Toten dank toxischer Einwanderungspolitik, die sich kein Staat der Welt auf Dauer leisten kann – es sei denn, Zerstörung und Massenmord wären das Ziel. Dann zumindest läuft für das rotgrüne Milieu alles nach Plan. Vielleicht retten uns am Ende ja ausgerechnet die Ausländer vor dem Wahnsinn, den diese Vielfaltsverbrecher ins Land geholt haben.