Deutschland ist der mit weitem Abstand größte Nettozahler in den EU-Haushalt: 2025 flossen 14,9 Milliarden Euro Steuergeld in diesen totalitären Bürokratiemoloch ein, als umgekehrt aus dem EU-Topf in die Bundesrepublik zurückflossen. Beim “Zweitplatzierten” Frankreich waren es nur 5,4 Milliarden Euro, also fast dreimal weniger. Die deutsche Rolle in der EU beschränkt sich aufs Bezahlen; einen Einfluss auf die Geldpolitik wird ihm seit eh und je verweigert. Bei der Besetzung des Postens des Präsidenten der Europäischen Zentralbank (EZB) wird es regelmäßig übergangen, zutreffender: lässt es sich regelmäßig übergehen, weil auch hier der systematische Verrat deutscher landeseigener Anliegen und berechtigter Ansprüche durch die Bundesregierung und deutsche Parteien zur Geltung kommt. Die unselige Tradition nicht nur der Missachtung, sondern des anhaltenden Ausverkaufs deutscher Interessen setzte sich nun auch bei der Nachfolgeregelung für die im Februar aus dem Amt scheidende EZB-Präsidentin Christine Lagarde fort.

Am Donnerstag wurde auf dem EU-Gipfel in Brüssel ausgekungelt, dass der Spanier Pablo Hernández de Cos an die Spitze der EZB treten soll. Deutschland hat wie immer das Nachsehen – und bezeichnenderweise nicht einmal einen eigenen Kandidaten ins Spiel gebracht. Die Berufung von de Cos ist wieder einmal dem geschickten Agieren des französischen Präsidenten Emmanuel Macron zu verdanken. Dieser scheidet zwar ebenfalls in einem halben Jahr aus dem Amt, nachdem er sein Land innenpolitisch endgültig ruiniert und ins Chaos gestürzt hat und Frankreich eine wahnwitzige Staatsverschuldung von über 119 Prozent des Bruttosozialprodukts hinterlassen haben wird (die im kommenden Jahr noch weiter ansteigen wird – obwohl der maximale Schuldenstand von EU-Staaten laut Maastricht-Kriterien eigentlich bei 60 Prozent liegen sollte). Mit der Installierung von de Cos dürfte aber Macron sichergestellt haben, dass gegen Frankreich weiterhin keine Sanktionen verhängt werden und es weiterhin auf Kosten anderer Staaten, natürlich vor allem Deutschland, leben kann.

Garant einer weiterhin “lockeren“ Geldpolitik

Der Grund: De Cos gilt als Befürworter einer „lockeren“ Geldpolitik, sprich Geld drucken und Staatsanleihen aufkaufen, obwohl beides der EZB eigentlich ausdrücklich verboten ist. Doch das eigene Recht spielt in der EU bekanntlich schon lange keine Rolle mehr und wird beliebig gebogen und gebrochen, wie es den Brüsseler Granden gerade passt. Macron hat es also geschafft, zuerst Lagarde zum vorzeitigen Rückzug zu drängen. Dies war ihm ein besonderes Ansinnen, damit erstens seine rechte und EU-kritische voraussichtliche Nachfolgerin Marine Le Pen nicht mehr über den neuen EZB-Präsidenten mitbestimmen kann, und zweitens ein Kandidat installiert wird, der ganz im Sinne der französischen und südeuropäischen Politik der besinnungslosen Schuldenmacherei. Dieser Irrsinn von defizitärer schuldenfinanzierten Haushaltspolitik übersteigt sogar das, was in Deutschland unter Lügenkanzler Merz mit seinem Jahrhundertwortbruch – “Sondervermögen” statt Schuldenbremse – praktiziert wird, bietet aber für Deutschland perspektivisch die Chance, ebenfalls weiter mit EZB-Segen am Schuldenrad zu drehen. Vielleicht hatte man deshalb kein Problem mit de Cos‘ Nominierung.

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Wenig überraschend frohlockte auch der sozialistische Ministerpräsident Pedro Sanchez über die Beförderung seines Landsmannes de Cos. Sanchez, der sich am heutigen Sonntag zur Wahl stellt, während er sein Land mit afrikanischen Migranten fluten lässt, triumphierte auf X: „Ein Spanier an der Spitze der Europäischen Zentralbank. Eine Spanierin an der Spitze der Ersten Vizepräsidentin der Europäischen Kommission. Eine Spanierin an der Spitze der Europäischen Investitionsbank. Kurz gesagt: ein Spanien, das Europa wie nie zuvor anführt“. Aus Sicht der sich europaweit an die Macht klammernden Linken mag es sich wie ein Sieg anfühlen, wenn Umverteilung und Fremdfinanzierung die Politik dominieren; doch die EU marschiert damit immer weiter Richtung Abgrund. Deutschland darf dagegen mit Billigung und Zutun seiner eigenen Regierung abermals zusehen, wie es in der EZB in die Defensive gedrängt wird. Wenn die Rechnung für die nun fortgesetzte Schuldenparty ohne Morgen eintrudelt, wird die Katerstimmung heftig.