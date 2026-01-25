Nächste Rekord-Kältewelle in den USA: Wie war das gleich nochmal mit „Global Warming“?

Was Meteorologen für die nächsten Tage in den Vereinigten Staaten vorhersagen, hat es in sich – und ist im Gegensatz zu den erschwindelten bestellten Gefälligkeitsstudien über messwertverzerrte Höllensommer und Hitzerekorde tatsächlich ein historisches Wetterereignis: Bereits zum zweiten Mal innerhalb von fünf Jahren sucht eine Kältewelle die USA bis tief in den Süden heim und überzieht selbst die subtropischen Gefilde der Südstaaten, mit Schneefällen und Temperaturen unter 0° Grad selbst in Regionen, wo es sonst ganzjährig zweistellige Temperaturen hat. Nicht so schlimm wie aktuell in Kamtschatka, aber für das übliche Klima extrem rauh.

Eine bemerkenswerte Laune des Klimas – und das, obwohl doch nach Ansicht der Global-Warming-Hysteriker unser Planet kurz vorm Verglühen steht. Ich lebe mit meiner Familie im texanischen San Antonio; wir erlebten eine solche Kältewelle mit reichlich Schnee hier in bereits im Jahr 2021 (ich berichteten darüber in Wort und Bild auf meinem Youtube-Kanal). Seinerzeit kam es übrigens zu wiederkehrenden längeren Stromausfällen, einmal über drei Tage lang in Folge – was der Tatsache geschuldet war, dass die meisten der Windmühlen, die einen erheblichen Teil des texanischen Stroms produzierten, einfach eingefroren waren.

Diesmal gut vorbereitet

Aus Deutschland kennt man diesen “Nebeneffekt” teilweise auch schon. Doch im Gegensatz zur grünen Sackgasse Deutschland hat man in Texas daraus gelernt – und die Stromversorgung sowie das dazugehörige Netz und seine Schaltstellen umstrukturiert auf einen intelligenteren Energiemix und eine bessere Infrastruktur.

Daher sollte es diesmal hoffentlich wesentlich weniger dramatisch ablaufen als vor fünf Jahren, zumal die Temperaturen nicht ganz so tief sinken werden wie im Februar 2021, wo wir sogar hier bei uns 12 Grad minus hatten. Wir sind jedenfalls vorbereitet, und die inzwischen so gut wie leergekauften Supermarktregale in manchen Regionen zeigen, dass sich die Menschen diesmal auch besser wappnen als beim letzten nationalen Kälteeinbruch. Und natürlich wäre Donald Trump nicht Donald Trump, wenn nicht auch er etwas dazu zu sagen hätte. Auf seiner Plattform “Truth social” schrieb er sarkastisch: „Eine Rekordkältewelle wird voraussichtlich 40 Bundesstaaten treffen. So etwas hat man selten zuvor erlebt. Könnten die Umweltaktivisten bitte erklären: Was ist eigentlich aus der globalen Erwärmung geworden?”

