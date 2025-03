Nach tödlichen Tornados in den USA: Menschenverachtende Trump- und Amerikahetze bei der „Tagesschau“

Ich muss heute ehrlich bekennen, dass ich – was nicht oft vorkommt –geschockt und wütend zugleich bin. Dass große Teile der deutschen Bevölkerung der Massenverblödung anheimgefallen sind, ist mir – und dem Rest der Welt – allerspätestens seit dem Wahlausgang vom 23. Februar klar. Unbelehrbar und uneinsichtig, weil indoktriniert, sind die deutschen Michels seit langem, das ist nichts Neues. Doch wie bösartig sie in weiten Teilen außerdem sind, war mir bislang nicht bekannt.

Auch die ARD-“Tagesschau” berichtete über die Unwetter, die die Menschen im mittleren Westen der USA derzeit ertragen müssen. Zahlreiche Tornados und schwere Gewitterfronten durchzogen das Land am Wochenende von Wisconsin im Norden bis in den südöstlichsten Zipfel von Texas. Stand heute sind 34 Tote zu beklagen; eine regelrechte Schneise der Zerstörung hat sich ihren Weg quer durch die USA gebahnt. Unter dem gestrigen Artikel der “Tagesschau” fanden sich gestern Abend hunderte Kommentare, die nur noch fassungslos machen und von denen ich hier eine kleine Auswahl in Form von Screenshots präsentieren möchte:

Meine Frau und ich haben gestern Abend, als 290 Kommentare gepostet waren, darunter gerade einen einzigen gefunden, der nicht von antiamerikanischer Häme, Trump-Hass, strotzender Dummheit und Boshaftigkeit geprägt war. Wir sind erschüttert und wütend. Das sind also die Medien und ihr Publikum, die das ganze Jahr gegen “Hass und Hetze” im Netz agitieren und damit Zensur rechtfertigen. Die einzigen Hetzer sind, wie sich zeigt, sie selbst. Tatsache ist: Kein noch so eifriger Trump-Anhänger und kein Amerikaner würde sich derart über Deutschland, der dortigen Regierung oder die Deutschen äußern.

Natürlich stellt sich auch die Frage, warum die „Tages-Sau“ hier keinerlei Moderation vornimmt. Immerhin liest man auf der Webseite der Bundesregierung zu den in Deutschland herrschenden Grenzen der Meinungsfreiheit folgendes: “Das Recht der freien Meinungsäußerung tritt zurück, wenn die Grundrechte anderer Personen verletzt werden, andere Menschen beleidigt werden, keine sachliche Auseinandersetzung mehr vorliegt, sondern es bloß um eine Bloßstellung oder persönliche Herabsetzung des Gegenübers geht.”

Ideologisch vergiftet

Und weiter ist da zu lesen: “Dabei ist das Gewicht der Meinungsfreiheit allerdings umso höher zu bewerten, je mehr die Äußerung einen Beitrag zur öffentlichen Meinungsbildung leistet, und umso geringer, je mehr es hiervon unabhängig lediglich um die emotionalisierende Verbreitung von Stimmungen gegen eine einzelne Person oder eine Gruppe von Menschen geht.” Die Frage, die sich hier stellt: Was würde wohl mit diesen bösartigen Tastatur-Helden passieren, wenn in diesen Kommentaren der Name Trump durch die Namen Merz, Habeck oder Scholz ersetzt wäre?

Von diesen gebührenfinanzierten Journalisten-Karikaturen und regierungstreuen Propagadisten kann man freilich nicht erwarten, dass sie gegen diese teils klar menschenverachtende Hetze und Häme vorgehen; immerhin sorgen sie mit ihrer ideologisch vergifteten Berichterstattung ja selbst dafür, dass die Hirne ihres Publikums – falls überhaupt vorhanden, siehe dazu das jüngste Wahlergebnis –) kräftig mit Anti-US- und Anti-Trump-Propaganda gewaschen werden. Eigentlich wäre es an der Zeit, die Staatsanwälte der Bunten Republik mit Strafanzeigen zuzupflastern…

