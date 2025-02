Nachts, wenn die finsteren AfDler auf der Straße lauern…

Seit Jahren geistert er durch die Köpfe linker und grüner Frauen: Der “Rechtsextremist”, der nachts in dunklen Ecken lauert und “weiblich gelesene” Personen auf dem Heimweg von der Klimagruppe oder der Antifa-Teestube zuschlägt und meuchelt. Schon Katrin Göring-Eckardt traute sich nicht mehr zum Joggen in die Berliner Parks – denn nach Einbruch der Dunkelheit, wenn die pharmazeutischen Kleinunternehmer zu sehr mit ihren Kunden beschäftigt sind, um grüne Joggerinnen zu beschützen und auch die Talahons zu ihren Events aufbrechen, ist man allein auf weiter Flur mit den Nazis. Früher konnte man sie wenigstens an Glatze und Springerstiefeln erkennen – aber das funktioniert heute nur noch in Teilen des Ruhrgebietes.

Der gemeine Rechte, das wissen wir aus Berichten des “Spiegel” und von der Amadeu-Antonio-Stiftung, tarnt sich heute als Bäcker, als Mutter, die mit Kindern und Familienhund spazieren geht oder gar als Biologin mit “seltsamen Ansichten” über Geschlechterdiversität. Wer sich nicht eindeutig mit “Oma gegen rechts”-Shirt oder “Wir sind bunt”-Baumwolleinkaufsbeutel als Mitglied der Zivilgesellschaft zu erkennen gibt, ist potentiell ein Schurke epischen Ausmaßes. Da unterhält man sich eben noch nett mit seinem Frisör – und dann gibt der doch glatt zu, die AfD gewählt zu haben! Und sogar wenn einem noch kein meuchelnder Rechter im Alltag begegnet ist, so darf man sich deshalb noch lange nicht beruhigt zurücklehnen! Antisemiten sehen hinter jedem Stein einen Juden, und Linke hinter jedem freundlichen Gesicht einen Rechten und “unsere Demokratie” hinter jedem respektlosen Meme einen Staatsstreich. So hält man die Dauerspannung aufrecht!

Doch Scherz beiseite. Es ist nur zu deutlich, worauf diese Angstbekundungen hinauslaufen. Man könnte sie einfach als eine Art Massenhysterie abtun, die aus einer Verdrängung der Realität entsteht. Auch ich bin links sozialisiert, da spielt sich im Kopf folgendes Szenario ab: Nehmen wir an, man wird beim Einsteigen in die Straßenbahn von hinten heftig angerempelt. Das Gehirn reagiert darauf spontan mit einem ziemlich heftigen Fluch, denn es sortiert den Rempler automatisch als unhöflichen Rüpel ein, ohne zu wissen, um wen es sind handelt. Nachdem derjenige sich an einem vorbeigedrängelt hat, “liest” man – um im woken Sprachgebrauch zu bleiben – den Übeltäter als Mann mit Migrationshintergrund. Sofort schaltet sich nun das schlechte Gewissen ein: Hat man eben etwa etwas Böses über einen Ausländer gesagt? Das woke “Über-Ich” beginnt nun sein Programm abzuspulen und redet einem ein, man solle den Vorfall nicht überbewerten, der Mann habe es sicherlich nur eilig gehabt.

Bei mir setzte irgendwann die Erkenntnis ein, dass mein erster Reflex eine ganz normale Reaktion auf Rüpelhaftigkeit war und es deshalb vollkommen irrelevant ist, welchen wie auch immer gearteten Hintergrund der Rempler hatte. Wer in seiner woken Haltung verharrt, wird allerdings nun keine Entschuldigung verlangen, sondern sich eher noch fragen, wieso er so dreist sein konnte, dem armen Menschen im Weg zu stehen. Irgendwann rebelliert das Unterbewusstsein gegen diese Verleugnung der eigenen, vollkommen berechtigten Bedürfnisse nach Selbstschutz – die Wut muss irgendwo hin.

Legitimation eines Präventivkriegs

Aber die Projektion der eigenen Ängste auf angeblich überall lauernde “Rechte” dient darüber hinaus dem Zweck, eine Art Präventivkrieg einzuleiten und vorgeblich legitime Gründe für die Ausübung von Gewalt gegen den “Feind” zu sammeln. “Gewalt” kann sich dabei auf verbale Angriffe unterhalb der Gürtellinie beziehen – etwa die Aufforderung zum Selbstmord – oder auch auf konkrete Straftaten wie Brandstiftung oder schwere Körperverletzung. Man steht immer wieder fassungslos davor, wie jemand sich selbst den “Guten” zuordnen kann und seine sadistischen Triebe gleichzeitig so hemmungslos auslebt wie ein Psychopath mit moralischem Blankoscheck. Erfolgt eine Sanktion, so löst das eine weitere Eskalation der Ereignisse aus – wie im Falle von Simeon T., einem Mitglied der sogenannten “Hammerbande”, der nun wegen schwerer Körperverletzung in Budapest vor Gericht steht: Flugs erklärte er sich zu “Maja”, die im “transfeindlichen Ungarn” keinen fairen Prozess zu erwarten habe. Jemand, der mit dem Hammer auf den Kopf eines zufällig vorbeikommenden Passanten einschlug, weil er ihn für einen Rechten hielt, beklagt sich also über “unfaire Prozessbedingungen” wie ein tyrannisches Kind, welches es für selbstverständlich erachtet, seine Umgebung nach Gutdünken zu quälen.

Auch das “Zentrum für politische Schönheit”, das mit einem Bus mit Soundanlage die Wahlparty der AfD in Berlin störte, jammert bitterlich über das Eingreifen der Polizei. Am effektivsten funktioniert das Ausblenden des eigenen Unrechts in der anonymen Masse, weshalb man der eigenen Gefolgschaft auch jeglichen Kontakt zu Andersdenkenden untersagt. Diese Gruppen agieren wie eine dubiose Sekte und isolieren ihre Mitglieder vor jeglichen Impulsen von außen, bis diese irgendwann verinnerlicht haben, was von ihnen erwartet wird: Selbständiges Denken und eigenverantwortliches Sammeln von Informationen ist es nicht.

Demokratie nur für die “Guten”

Dabei hilft eine weitere Taktik enorm: Die Abwertung anderer politischer Gruppen und der sie wählenden Bürger. Der “Zeit”-Journalist Mark Schieritz brachte kürzlich sein Werk “Zu dumm für die Demokratie?” heraus, mit dem er auf die Wahlen in den USA reagiert und auch Bezüge zur politischen Landschaft in Deutschland herstellt. Mit einigem Befremden nimmt er etwa zur Kenntnis, dass Hillary Clinton sich dafür entschuldigen musste, Trumps Wählerschaft als “basket of deplorables” bezeichnet zu haben, denn er selbst schätzt die Wähler der AfD als ähnlich abgehängt ein. Neben ziemlich sinnfreien Ausflügen in die Philosophie der griechischen Antike, deren Demokratieverständnis Frauen und Sklaven selbstverständlich von der politischen Willensbildung ausschloss, wie es damals üblich war, kommt Schieritz nämlich zu ähnlichen Ergebnissen wie Clinton: Unverhohlen spricht er weiten Teilen der Bevölkerung die Fähigkeit zur sinnvollen Wahlentscheidung ab.

Mit anderen Worten: Wer etwa die Dramatik des Klimawandels nicht begreift, sondern sich stattdessen um bezahlbaren Wohnraum sorgt, ist ein Kleingeist, dem man keine politische Teilhabe und Mitwirkung zugestehen darf. Wenn der Verfassungsschutz es als verfassungsfeindlich einstuft, von politischen Eliten zu sprechen (Verschwörungstheorie!) – warum machen uns linke Autoren wie Schieritz eben diese Eliten immer wieder schmackhaft? Auch wenn er damit noch nicht zur Gewalt gegen vermeintlich “Rechte” aufruft, so ist es die Glasdecke, die er zwischen dem Normalbürger und seinen “Eliten” einzieht, nur zu deutlich erkennbar – und damit die Abwertung der “anderen”. Diese lebten in “rechten Echokammern” – ganz so, als ob es in seinem eigenen politischen Spektrum keine Meinungsblasen gäbe! Vom Absprechen politscher Kompetenz, der Einstufung von Kritik an der Migrationspolitik als neidmotiviert bis hin zu Körperverletzung und aufgeblähten Bedrohungen: So rührt man eine explosive Mischung zusammen, die den politischen Gegner am Ende für vogelfrei erklärt. Da braucht man sich nicht zu wundern, dass den “Guten” inzwischen jegliche Skrupel und Selbstkritik abhandengekommen sind.