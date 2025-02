Nach Vance-Rede: Das Gezeter der Clowns

Auf welcher Seite des großen Teiches totalitäre, aggressive Clowns ihre große Fresse mit nix dahinter aufreißen, und wie groß die intellektuelle Kluft der Führungspersönlichkeiten zwischen dem Trump-Team und vor allem deutschen Politikern ist, das hat uns J.D. Vance dankenswerterweise in den letzten Tagen eindrucksvoll vor Augen geführt. Als bedürfe es noch eines Beweises für diese Diskrepanz, hat sich die FDP-Matrone Marie-Agnes Strack Zimmermann via Facebook nicht entblödet, auch noch ihren Sermon zu Vance‘ gestriger Münchner Rede abzusondern.

Sie schreibt: “Die Rede von US-Vizepräsident Vance auf der #MSC2025 war ein bizarrer intellektueller Tiefflug und hat auf einer internationalen Sicherheitskonferenz nichts zu suchen. Seine unmissverständliche ‚Werte‘- Botschaft lautete: Fake News und Lügen sind als alternative Meinungen zu akzeptieren und jede US-Unterstützung wird gestrichen, wenn Europa diese ‚Werte‘ nicht akzeptiert. Ich empfehle ihm dringend die Auftritte von Alice Weidel, gerne auch mit Untertitel, zu inhalieren.”

Zurück in die verdiente Bedeutungslosigkeit!

Und weiter: “Das ist in Deutschland nämlich möglich. Kein guter Tag für die deutsch-amerikanische Freundschaft, der Riss in der transatlantischen Beziehung ist unübersehbar. Schauen wir der Realität ins Auge: Unsere liberale Welt ist auf das Äußerste bedroht. Unsere sicherheitspolitische Eigenständigkeit ist daher unausweichlich – in Verantwortung für alle Europäerinnen und Europäer. Europa muss seine eigene Stärke leben und die liberale Demokratie verteidigen.”

Soweit Strack-Zimmermann. Dazu kann ich nur sagen: Ich feiere, wenn sie und ihre gesamte erbärmliche Partei morgen in einer Woche aus dem Bundestag fliegen – und solche Figuren endgültig in der Bedeutungslosigkeit verschwinden! Als freiheitsliebender Europäer schaut man nur noch sehnsüchtig in die USA..