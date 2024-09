Nächster Affront der Blockparteien: Kein Landtagspräsident für die stärkste Partei in Thüringen?

Bei den Landtagswahlen in Thüringen und Sachsen erhielt das gesamte Parteienkartell eine schallende Ohrfeige. Dies gilt auch und gerade für die CDU, die sich zwar als Sieger präsentiert, obwohl sie in Thüringen auf Platz zwei hinter der AfD und in Sachsen nur sehr knapp vor ihr landete. Doch in Anbetracht des katastrophalen Zustandes des Ampel-Regierung dessen möglichst sofortiges Ende fast das ganze Land herbeisehnt, konnte auch die CDU nur äußerst magere Ergebnisse erzielen. Wer nun dachte, in Anbetracht eines solchen historischen Debakels würde nun endlich zumindest ein Rest von Vernunft und Pragmatismus zurückkehren, sieht sich sofort wieder eines Besseren belehrt: Obwohl der AfD in Thüringen mit rund 33 Prozent und 32 Sitzen im Landtag als stärkster Fraktion laut Verfassung das Recht zusteht, den Landtagspräsidenten zu stellen, scheint sich auch hier wieder das miese Spiel der Vorenthaltung von rechtmäßigen Ämtern durch das übrige Parteienkartell zu wiederholen.

So wurden der AfD bislang sowohl im Bundestag als auch in sämtlichen Landesparlamenten, in denen sie vertreten ist, selbst die ihr laut Geschäftsordnung unzweifelhaft und ordnungsgemäß zustehenden Vizepräsidenten-Posten verweigert, indem man einfach sämtliche ihrer Kandidaten immer wieder durchfallen ließ. Dieses miese, antidemokratische Ausgrenzungsspiel wollen die Blockparteien nun offenbar auch in Thüringen wieder betreiben: Der SPD-Spitzenkandidat und (noch) Innenminister Georg Maier, der seine Partei auf jämmerliche 6,1 Prozent gebracht hat, sprach sich bereits gegen einen AfD-Landtagspräsidenten in Thüringen aus.

Wutschnauben der Versager und politischen Leichen

„Mein Vorstellungsvermögen reicht nicht aus, um mir eine Situation auszumalen, bei der die SPD für einen AfD-Landtagspräsidenten stimmt“, faselte er – womit er seine Defizite an Demokratieverständnis eindrucksvoll unter Beweis stellte und noch einmal seine vollkommende Nichteignung als Innenminister unterstrich. Das Amt des Landtagspräsidenten müsse außerdem gar nicht von der stärksten Partei bekleidet werden, behauptete er; es sei auch möglich, „einen Vertreter oder eine Vertreterin einer demokratischen Partei zu wählen“. Auch Tim Demisch von den Grünen, die mit 3,2 Prozent hochkant aus dem Landtag flogen, besaß die Unverschämtheit zu warnen: „Wer dieses Amt an die AfD gibt, riskiert einen Amtsmissbrauch gegen die Demokratie.“

Statt sich in Demut und einer ernsthaften Analyse der Gründe für ihre katastrophalen Wahlergebnisse zu üben, wüten diese erwiesenen wahren Undemokraten, Versager und politischen Leichen lieber gegen die Mehrheit des Wahlvolkes. Diese arroganten und geradezu idiotischen Aussagen dürften viele Thüringer im Gefühl der Richtigkeit ihrer Wahlentscheidung vom Sonntag bestätigt haben. Wer einer Partei, die 32,8 Prozent der Wählerstimmen hinter sich hat, das ihr eindeutig zustehende Amt verweigert, das seit eh und je traditionell der stärksten Fraktion gebührt, und dabei auch noch allen Wählern abspricht, Demokraten zu sein, bestätigt einmal mehr, dass er selbst die wahre Gefahr für eine plurale Republik darstellt. Tatsächlich sind es die abgewirtschafteten und deshalb abgewählten Parteien, die die Demokratie in Thüringen und ganz Deutschland bedrohen. Es bleibt abzuwarten, mit welchen erbärmlichen Manövern sie noch so alles erneut versuchen werden, die AfD um ihr Recht betrügen wollen.