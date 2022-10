Nächster EU-Erpressungsversuch: Diesmal trifft es Polen

Durch Vorenthaltung der Polen zustehenden anteiligen Mittel aus wirtschaftlich existenziellen EU-Hilfsfonds will die EU-Kommission unter Ursula von der Leyen das osteuropäische Land auf Linie bringen – und die polnische Innenpolitik im Sinne der Brüsseler Globalisten und linken Agenda-Taktgeber beeinflussen: Satte 111 Milliarden Euro – davon 36 Milliarden Euro aus dem Corona-Fonds sowie 75 Milliarden Euro aus dem europäischen Strukturfonds – sollen zurückhalten werden, bis die Warschauer Regierung die sogenannten „Rechtsstaatskriterien” der EU erfüllt. Es ist dasselbe Spiel wie zuvor im bei Ungarn und demnächst vermutlich auch in Italien unter der dortigen neuen Regierung unter Giorgia Meloni: Wo konservative und nichtsozialistische, programmatisch linksradikale Bündnisse am Ruder sind, werden einfach der dortige Rechtsstaat und die Demokratie angezweifelt oder gar in Abrede gestellt, um die unerwünschten und abtrünnigen Kräfte, die das jeweilige Volk in freien und rechtmäßigen Wahlen favorisiert hat, in die Knie zu zwingen. Wo hier die wahren Antidemokraten sitzen, erklärt sich von selbst.

Der AfD-Europapolitiker Martin Böhm fand in München deutliche Worte für das unsägliche und autoritäre, anmaßende Gebaren der EU-Kommission: Diese setze statt auf friedliche Nachbarschaft auf glatte Erpressung. „Die EU-Kommissare verteilen das Geld, wie es ihnen beliebt”, so Böhm: „Ihre haltlosen, erpresserischen Vorwürfe, mit denen die Eurokraten eine ihnen genehme Politik durchsetzen wollen, täuschen nicht über die Wahrheit hinweg: Polen ist für Deutschland ein wichtiger Handelspartner und ein Garant für Demokratie und Sicherheit in Europa.”

Kein Geld fürs demokratische Polen – aber hunderte Milliarden für die korrupte Ukraine

Der künstlich aufgebaute Druck zeige nur eines: Die Politikerkaste in Brüssel hat Angst vor starken, souveränen Nationalstaaten. „Während die Ukraine hofiert wird und bald hunderte Milliarden Euro – vor allem vom deutschen Steuerzahler – erhält, werden unsere polnischen Partner wie Verbrecher behandelt”, schimpft der AfD-Mann.

Mit Recht: Die Ukraine gehört, ganz anders als Polen, zu den korruptesten Ländern der Welt; ihr Präsident Wolodymyr Selenskyj sowie weitere führende Politiker des Landes, mit denen von der Leyen und deutsche Kiew-Groupies ihre „Bussi-Diplomatie” und Heldenverehrung hemmungslos pflegen, halten laut den „Panama-Papers” riesige Millionensummen auf Offshore-Konten versteckt. Die unerträgliche Brüsseler (und Berliner) Doppelmoral schreit zum Himmel, mit der ein kleptokratisches und nach demokratischen Standards illegitimes Regimes die Carte Blanche der EU-Aufnahme (und beispiellose Summen überwiesen) bekommt, während zugleich intakte und integre Länder abgestraft werden, bloß weil ihre Regierungen sich zuerst um das Wohl des eigenen Volkes bekümmern. Böhm bringt es auf den Punkt: „Die EU muss wieder zu ihren Ursprüngen zurückgeführt werden. Sie war eine Freihandelszone auf der Grundlage friedlicher Partnerschaft. Und Deutschland darf keine Verhandlungsmasse für Globalisten sein, die Europa ihrer Herrschaft unterwerfen wollen.”