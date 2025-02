Nächste Stufe der Islamisierung: Von der Einschränkung des Meinungsklimas zur „Blasphemie“-Verfolgung

Ja, in Deutschland wird es wird jetzt immer schneller immer bunter und vielfältiger. Deutschland ist in den Fokus der Dschihadis als Ziel für Terroranschläge gerückt. Islamisten erobern nun allmählich auch die Parlamente und werden bald die außerparlamentarische Opposition dominieren. Draußen auf den Straßen stehen dann in Kürze nicht mehr Tausende Trottel gegen Rechts mit linksextremen, von Staats- und Soros-Knete gemästeten NGO-Faschisten und den hypersexualisierten LGBTQ-Vöglern herum und reißen ihre dümmlichen Fressen gegen “Naaaatsiiiiis!” auf – sondern die Blöcke der schwarz gekleideten, trainierten Dschihadjünger der Kalifatsbewegung, organisiert in den Moscheen dieses Landes.

Trotz jahrelanger, eindringlicher Warnungen hat die saturierte und selbstgerechte Hybris-Gesellschaft Deutschlands die selbstverstärkende Dynamik dieser islamischen Netzwerke ignoriert. Längst sind in vielen Städten Kipppunkte erreicht oder schon überschritten. Islamisten üben bereits ganz unverhohlen Druck aus, um politische Entscheidungen im Sinne der Scharia herbeizuführen. Und natürlich stellt die – unter Nancy Faeser in Deutschland, unter Ursula von der Leyen in der EU staatlich geförderte – Verdachts- und Denunziationskultur mit ihren ausufernden Folgen (vor allem die massive, inzwischen sogar schon vorbeugende Verfolgung von Gedankenverbrechen) nichts anderes dar als die Vorbereitung von schariakonformen Gesetzen gegen Blasphemie und die Beleidigung des Islam. Das ist die Blaupause.

Blaupause für Scharia-Durchsetzung

Blasphemie-Gesetze – heute gegen “Delegitimierer”, morgen gegen “Ungläubige” – dienen der herrschenden Machtelite dazu, sie einseitig, willkürlich und völlig unangemessen gegen politische Gegner einzusetzen und jede Kritik, jede Opposition zum Schweigen zu bringen. Verfolgt werden dabei Meinungsäußerungen, die nach den Maßstäben des internationalen Rechts definitiv überhaupt keine Straftaten sind – zum Beispiel Glaubensinhalte nicht-muslimischer Religionen oder atheistische Überzeugungen. Islamisten rechtfertigen ihre Gewalt, die Brandstiftungen und Morde mit dem Verweis auf das islamische Rechtssystem und dessen Gesetze zur Blasphemie.

Bei kritischen oder abwertenden Äußerungen über den Islam oder den Propheten Mohammed drohen im Iran, in Pakistan, Afghanistan, Brunei, Mauretanien und Saudi-Arabien drastische Strafen bis hin zum Tod. Auch andere „Delikte“ im Zusammenhang mit Blasphemie können im Iran mit dem Tod bestraft werden, etwa “Gottlosigkeit”, die “Verunglimpfung Allahs” und natürlich Apostasie, der Abfall vom Islam. In Deutschland tarnt sich diese Blasphemie-Gesetzgebung derzeit noch als der am 1. Januar 2021 in Kraft getretene Gummi-Paragraph 188 Strafgesetzbuch, der gegen Personen des politischen Lebens gerichtete (angebliche) Beleidigungen, üble Nachreden und Verleumdungen als besondere Straftat normiert. Noch wird dieser Majestätsbeleidigungsparagraph von der politischen “Elite” – also Typen wie den ebenso fanatischen wie charakterlich hässlichen Kriegstreibern aus FDP, CDU und von den grünen Göttern – genutzt, um mittels pro-aktiver Anzeigenflut Kritik und Spott im Keim zu ersticken. Doch vom Faeser’schen 188er zum “Blasphemie”-Verbrechen nach Scharia-Verständnis ist es nur ein kleiner Schritt.

Alle Lösungsansätze werden scheitern

Es ist kein Zufall, dass einer der maßgeblich führenden Treiber der deutschen Blasphemie-Verbrechensverfolgung längst ein von einem Islamisten geführtes NGO mit dem Tarn-Namen „REspect!“ ist. Und so schließt sich der Kreis: Deutschland ist voll auf islamischem Kurs, bildlich soeben wieder bestätigt durch den sofort wiederangelaufenen Luftfracht-Import weiterer 50.000 potentiell gefährlicher Afghanen mit nicht weiter bezifferter Clan-Nachzugsoption ( vermutlich Faktor 5 oder höher) sowie der – dank Merzels auch künftig bekennendermaßen offener Grenzen – weiter einströmenden Migrantenflut. Ganze Städte wandern da jeden Monat weiter ein und bereichern letztlich nur eines: die deutsche Umma.

Doch selbst der gutgläubigste Trottel müsste irgendwann, in einer stillen Stunde und im stillen Kämmerlein, zu der Erkenntnis gelangen, dass sowas nur böse enden kann und es keinen Ausweg gibt. Egal, ob Höcke irgendwann seine 51 Prozent kriegt, ob die Brandmauer bricht oder eine neue Partei vom Himmel fällt: Alle Lösungsansätze sind ausschließlich Theorie und scheitern schon bei der Planung einer Umsetzung in die Tat – denn die gerade bei der Wahl gestärkte Tiktok-Linke wird sich dagegen stellen, tatkräftig unterstützt vom Mindset unserer Medienvertreter. Und da sich die Linksfaschisten der Republik immer auf der Seite des Stärkeren einordnen werden, werden in nicht allzu ferner Zukunft die Massenkonvertierungen zum Islam einsetzen, vor denen ich seit nunmehr zehn Jahren eindringlich warne.