Nachts im Park, wo die bösen Rechten lauern…

Carla bewegte sich auf den dunklen Park zu, der aussah, als würden darin Drachen hausen. Sie hörte nur das Pochen ihres eigenen Herzens und das Klappern der leeren Flaschen, die sie in Beuteln auf ihrem Handwagen hinter sich herzog. Die Pfützen waren zugefroren, die Strommasten vereist. Die kahlen Baumungetüme warfen düstere Schatten im fahlen Licht der Laternen. Nie zuvor im Leben hatte sie solche Angst verspürt wie an diesem Winterabend. In Funk und Fernsehen wurde davor gewarnt, die Wohnung nach Anbruch der Dunkelheit zu verlassen. Denn überall da draußen lauerten “Compact”-Leser. Aber Hunger und Durst ließen ihr keine Wahl. Die Vorräte mussten aufgefrischt werden! Es waren jetzt nur noch hundert Meter bis zum Getränkestützpunkt. Carla beschleunigte ihren Schritt, die Flaschen auf dem Wagen begannen stärker zu scheppern, als ob auch sie Angst hätten.

Jetzt stoppte Carla und stieß einen leisen Schrei aus. Es knackte im Gebüsch und etwas Undefinierbares brach mit einem Krachen durch das Unterholz. Erstarrt und mit geweiteten Augen blickte sie in das Dunkel, in dem sich die Konturen einiger Wesen abzeichneten, die näher kamen und dabei an Schärfe gewannen. Ehe sie sich versah, richteten die Figuren sich auf und bildeten blitzschnell einen Kreis um Carla. Sie hörte ein Schnalzen und Schmatzen, sah Hüften, die sich im Tanze wie nach einer geheimen Melodie wiegten. Unterleiber, die sich ihr entgegenstreckten.

Verdammt Glück gehabt…

„Schöne Frau, ganz alleine unterwegs?“ säuselte eine Gestalt mit grauem Haar. “Ich heiße Jürgen.” Carla senkte wortlos den Blick und stellte überrascht fest, dass Jürgens Füße trotz der Kälte in Sandalen und weißen Socken steckten. Jetzt fiel es ihr wie Schuppen aus den Haaren: Vor ihr stand der ehemalige Verleger des rechten Magazins “Compact”! Schon merkte sie, wie sie von hinten von mehreren Händen gepackt wurde. Die letzte Handvoll “Compact”-Leser, die Jürgen nach der Enteignung durch den Staat die Treue gehalten hatten. Sie wollte schreien, aber jemand hielt ihr den Mund zu.

Plötzlich bellten Schüsse. Der dunkle Schleier, der sich gerade über ihre Augen gelegt hatte, zerriss jäh und ihr war, als träte sie in ein gleißendes Licht ein. Es war das Licht einer Taschenlampe, die ihr ins Gesicht gerichtet war. Eine sanfte Stimme sprach zu ihr: „Geht es Ihnen gut, Bürgerin? Sind Sie verletzt?“ – „Ich denke nicht“, stammelte Carla und blickte in das von schwarzen Locken umwölbte Antlitz ihres Retters. Sie hatte das verdammte Glück gehabt, dass zufällig eine nordafrikanische NachtsBürgerstreife vorbeigekommen war und sie aus den Fängen der Angreifer befreit hatte.

Das Siedlungsgebiet zahlt die Zeche

„Überall in den Parks treiben sich die Compactler rum! Hören Sie denn nicht die Tagesnachrichten im Fernsehen?“ fragte er vorwurfsvoll. „ Ich heiße Massoud“, schob er freundlich nach und deutete galant einen Handkuss an. Carla war entzückt. Man erkannte diesen besonders feinen Menschenschlag an den ausgesuchten Manieren dem weiblichen Geschlecht gegenüber. „Ich bin Carla“, erwiderte sie und fühlte, wie sie nach diesem Schreck wieder lächeln konnte. Dann blickte sie sich um. „Ach ja, Ihre Fracht“, sagte Massoud lachend. „Keine Sorge. Darum kümmert sich Sergi.“ Ein kleiner Mann verteilte gerade noch Fußtritte an die ins Gebüsch zurückfliehenden wimmernden “Compact”ler und stand wenig später mit dem Handwagen, einer artigen Verbeugung und den 200 leeren Flaschen vor ihnen.

„Sergi entstammt einer Völkerschaft aus dem Südosten des Kontinents, die seit alters her für ihre ganz besondere Ehrlichkeit berühmt ist. Er ist unser Spezialist für Eigentumsrückübertragung“, erläuterte Massoud und entblößte seine leuchtend weißen Zähne. „Und schauen Sie, was Abdul aus Aleppo soeben am Wegesrand aufgelesen hat. Ihre Handtasche mit der Geldbörse!“ Zeit zum Gespräch war nicht, was Carla insgeheim bedauerte. Aber der charmante Massoud und seine Truppe hatten sehr viel zu tun an diesen Abenden und in den Nächten. Die angespannte Lage forderte die Streifen bis zum Äußersten. Leider. Aber so waren nun mal die Zeiten. Das Siedlungsgebiet zahlte die Zeche dafür, dass es seine Hausaufgaben lange nicht gemacht und den Kampf gegen nicht linke Publikationen erst nach Machtübernahme seiner Innenministerin Nancy Faeser mit aller Konsequenz aufgenommen hatte…

Beim obigen Beitrag handelt es sich um eine – aus gegebenem Anlass leicht umgeschriebene – Passage des vergangenen November erschienenen Buches “Carla – 2027” aus der Feder der Autorin.