Nächste Kehrtwende bei Ausbürgerungen: Kann Friedrich Merz Kanzler?

Friedrich Merz sorgt – wie so oft – für Aufsehen. In einem Interview mit der “Welt” skizziert der CDU-Vorsitzende seine mögliche Kanzlerschaft, die ihm zumindest nach derzeitigem Umfragestand nicht mehr zu nehmen ist. Und prinzipiell hat er, anders als die Vertreter der Ampelparteien, auch viele gute Vorschläge für seine Amtszeit. Allein, man glaubt ihm nicht, dass er sie auch umsetzen will. Mit Blick auf den Terroranschlag auf dem Weihnachtsmarkt von Magdeburg fordert er: „Zurückweisung bei der versuchten Einreise und erleichterte Ausweisungen bei Straffälligkeit.“ Auch wolle er den Datenschutz bei Terrorgefahr anders handhaben und Migranten erstens seltener einbürgern und zweitens häufiger ausbürgern: „Die von der Ampel beschlossene Kombination von schneller Einbürgerung und doppelter Staatsangehörigkeit schafft einfach zu viele Probleme in Deutschland, und deshalb müssen wir das sehr schnell wieder ändern.“

Wie nicht anders zu erwarten war, brach prompt die Empörung los. SPD-Chefin Saskia Esken war aufgebracht: „Friedrich Merz spielt bewusst mit dem rechtspopulistischen Feuer und ist als Kanzler aller Deutschen nicht geeignet.“ Er mache Migranten zu „Bürgern zweiter Klasse“ und zu „Menschen, deren ‚Deutschsein‘ er offenbar unter Vorbehalt sieht.“ Esken weiter: „Friedrich Merz bricht mit dem, was uns als Gesellschaft zusammenhält. Dieser populistische und spaltende Aktionismus erzeugt Misstrauen gegen alles Fremde und führt zu großer Verunsicherung in der migrantischen Community.“ SPD-Generalsekretär Matthias Miersch hatte schon vor einigen Wochen über einen ähnlichen Vorstoß gesagt: „Ich wünsche mir, dass Friedrich Merz endlich aufhört, Migration ständig als Bedrohung darzustellen. Wer die Zukunft gestalten will, braucht mehr als Angstmache – sonst profitieren nur die Populisten ganz rechts außen.“

Die üblichen Hysterien

Der “Spiegel” wusste: „Mit der Forderung nach Ausbürgerung rüttelt Merz am Grundgesetz“, und ließ die Philosophieprofessorin Elif Özmen zu Wort kommen, die sich schockiert zeigte, dass ihr Deutschland als „Geburts- und Heimatland niemals eine sichere Heimat bieten wird.“ Nun – sofern Özmen keine Terroranschläge plant, steht allerdings auch nicht zur Debatte, ihr die deutsche Staatsbürgerschaft zu entziehen. Die “Zeit” schrieb, in den Augen Friedrich Merz‘ seien Migranten „Für immer Deutsche auf Bewährung“. Sein Vorschlag sei „ein gefährlicher Vorstoß, nicht nur wegen der deutschen Geschichte“, mit dem „die Union wesentliche Einsichten aus der deutschen Nazivergangenheit infrage stellt“. Aus gutem Grund erfasse Deutschland die Religionszugehörigkeit seiner Bürger nicht statistisch: „Warum auch einem denkbaren faschistischen Regime der Zukunft die Arbeit abnehmen?“ Merz denke „völkisch“ und erhebe seine Forderung in einem „rechtsextremen Klima“. Und der Boden dafür wurde bereitet von wem? Natürlich von den Teilnehmern der Potsdamer Remigrationskonferenz! Schnell wird nochmal das Treffen, bei dem eher B- und C-Prominenz zugegen waren und bei dem nicht zweifelsfrei geklärt ist, was überhaupt besprochen wurde, aus dem Hut gezaubert.

Die “Zeit” kam auch auf CDU-Generalsekretär Carsten Linnemann zu sprechen, der nach dem Magdeburger Anschlag ein Zentralregister für psychisch Kranke gefordert hatte. Sein Vorstoß sei falsch, weil es keine Hinweise gebe, dass eine solche Störung zu Radikalisierung führe. Seltsam: Immer dann, wenn man vom islamistischen Motiv eines Täters ablenken will, kommen Traumatisierung, Paranoia oder Schizophrenie ins Spiel. Fordert man dann aber, bei diesen Krankheitsbildern genauer hinzuschauen, gibt es auf einmal keinen Zusammenhang mehr.

Nicht wirklich konsequent

Wirklich konsequent ist Merz‘ Vorschlag übrigens nicht. Denn er will nur Doppelstaatlern unter Terrorverdacht die deutsche Staatsbürgerschaft aberkennen. Die Staatsbürgerschaft generell entziehen kann er allerdings nicht, denn dies verbietet das deutsche Grundgesetz, das darauf pocht, niemanden staatenlos werden zu lassen.Doch vor einer Verfassungsänderung schreckt Merz zurück, zumal es schwierig wäre, die dafür nötige Zweidrittelmehrheit zu erreichen. So aber ist sein Vorschlag letztlich eine Anweisung an Terrorverdächtige, es richtig zu machen. So muss ein Araber nur seine ursprüngliche Staatsbürgerschaft aufgeben und fortan kann ihm die deutsche Staatsbürgerschaft nicht mehr entzogen werden.

Was mögliche Koalitionspartner angeht, bleibt Merz vage. Realistisch sind derzeit nur Schwarz-Rot oder Schwarz-Grün. So lässt er sich kein klares Bekenntnis entlocken: „Wir führen keinen Koalitionswahlkampf, sondern einen Wahlkampf in eigener Sache und mit eigenen Überzeugungen.“ Heißt im Klartext: Merz hält sich das Hintertürchen für eine Koalition mit den Grünen offen. Und diesen Eindruck kann er nicht zerstreuen: „Eine Fortsetzung des politischen Kurses der Grünen, vor allem ihres wirtschaftspolitischen Kurses mit Robert Habeck, den wird es mit uns in der Regierungsverantwortung nicht geben.“ Letztlich hat Merz also nur das Versprechen gegeben, dass Habeck unter seiner Führung nicht erneut als Wirtschaftsminister amtieren darf. Doch Versprechen, gerade in der Politik, können leicht gebrochen werden. Aber angenommen, dass Merz hart bleibt und sich durchsetzt: Würde Habeck beispielsweise als Justizminister denn ernsthaft weniger Schaden anrichten? Lediglich als Außenminister könnte er glänzen, aber auch nur, weil die Latte dank Annalena Baerbock ohnehin nicht sehr hoch hängt.

Reines Wahlkampfgetöse

Die “Welt” zeigte sich skeptisch, dass Merz die angesprochene Wende in der Migrations- und Wirtschaftspolitik in einer Koalition mit SPD oder Grünen gelingen könne; doch dieser sah die Schuld woanders: „Wenn es so kommen sollte, dann liegt das auch an den Wählern der AfD! Jede Stimme für die AfD ist im Grunde eine Stimme für mehr Einfluss der linken Parteien, nur die Stimmen für uns ermöglichen einen durchgreifenden und umfassenden Politikwechsel in Deutschland.“ Auch hierüber kann man sich vortrefflich streiten, denn würde Merz nicht an der Brandmauer festhalten, wären die Mehrheiten für seine Vorstellungen ja augenblicklich gegeben. Daran zeigt sich, dass all seine Worte – so vernünftig sie auch klingen – nur Wahlkampfgetöse sind, die er eh nicht in die Realität umsetzen will.

Zum Anderen ließe sich noch anmerken, dass die AfD offensichtlich gleich zwei linke Parteien pulverisiert hat, nämlich die Linke und das BSW. Erstere liegt schon seit geraumer Zeit unter der Fünf-Prozen-Hürde, Letzteres bewegt sich im Sinkflug stetig darauf zu. Vielen Linken ist es äußerst unangenehm, dass ausgerechnet ihre Wähler am häufigsten zur AfD wechselten. Politologen hatten schon zu Beginn der 2010er Jahre vermutet, dass ausgerechnet die Wähler der Linkspartei am ehesten zu einer (noch zu gründenden) rechten Partei wechseln könnten und wurden dafür belächelt.

Befund bestätigt

Mittlerweile hat sich dieser Befund allerdings glänzend bestätigt. Gegenüber der AfD hat Merz mittlerweile rhetorisch abgerüstet. 2019 verkündete er noch selbstbewusst, die rechte Partei zu halbieren. 2023 meinte er dann, diese „Zauberformel“ nicht mehr wiederholen zu wollen. Eigene Fehler sah er aber dennoch nicht. Schuld an der Stärke der AfD sei eben die verfehlte Politik der Ampel.

Wie Merz aber ernsthaft AfD-Wähler zurückgewinnen will, wird nicht klar. Zwar sprach er einst von „kleinen Paschas“ an deutschen Schulen, aber knickte nach Gegenwind wieder ein. Auch meinte er, dass es „mindestens zwei Geschlechter“ gäbe. Mit so windelweichen Aussagen kann Merz es niemandem recht machen. In der Frage zwischen den Interessen der Arbeiternehmer und Arbeitgeber ist ein Kompromiss, mit dem beide Seiten leben können, gut möglich. In einer elementaren Frage zwischen Wahrheit und Ideologie muss man aber klar Stellung beziehen. So wissen beide Lager, dass Merz es allen und damit letztlich niemandem recht machen will. Wer so agiert, der schafft es garantiert nicht, die AfD zu “halbieren”.