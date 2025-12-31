Nachdenkliches zum Jahresausklang 2025

Erwartungsgemäß voll sind heute die Social-Media-Profile von netten, gutgemeinten Neujahrsbotschaften, heimeligen Bildchen und herzigen Sinnsprüchen. Man möchte einander schnell noch möglichst Positives und Erbauliches zurufen – einfach, weil man das gemeinhin so zu tun pflegt, an einem x-beliebigen 31. Dezember eines x-beliebigen Jahres. Das ist gewiß auch so in Ordnung, und angesichts unserer seit mindestens einem Jahrzehnt im unaufhaltsamen Abwärtsstrudel befindlichen Gegenwart auch mehr als verständlich. Was diesen Downfall des Westens angeht, so habe ich jenen im zurückliegenden Jahr wieder in teils enervierend erschöpfenden Texten zur Genüge seziert – und damit die Leselust vieler ausgiebig strapaziert. Daher gibt es hier und heute auch keinen zeitraubenden Jahresabsch(l)uss-Essay mehr, wenngleich ein langer Rückblick, bestehend aus retrospektiv eigentlich kaum mehr glaubhaften, aber nichtsdestotrotz völlig realen Fakten und Geschehnissen, nahezu fertig geschrieben vor mir liegt. Den mag ich aber dann doch niemandem mehr zumuten.

Von Westen, hinterm großen Teich, schickt immerhin gerade ein Funken Hoffnung sein freiheitliches Licht zu uns herüber – aber es wird bald weit mehr brauchen, als nur wartend und wünschend über einen zukünftigen, helleren Morgen schreibend zu sinnieren. Bald schon werden unsere europäischen Heimatländer von nackter Gewalt durchzogen sein, weil das Gros der Schlichtesten und Einfältigsten unserer Völker aus purer Dummheit Zerstörern, Räubern und Verbrechern zu höchsten Ämtern verhalf – die ihrerseits nun mit Ausdauer dafür sorgen, dass wieder andere Zerstörer, Räuber und Verbrecher unsere Länder bis fast zur Unkenntlichkeit transformieren. Dieser Schaden wird weder in unserer noch in der kommenden Generation zu beheben sein – was auszusprechen keine Schwarzmalerei, sondern einzig kalter Realismus ist. Man möge mir insofern verzeihen, wenn ich heute nicht in Feierlaune bin, keine Spaß-Memes poste und um irgend eine nächtliche Stunde auch keine Sektkorken knallen lasse. Vielleicht kommen diese Zeiten wieder; momentan bin ich mir darob allerdings nicht so sicher.

Schafseigenschaften der Mehrheit

Wer meine textlichen Gedanken über die Jahre ein wenig kennt, weiß, daß ich vor allem dem Gros des gemeinhin leider doch recht ordinären und dumpfen Volkes, welchem ich stets und vorbehaltlos Schafseigenschaften zuspreche, nicht sonderlich gewogen bin. Kurz: meine misanthropischen Züge kann ich nur schwer oder gar nicht verleugnen. Das ist Tatsache. Die Corona-Zeit war diesbezüglich für mich letztlich nur der finale, Augenöffner. „Verbietet uns endlich was!“, stand 2021 in Majuskel-Brüllschrift auf dem Plakat eines militanten Coronafetischisten geschrieben. Erinnert sich noch jemand? Mir ist dies bis heute unvergessen – steht diese bizarre Offenbarung für mich doch exemplarisch für die unermessliche Einfalt und Obrigkeitshörigkeit dieses Volkes, oder zumindest jenes Großteils erbärmlicher Menschen, die ich aus tiefstem Herzen verachte. Diese mindere Mehrheit ist der Bremsklotz am Rad der Veränderung; das Brett vor dem Kopf der Erkenntnis; das Knebeltuch vor dem Mund der Wahrheit; das Vorhängeschloß an der Tür zur Freiheit. Sie ist der Dolch im Herzen des Aufrechten.

Und heute? Gegenwärtig blöken sie wieder aus ihrem Stall – nach Zuckersteuer, Wärmesteuer, Fleischsteuer, Lichtsteuer und Glückssteuer; nach Geschwindigkeitsbegrenzung, Autoverbot, Böllerverbot, Heizungsverbot, AfD-Verbot, Denkverbot und Sprachverbot. Sie tun dies am allerliebsten, wenn es um neue Einschränkungen und Verbote geht und insbesondere gegen den Nachbar von vis-à-vis, den sie aus Gründen, die sie nicht einmal zu artikulieren imstande sind, einfach nicht leiden können. Wenn dann die nächste Verbotswelle das verdutzte Schaf selbst trifft, versteht das verdutzte Schaf nicht, wie das gerade passiert ist und warum es plötzlich in einer Diktatur, einem sozialistischen Kult oder in einer wahnhaften Sekte landen konnte, in der nur noch die Wölfe das Sagen haben.

Dahindämmern im trügerischen “Frieden”

Es ist exakt jenes Herdenvolk, welches uns Freie gängelt, tyrannisiert, anschwärzt und uns „Faschisten“ nennt. Noch immer begreifen das die wenigsten. Sie dämmern stattdessen in trügerischem „Frieden“ dahin, bis es unumkehrbar zu spät ist. „Wer nicht zu echtem Kampf fähig ist, ist nicht friedlich, sondern harmlos!“ Das Zitat bringt es auf den entscheidenden Punkt – der erst verstanden wird, wenn der Leidensdruck zu groß wird. Noch ist er es offenbar nicht; aber der Tag steht unmittelbar bevor.

So – nun ist der Artikel doch wieder länger geworden als geplant. Dabei hatte ich eigentlich vor, wie kürzlich geschrieben, in der stillen Zeit nur noch Erquickendes zu posten! Das ist wohl gerade gescheitert… mea culpa! Deshalb final: Auch wenn dieser Text jetzt nicht mehr so recht zum obigen Beitragsbild passen will, möge jenes von mir selbst aufgenommene Foto (siehe Bildunterschrift) eventuell dennoch für etwas Frohsinn und jahresendzeitliche Wonne sorgen. Mir gibt der vertraute Blick durch dieses winzige Fenster meines 400 Jahre alten Hauses stets innere Ruhe und einen kurzen Glücksmoment. Vielleicht kann ich davon, gerade nach den etwas düsteren Worten, etwas an meine Leser abgeben. In diesem Sinne: Auf ein Neues! Hoffen wir, dass das kommende Jahr wenigstens ein paar Lichtblicke bringt. Das wäre schon was. Gebrauchen können wir‘s jedenfalls alle.