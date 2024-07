Nach Wutrede über minderjährige Messer-Migranten: Wird auch die “Arche” jetzt zum Beobachtungsfall?

Die Anzeichen verdichten sich, dass der Kipppunkt der illegalen Massenmigration nun endgültig überschritten ist. Selbst das rechtsradikaler Umtriebe nun wahrlich völlig unverdächtige Hilfswerk „Die Arche“ hat gestern mit der aufsehenerregenden, in den sozialen Medien stark zirkulierenden Brandrede seines Sprechers Wolfgang Büscher gezeigt, dass die große Illusion des Flüchtlingszaubers endgültig verflogen ist und die bööööse räääächte Realität inzwischen überall hereinbricht. Sogar die, die einst voller Enthusiasmus am bunten vielfältigen Deutschland mitstricken wollten, müssen einsehen, einem grundfalschen Menschenbild erlegen zu sein, welches indes die verantwortungslose Politik weiterhin erfüllt.

Nun schlagen also selbst diejenigen verzweifelt Alarm, die mir besten Absichten einem grundfalschen Humanitätsbegriff frönten – und flehen nun ihrerseits die Regierenden an, den Wahnsinn der vorsätzlichen Zerstörung Deutschland durch ein kultur- und bildungsfernes, oft islamistisches und gewaltsozialisiertes Einwanderungsprekariat endlich zu stoppen. Selbstredend allerdings, dass diese Hilferufe ebenso auf taube Ohren stoßen wie die jahrelangen Warnungen der eben darum als “Rechtsextreme”, “Fremdenfeinde” und “Rassisten” angefeindeten Mahner und Verfechter einer geregelten rechtsstaatskonform Zuwanderung.

“Wir sind am Ende”

“Arche“-Sprecher Büscher hatte desillusioniert verkündet: „Wir sind am Ende. Unser System ist kollabiert. Um den anderen noch helfen zu können, fordere ich einen Aufnahme-Stopp von Flüchtlingen“. Von über 7.000 Kindern, um die sich die „Arche“ in 33 Einrichtungen landesweit kümmere, hätten mehr als 60 Prozent einen Migrationshintergrund. Rund 1.500 lebten allein im Berliner Bezirk Marzahn-Hellersdorf. „Uns erreichen von anderen ,Arche’-Leitern Hilferufe über die zunehmende Gewalt. Bei uns laufen schon Elfjährige mit Messern herum. Dann verlieren wir die Kinder an Clans, die werben sie regelrecht an, sagen: ,Kommt zu uns, wenn es euch bei den Deutschen nicht gefällt. Bei uns ist es besser’“, berichtet Büscher aus seinem Berufsalltag.

Viele dieser Jugendlichen besuchten radikale Moscheen, wo alle gemäßigten, nicht streng religiösen Muslime als „Weicheier” gelten würden. Er beklagte auch, dass der Migranten-Anteil in manchen Klassen bei 95 Prozent liege und verlangte, die Schüler endlich gleichmäßig umzuverteilen, damit sie sich besser integrieren könnten. „Einerseits fordern die Politiker pro Jahr 60.000 ausländische Facharbeiter, andererseits gehen 60.000 junge Menschen ohne Abschluss von der Schule. Wir müssen aufhören, die Menschen zu uns zu locken. Das ist Neokolonialismus. Die Flüchtlinge fehlen ihrem Land, und nicht uns!“, kritisierte er.

Korrekte Bestandsaufnahme

Auch eine „Arche“-Sozialarbeiterin namens Josi nahm kein Blatt vor den Mund: „Die Helfersysteme greifen nicht mehr. Die Integration ist gescheitert. Wir können nicht alles schaffen. Die Politiker reden und reden und verschließen vor den Problemen die Augen. Es wird eskalieren und einen großen Knall geben.“ Auch völlig korrekte Bestandsaufnahme einer Entwicklung, die unvermeidlich und für jeden vernünftigen Menschen bereits seit mindestens acht Jahren absehbar war, mag vom politisch-medialen Komplex zwar weiterhin als “Wasser auf die Mühlen der AfD”, „rechtsextrem“ oder „islamophob“ abgetan werden; der Realitätsschock erfasst immer weitere Teile nun auch der sogenannten Zivilgesellschaft und durchaus asylfreundlichen Infrastruktur, wo sich die hässliche Wirklichkeit eben einfach nicht länger verleugnen lässt.

Reaktionen der Politik werden natürlich trotz etwaiger neuerlicher Lippenbekenntnisse gänzlich ausbleiben; weitaus wahrscheinlicher als Maßnahmen zur grundlegenden Verbesserung der Lage dürfte sein, dass demnächst auch die „Arche“ ins Visier von Nancy Faesers Krampf gegen Rechts gerät und der Verfassungsschutz die Beobachtung aufnehmen wird.