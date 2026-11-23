Man könnte angesichts des Trump’schen Getöses in der Außenpolitik und des ebenso wenig erfreulichen Weltgeschehens drumherum derzeit durchaus vollends zum Totalzyniker mutieren, um sich dann mit der finalen Erkenntnis „Ist doch eh alles nur noch scheiße, sind doch alle nur noch völlig gaga“ in tiefste Resignation zu flüchten. Doch auch hier und jetzt gilt immer noch: Vor jedem Wandel und dem Weg der Besserung kommt zuerst die Erkenntnis. Oder sollte es zumindest – was man im vermerkelten und verpollerten Blödistan des Jahres 2026 von der breiten Öffentlichkeit, leider mitunter bis in die Kreise der alternativ-kritischen Medienlandschaft hinein, leider nicht behaupten kann. Denn hierbei fehlt es an so manchem Durchblick und der Einsicht in signifikante Zusammenhänge, die oft abseits greller tagespolitischer Ereignisse ihren unheilvollen Lauf nehmen.

Zur Sache: Machen wir uns nichts vor. Wir wollten doch noch bis vor Kurzem im wiedergewählten Donald Trump einen Heilsbringer gegen das massive linke Lager sehen, glaubten an eine tatkräftige Rückendeckung und Verstärkung der bösen „Rechtspopulisten“ in Europa durch das MAGA-Lager, gerade auch bei uns in Deutschland einen machtvollen Schlag gegen das multinationale Elitennetzwerk der „Zivilgesellschaft“ und die finstere Agendapolitik von Woke-, Klima-, Gender- und Migrationswahnsinn auf ähnliche Weise, wie dies in den USA selbst mit Beginn von Trumps zweiter Amtszeit Anfang 2025 (vor allem unter Elon Musks DOGE-Behörde) gelungen war, wo der Wildwuchs von USAID und linker Lobbyunterstützung radikal zerschlagen wurde.

Permanenter Trump’n’Roll-Thunder

Klammheimlich hofften wir all die Monate auf permanenten Trump’n’Roll-Thunder gegen die deutsche Brandmauer, zumal sich Trump und auch Personen seines engeren Umfelds sehr AfD-freundlich äußerten. Wir dachten, nun seien wir nicht mehr allein und dass mit diesem zu allem entschlossenen US-Präsidenten und vor allem seinem Vize J. D. Vance wie auch dem vielversprechenden State-Department-Hardliner Marco Rubio an unserer Seite der Druck aus Washington die hiesigen Kulturmarxisten und linken Globalisten in die Schranken weisen würde. Die Trump-Administration als US-Rammbock gegen Masseninvasion, neosozialistische Totalschäden und die toxische neolinke Agenda – so dachten wir. Denkste! Our future is now over the ocean, is far away now over the sea. Außer einigen symbolischen Gesten wie Einreiseverboten für allzu extreme linke Hetzer à la “HateAid”, außer schwammigen inoffiziellen Protestnoten über den Zustand der Meinungsfreiheit und drohende Parteiverbote und der Ankündigung der finanziellen und moralischen Unterstützung von bedrängten Journalisten kam rein gar nichts. Trump hatte bald schon andere Sorgen. Und: Er hat sich gewandelt.

Achtung: Im Schatten des Iran-Kriegsdesasters des US-Präsidenten erscheint dessen nunmehr teilweise leider fast schon unpolitische, naive und intellektuell dürftige Haltung gegenüber einer zunehmend militant-raumgreifenden „Islamologie“ teilweise geradezu infantil. Grelles Licht an: Trump steht im Schatten seiner selbst, theorieschwach, strategisch am Ende, planlos und im Abwärtsstrudel einer bereits jetzt völlig verkorksten letzten Halbzeit seiner Amtszeit mit einer demokratischen Mehrheit in zwei Häusern gegen sich. Was Trump nicht nur sich selbst, sondern auch uns Freiheitsverlorenen in Europa mit seinem innenpolitischen Midterm-Desaster nun eingebrockt hat, ist heftig – denn seine großen Feinde in der Welt sind zwangsläufig auch unsere Feinde.

Amerika als Ursache

Der Grund: Wir Europäer und vor allem wir Deutsche sind seit vielen Jahrzehnten – leider oder zum Glück, je nachdem – wahlweise Profiteure oder eben Leidtragende der US-Außenpolitik – und wo diese in undurchdachter, überstürzter oder voreiliger, verantwortungsloser oder gar irrationaler und wenig konsequenter Ausprägung daherkommt wie bedauerlicherweise aktuell, ist es für uns besonders fatal. Wobei das gesamte US-Engagement im Nahen Osten seit einem Vierteljahrhundert (oder, mit Blick auf Afghanistan, Kuwait und Irak, noch viel länger) fragwürdige Implikationen für die Stabilität des Westens und damit auch der Alten Welt nach sich zog.

Wir erinnern uns: Der monströseste Islam-Terrorist und Drahtzieher von 9/11, Osama Bin Laden, mit seinem Terrornetzwerk Al-Qaida – ein CIA-Gewächs! Der Islamische Staat (IS), der vor 12–15 Jahren seine bestialische Barbarei im Irak und Syrien austobte – ermöglicht und hochgerüstet durch US-Waffen, die die Obama-Administration bei ihrem fahrlässigen Rückzug hinterlassen hatte! Die Taliban in Afghanistan, vor der sich die westliche Koalition wie ein räudiger Köter 2021 feige zurückzog – Erben der einst von den USA aufgerüsteten Mudschahedin! Und wer unterstützte und bildete die meisten islamistischen Terrorbanden und Milizen, auch und gerade die angeblichen „Freiheitskämpfer“ während des vermeintlichen „Arabischen Frühlings“, einst aus? Die USA.

US-amerikanische Eigentor-Spezialisten

Und wer nun noch etwas weiter zurückgeht, bis in die Siebziger Jahre, der kommt um die Erkenntnis nicht umhin, dass es ebenfalls US-amerikanische Eigentor-Spezialisten waren, die den Terrorstaat Iran möglich machten, indem sie den Sturz des Schahs und den Aufstieg des barbarischen Ayatollah-Regimes ermöglichten – und damit die Weltbedrohung durch die Mord-Mullahs. Auch schon frühere Destabilisierungen verdanken wir dem Großen Bruder jenseits des Teichs, wobei diese den Umständen des Kalten Krieges geschuldet waren – etwa die auf Druck der USA gestartete Besiedlung Deutschlands mit türkischen Gastarbeitern, die die Keimzelle für die heutige Islamisierung bildete und im heute exponentiell laufenden Geburten-Dschihad gegen das deutsche Volk und seinen historisch-kulturellen Lebensraum kulminiert.

Gewiss: Es waren nicht „die USA“, sondern stets verschiedene Präsidenten aus unterschiedlichen Epochen und Beweggründen, die jeweils auf Grundlage einer spezifischen weltpolitischen Situation agierten – doch stets durften die Europäer und eben insbesondere wir Deutsche die Zeche zahlen. Dass Trump, im durchaus anerkennenswerten Versuch einer 47 Jahre zu späten Korrektur des damaligen Versagens im Iran, im Februar dieses Jahres – vermeintlich! – den lange erwarteten großen Schlag gegen Teheran startete und es mit dem dortigen Regime ernst zu meinen schien, stimmte jene, die darin eine überfällige antiislamische Reaktion des Westens und eine echte Zeitenwende sahen, hoffnungsfroh – bis dann die mit einem spektakulären Mullah-Enthauptungsschlag begonnene Aktion jäh ins Stocken geriet und alsbald schon in peinliche Dauer-Waffenstillstandsverhandlungen mit Hormus-Blockade, bei erneuter Stabilisierung des Regimes, zum Erliegen kam.

Trumps verlorene Unschuld

Eine peinliche Schande, verpasste Chance und letztlich unausgegorene Militärkampagne Trumps, mit der dieser nicht nur seine Unschuld als erster nichtkriegführender Präsident preisgab, sondern auch als Zauderer empfindlich an Image einbüßte. Und auch hier werden die Europäer in Mitleidenschaft gezogen – nicht nur durch pervers hohe Spritpreise, sondern auch durch drohende Flüchtlingsströme und zunehmende Terrorgefahr. Kurzum – Bullshit happens, nach wie vor. Wir zahlen einen verdammt hohen Preis für diese amerikanische Scheiße; sorry, aber man muss es so drastisch beim Namen nennen.

Und das ist noch lange nicht alles. Denn was uns das Trumpeltier Donald zu allem Übel jetzt auch noch einbrockt, hat niemand so richtig auf dem Schirm – obwohl es die Gefahr der längst von verschiedenen Einflusssphären orchestrierten Islamisierung unserer abstürzenden Ex-BRD nochmals weiter maximiert: Denn ausgerechnet der Despot von Ankara, der türkische Präsident Recep Tayyip Erdoğan, wittert seine Stunde – und bringt sich als Machtfaktor im Vorderen Orient in Stellung. Nachdem der Turk-Stratege taktisch abwartend, in der Haltung eines lauernden Raubtieres, genüsslich Aufstieg und Fall des US-Präsidenten abgewartet hat, dessen Pro-Israel-Politik wie auch der Angriff auf das muslimische Terror-Hauptquartier in Teheran ihm natürlich stets ein Dorn im Auge waren: Da sieht er nun, da Trump schwächelt, die Gelegenheit für gekommen, alle taktische Zurückhaltung aufzugeben und hervorzutreten. Erdoğan strebt nun ein „Sicherheitsabkommen“ an, das Saudi-Arabien, Pakistan und Ägypten einbeziehen soll.

Neuer Islamo-Machtblock mit Atomschirm – unter Türken-Ägide

Damit entsteht ein neues sunnitisch-muslimisches Bündnis mit einer Gesamtbevölkerung von fünfhundert Millionen Menschen und einer enormen militärischen Machtfülle. Sollte der Iran doch noch implodieren, hätte Trump damit gleich den nächsten potenziellen Terror-Machtblock vor der Nase. Und sollte Teheran, wonach es aussieht, seine Macht festigen, gäbe es demnächst derer zwei – untereinander als schiitisch-sunnitische Antagonisten sich wohl spinnefeind, aber einig im Hass auf den Westen.

Vor allem Erdoğans Islamo-Partnerschaft mit Pakistan, der ausgerechnet auch noch einzigen muslimischen Atommacht (!), nutzt das durch Trumps Zögern im Iran (und die relative Schwäche der sich mühsam wieder neu aufstellenden Mullahs) bewirkte Machtvakuum in der Region aus und bringt den Neo-Osmanen Erdoğan seiner Traumrolle als mächtigen Hegemon der muslimischen Welt näher. Vor allem aber verheißt das geplante Bündnis der Türkei, Ägyptens und Saudi-Arabiens erstmals einen nuklearen Schutzschirm, was die Unabhängigkeit (und Entfremdung) vom Westen verstärken dürfte. Daran wird fieberhaft gearbeitet: Ein erstes, damals noch rein formelles Treffen der Außenminister der vier Länder hatte bereits am 19. März dieses Jahres in Riad am Rande einer Konferenz der Organisation für Islamische Zusammenarbeit stattgefunden. Getarnt wurde diese angeblich erste gemeinsame Diskussion als „Sicherheitskooperation“, garniert mit ersten Abkommen für eine stärkere Zusammenarbeit in der Rüstungsindustrie.

Hetze gegen den Westen

Die Vertiefung und offensive Initiative entstand dann inmitten der Spannungen des Krieges zwischen dem Iran und der US-israelischen Koalition. Im Mittelpunkt der Gespräche stand die Bündelung von regionalem Einfluss – angeblich ohne dabei die „Struktur der NATO nachzuahmen“, wie die Teilnehmerländer beschwichtigten. Das strategische Ziel vor allem der Türkei ist indes deutlich: „Erdoğan will, wie man so schön sagt, ‚auf mehreren Hochzeiten gleichzeitig tanzen‘. So strebt er einerseits eine Verankerung in der NATO an, in der er der einzige muslimische Teilnehmer ist. Andererseits und noch mehr möchte er aber die Macht (!) und den Einfluss der Muslime (!) im Nahen Osten und darüber hinaus stärken“, heißt es in dieser Einordnung. Seit jeher will Erdoğan hoch hinaus und tief hinein, ausgehend von dort, wo er längst angekommen ist. Seinen Wahlspruch hierfür hatte er bereits vor vielen Jahren artikuliert: „Ist Demokratie der Zweck oder das Mittel? Wir meinen, dass Demokratie nicht der Zweck, sondern das Mittel ist … Die Demokratie ist für uns eine Straßenbahn. Wenn wir angekommen sind, steigen wir aus.“

Diese Straßenbahn führt uns zurück nach Deutschland: Endstation Berlin – alle bitte aussteigen. „Der Wahlsieg der Berliner Linken-Politikerin Elif Eralp findet in der Türkei großen Widerhall – quer durch das politische Spektrum“, vermeldet die “Frankfurter Allgemeine Zeitung”. Erdoğan selbst, heißt es, soll sogar von einem „großartigen Sieg für alle Türken und der Welt“ – sprich: namentlich das in Deutschland erfolgreich angesiedelte Türkentum – phantasieren. Sein Plan geht als wahrlich böse Saat voll auf: Denn der autokratische Gesinnungstäter vom Bosporus hat nie verborgen, was er von den Deutschen hält und was es hierzulande für die Invasoren zu tun gäbe. „Habt fünf Kinder, nicht drei. Ihr seid Europas Zukunft!“, deklamierte er einst vor jubelnden Landleuten auf deutschem Boden, wo er bezeichnenderweise auch vor Integration und Assimilation warnte, welche „Verbrechen“ seien.

Erdoğans Oberwasser

Als Ultranationalist mit Erobererattitüde rief Erdoğan zudem alle Türken in Europa auf, den möglichst zahlreichen Nachwuchs zur Ausnutzung des Sozialstaats zu aktivieren: „Schickt eure Kinder auf die besten Schulen, lebt mit euren Familien in den besten Vierteln, fahrt die besten Autos, lebt in den besten Häusern“, so der Präsident bei einem Wahlkampfauftritt im westtürkischen Eskişehir; dies sei die „beste Antwort“ auf die „Unhöflichkeit“ und „Feindschaft“, die den Türken im Westen entgegengebracht werde. Eine Rechtfertigungslehre zur Ausplünderung und Destabilisierung der Gast-, besser Wirtsländer, in denen sich sein Volk möglichst breitmachen soll. Man beachte hierbei die typisch faschistischen und ethnisch-völkischen Denkfiguren – ein Muster, welches sich bereits in zahlreichen Reden von Goebbels oder Hitler finden ließ: Der Aggressor, der böse bellende Angreifer und vorsätzlich raumgreifende Okkupant stilisiert sich und sein Volk demonstrativ zum armen, unschuldigen Opfer, das sich mit allen für angemessen gehaltenen Mitteln „wehren“ darf. Die Abfälligkeit, mit der Erdoğan bei mehreren Gelegenheiten über den „Christenclub“ sprach, wie er Europa und die Europäer abwertend nennt, geht Hand in Hand mit blinder Verherrlichung des Islam, den er über alles (!) stellt.

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Dass solche Despoten und verkappten Dschihadisten nun Oberwasser bekommen, während die Mullahs weiterhin im Sattel sitzen, ist Folge des fatalen Strauchelns von Trump; und wenn die USA als möglicher Schutzschild alsbald völlig entschwinden sollten, dann wird Erdoğan bald nicht mit einer, sondern mit Tausenden von Straßenbahnen kommen – und kann bald schon die Islamische Republik Germanistan ausrufen. Danke, Amerika, für nichts!