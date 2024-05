Die Entdeckung der Ratlosigkeit

Es scheint so, dass der progressive Westmensch, der weder das friedliche Zusammenleben noch die sinnvolle Nutzung von Ressourcen, weder seine Reproduktion einerseits noch die Triebsteuerung andererseits im Griff hat, sein Versagen mit besonders spektakulären gottgleichen Würfen zu kompensieren sucht. Leidenschaftlich widmet er sich jetzt “dem Planeten“. Der Verdunklung der Sonne. Dem CO2-Gehalt der Atmosphäre. Der Steuerung von Niederschlägen. Der Gletscherschmelze. Quasi nebenbei werden biologische Geschlechter zu einem sozialen – und dann paradoxerweise die Summe aus 2 plus 2 zu einem heteronormativen – Konstrukt. Wer das öffentlich bestreitet, wird gerichtlich eingenordet.

Dieser gigantische Turmbau zu Babel kann – nach allem, was man derzeit sieht – nur im Zusammensturz, mindestens aber in einer vollständigen Erosion enden. Hinterher wird es wahrscheinlich auch in der westlichen Hemisphäre wieder mehr um die irdischen Dinge des Lebens gehen: Den Brunnen. Das Fressen. Das Dach. Den Nachwuchs. In dieser Reihenfolge.

Mit intelligenter Führung wäre es auch anders denkbar. Theoretisch. Wenn Politik etwas anstreben sollte, dann wäre das die sensible Balance aus Bewahrung und Fortschritt. Und zwar in einem geschützten Territorium und innerhalb der Grenzen, die Natur, Vernunft und Logik setzen. Das bedingungslose Festhalten am vermeintlich Bewährten sollte ebenso wenig zum Fetisch werden wie ein Fortschritt, der sich aus der Zerstörung alles Bisherigen heraus erklären muss. Dabei ist zu beachten, dass sich Bipolarität, Schwarz und Weiß, Trennschärfe von Differenzierung, Beliebigkeit und Grauwert unterscheiden. Wir brauchen Licht und haben zu viel Nebel. Oder: Dialektik ohne Klarheit gibt es nicht.

Zwischen entsetztem Bedauern und amüsierter Verachtung

Ich verfüge immer noch über ein linkes und ein rechtes Auge – für die Tiefenschärfe der Wahrnehmung. Fotografen sprechen auch von Schärfentiefe. Über die extreme linke Schlagseite der deutschen Sachgesamtheit (rechtes Auge) wurde und wird viel geschrieben. Grundsätzlich muss man der gern missverstandenen Beatrix von Storch zustimmen, die kürzlich nochmal öffentlich zusammenfasste, dass die deutsche Migrationspraxis, die hiesige Energiepolitik und das andauernde Identitätsbingo dieses Land ziemlich sicher erst in den Wahnsinn und dann zunehmend in die ökonomische und politische Bedeutungslosigkeit treiben werden. Das haben vor ihr schon jede Menge andere kluge Köpfe angekündigt. Deutschland ist mit seinen Führungsriegen daher schon jetzt kein geopolitischer Faktor mehr, sondern ein taumelndes Gebilde, dem nicht die gern imaginierte Bewunderung entgegengebracht wird, sondern, je nach historischer Verbundenheit, irgendetwas zwischen entsetztem Bedauern und amüsierter Verachtung.

Zeitgenossen, die mit ständigen Relativierungen vor allem den Nebel verdichten, kann man getrost links liegen lassen. Es vollzieht sich nun. Jeden Tag vor unseren Augen. Aber es findet sich in der devoten autochthonen Bewohnerschaft immer noch keine Kraft, die imstande wäre, den Verfall aufzuhalten. Verbunden fühle ich mich trotzdem erstmal mit jedem, der sich dieser Zerstörung irgendwie noch entgegenzustellen versucht. Dieses Bemühen bezeichnet der reichlich profitierende und dann Almosen verteilende Machtapparat von früh bis spät als “rechts“.

Vom Kopf auf die Füße?

Politik kann man sich nicht backen. Und den Gottgleichen, die das gleich mit dem ganzen Planeten versuchen, ist immer dann zu misstrauen, wenn sich die messianische Menschenliebe beim ersten Blick auf die persönliche Lebensführung in Luft auflöst. Das gilt allerdings für beide Lager in der Politik. Also auch für die erklärte Opposition. Wenn bereits in der Frühphase einer existenziellen politischen Auseinandersetzung persönliche Geschäftsmodelle entwickelt werden, dann ist das kein gutes Zeichen. Enttäuschend. Charakterlich, strategisch und gesellschaftlich. Gern sage ich das nicht, aber ich finde es einigermaßen ernüchternd, führende Köpfe des selbsternannten politischen Widerstands im Alltag zu erleben. Ich mache das vor allem an den unpolitischen Präferenzen der Protagonisten fest. Es wimmelt dort nur so vor Begeisterung für lukrative Finanztips, geile Sportwagen, Firstclass-Flüge, Almhütten, geschnürte Mieder und andere getunte Oberweiten. Alles nett; aber nicht das, was ich von jemandem erwarte, der die Politik vom Kopf wieder auf die Füße stellen soll.

Beim Fußvolk, zu dem ich auch zähle, ist es nicht besser. Es ist verschmerzbar, wenn in meinem Social-Media-Bläschen zum tausendsten Mal ein “Brillant” mit zweimal “i” als Kommentar auftaucht. Aber ich bin regelrecht erschüttert, wenn moderne Kunst, Architektur und Musik dort kurzerhand zur NoGo-Area erklärt werden. So, als ob dort nichts als dekadenter Niedergang zu finden wäre. Natürlich kann man aus unzähligen verzichtbaren Absurditäten einen Kulturverfall diagnostizieren; aber der Totalverweigernde ist hier schon wieder falsch abgebogen. Technologischer Fortschritt, Aufklärung, Frauenrechte, Demokratie und Moderne gehören zusammen. Sie haben nie nur eine positive oder negative Dimension. Man kann schlecht das aufziehende Kalifat, das den westlichen Errungenschaften ähnlich skeptisch gegenübersteht, ablehnen und sich gleichzeitig ins Schloss Neuschwanstein oder nach Rothenburg ob der Tauber wünschen. Gut, Können kann man das natürlich, aber es bleibt in sich widersprüchlich. Ich jedenfalls tue mich schwer mit dem romantisierenden, aristokratischen, bisweilen auch feudalen Gehabe in konservativen Kreisen. Die dort zum Ausdruck kommende Sehnsucht kann man vielleicht erklären; aber sie führt auf eine falsche Fährte. Sie ist so unrealistisch, dass man sie auch als Kontraposition nicht ernst nehmen kann.

Tod im Rosenkrieg

Mein linkes Auge signalisiert mir, dass es einer modernen, aufgeklärten aber ziemlich schweigsamen Mitte damit ganz ähnlich geht und deshalb die linke Kulturrevolution immer noch so leicht Geländegewinne generiert. Das intransparente christdemokratische Dissidentenkonstrukt “Werteunion“, das solche merkwürdig nostalgischen Anwandlungen noch am ehesten hätte umschiffen können, starb seinerseits noch, bevor es losging – im politischen Rosenkrieg. Auch hier wieder: Erstaunliche Untiefen im zwischenmenschlichen Bereich. Und wenn es noch eines Beweises für die politische Orientierungslosigkeit der eitlen “Geflüchteten” bedurft hätte, dann ist er jetzt wohl endgültig erbracht. Möchtegernkanzler Hans-Georg Alleinzuhaus hat vollends die Peilung verloren und teilt allen Ernstes mit, sich zwischen der AfD und den Grünen als fiktivem Koalitionspartner noch entscheiden zu müssen. Fehlt eigentlich nur noch, dass er sein Einstecktuch zur Maske umfunktioniert.

Die Gefahr einer scheiternden Opposition sehe ich nicht in den permanent herbeigeredeten völkischen, rechtsextremen oder autoritären Anwandlungen, sondern im Bestreben führender Köpfe, mit romantischen Sehnsüchten und naiven Taktierereien Karriere zu machen und dabei das ökonomisch Notwendige und politisch Realistische aus den Augen zu verlieren. Ein Fachkräftemangel, wie er wohl nirgends mehr zu vermeiden ist. Ich gerate zusehends in Zweifel, ob unser Schicksal auf dem Spielfeld der Politik zu ändern ist. Die ist eben Spiegel der geistigen Reife einer Gesellschaft als soziale – will heißen: zu gemeinwohlorientiertem Handeln befähigte, oder eben kaum noch befähigte – Menge. Sagen wir es so: Ob ein Leben unter friedlichen, mündigen, neugierigen, nachdenklichen und demütigen Menschen möglich ist oder das alles nur eine Illusion bleibt, die immerhin ein paar Jahre lang als Fata Morgana im Nahen Westen am Horizont stand: Ich weiß es nicht. Ich werde die Ratlosigkeit jedenfalls nicht los.