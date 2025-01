Nach Trump-Vorstoß: Grönlands Regierungschef ist gesprächsbereit

Auf einer Pressekonferenz in Dänemark äußerte sich der grönländische Regierungschef am Wochenende unter anderem zu Donald Trumps Begehrlichkeiten, die größte Insel der Welt kaufen und zu einem Territorium der USA machen zu wollen. Múte B. Egede sagte, dass Grönland bereit sei, mit Donald Trump über die Zukunft seines Landes zu sprechen. Dabei betonte er jedoch, dass die Bürger Grönlands zumindest derzeit kein Interesse an einer Eingliederung in die USA hätten.

Allerdings dürfte den Inselbewohnern die Ausbeutung der gigantischen Rohstoffvorkommen, die ihr Land beherbergt, durch die US-Amerikaner im Zweifel dennoch lieber sein als durch die chinesischen Kommunisten, die seit langem entsprechende Begehrlichkeiten forcieren (übrigens ohne EU oder westliche Medien je daran Anstoß nahmen). Sri Lankas Schicksal beim Umgang mit den Chinesen ist den Grönländern durchaus eine Warnung gewesen – weshalb man die bereits angeschobenen Projekte mit China in Grönland auch buchstäblich auf Eis gelegt hat.

Brüsseler Anmaßungen

Zahlreiche Politschranzen aus den Reihen der EU-Demokraturvertretern hatten sich natürlich zu Trumps Wünschen und Plänen bereits vor Tagen geäußert; man werde die EU und ihre Mitgliedsstaaten vor derartigen Begehrlichkeiten des bösen Donald mit allen zur Verfügung stehenden Mitteln schützen, hieß es aus dem Führerbunker in Brüssel.

Offensichtlich haben diese Typen in Brüssel in ihrem hemmungslosen Größenwahn vollends den Überblick – und jede realistische Einschätzung ihrer Macht – verloren. Denn Grönland ist ein autonomes Land, welches zwar formell dem Königreich Dänemark angehört, aber kein Mitglied des Europäischen Narrenhauses ist – weshalb die EU-Herren dort rein gar nichts zu melden haben. Es ist bemerkenswert, dass man Trump Größenwahn unterstellt und dabei seine eigenen Grenzen nicht kennt…