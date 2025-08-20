Nächster Angriff auf das Kindeswohl: Steuerfinanziertes Berliner Dragqueen-Sommerfest mit dem Segen von CDU-Regierungschef Wegner

Sie können es nicht lassen: In Berlin ist für das kommende Wochenende wieder mal ein Dragqueen-Sommerfest geplant; dieses Jahr soll es unter dem irre originellen Titel „Queens & Flowers“ im Botanischen Garten stattfinden – natürlich nach Kräften unterstützt und finanziert durch den Senat unter Berlins Regierendem Bürgermeister Kai Wegner, der die CDU zu einer Art Wurmfortsatz des im Shithole an der Spree tonangebenen linksgrün-woken Milieus umgebaut hat. Kritik der letzten verbliebenen bürgerlichen Unionswähler, dass das Fest von der notorischen Pleite-Hauptstadt mit Steuergeldern finanziert wird und sich auch noch explizit an Familien mit Kindern richtet, juckt Wegner dabei nicht. Die Gefahr einer frühkindlichen Indoktrination erkennt man behördlicherseits natürlich nicht – auch wenn es gezielte “Mitmach-Angebote für Kinder” gibt, die Führungen durch obszöne Drag-Darsteller und sogar eine Dragqueen-Vorlesestunde beinhalten.

Akteure wie „Tessa Testicle“ – übersetzt: “Tessa Hoden” – setzen Kinder einer sexualisierten Subkultur aus, die im Drag-Kult kulminiert; stark geschminkte Männer in vulgärer, extravaganter und freizügiger Kleidung verhöhnen reale, natürliche Weiblichkeit und frönen einem dekadenten Kultur der Identitätszerstörung und psychischen Dekonstruktion: Zuerst animiert man Kinder dazu, sich ähnlich anzuziehen oder zu schminken – und wenn sie es tun oder ihnen eingeflüsterte “Zweifel” an ihrem “bei Geburt zugewiesenen Geschlecht” aussprechen, ist der Schritt zu Pubertätsblockern und Hormonspritzen nicht mehr weit.

Verirrter Hedonismus

Angesichts dieser anhaltenden, staatlich geförderten Perversion bleibt das Kindeswohl immer mehr auf der Strecke. Die Veranstalter reden zwar viel von “Akzeptanz” und “Toleranz”, von “Buntheit” und “Diversität”, doch sie frönen einem totalitären Kult, der alle Werte und gewachsenen gesellschaftlichen Strukturen lustvoll auf dem Altar eines verirrten Hedonismus opfert.

Dem üblen Treiben will nun eine Petition entgegenwirken, die bereits Tausende Unterstützer gefunden hat und die Wegner auffordert, das Fest abzusagen oder zumindest für eine Altersgrenze von 18 Jahren zu sorgen. „Wir können nicht zulassen, dass Kinder solchen Inhalten ausgesetzt werden“, heißt es im Petitionstext. Die Hoffnung auf Erfolg ist zumindest nicht abwegig: Im letzten Jahr gelang es, eine ähnliche Veranstaltung in Berlin-Schöneberg zu stoppen. Ebenfalls einer Petition mit über 29.000 Unterschriften wurde ein geplanter Auftritt (auch vor Kindern) von Drag-Darstellern, darunter „Alexander Cameltoe“, in einer Bücherei abgesagt. Diesmal soll der Druck nicht nur auf den Regierenden Bürgermeister, sondern auch auf das zuständige Jugendamt ausgeweitet werden, das eine Kopie der Petition erhalten soll.

Wer die Petition mitunterzeichnen möchte, kann dies hier tun.