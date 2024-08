Nächster Islamisierungsversuch gestoppt: Thüringer Schule zieht Bauchfrei-Verbot für Schülerinnen wieder zurück

Die Selbstabschaffung Deutschlands im Ungeist der Scharia schreitet immer schneller voran: Überall im Land wird ausgelotet, wie weit man sich in Sachen neue Züchtigkeit und Frömmigkeit bei der allgemeinen Anpassung an die Gepflogenheiten des eingewanderten Islam-Umma hervortrauen kann. So versuchte die Staatliche Christian-Gotthilf-Salzmann-Regelschule im thüringischen Sömmerda, ab diesem Montag eine rigide Kleiderordnung einzuführen, bei der jedem Scharia-Fan das Herz aufgeht: Weibliche Haut sollte am besten gar nicht mehr sichtbar sein. „Wir dürfen keine Schultern mehr zeigen, kein bauchfrei, keine kurzen Hosen, kein Ausschnitt, nicht mal ein kleiner, nichts“, klagten bestürzte Schülerinnen in den sozialen Medien. Von nun an müsse der Oberkörper ab Schulterhöhe bis Mitte der Oberschenkel bedeckt bleiben, berichteten sie – außer, wenn Eltern- und Schülersprecher sowie Lehrer “bis Ende August” nicht noch ihr Veto einlegen.

Nachdem sich immer mehr Schüler und auch die – im Osten noch nicht komplett weichgespülten und islamisierungsverzückt-linksgrün tickenden – Eltern in teils scharfen Reaktionen gegen dieses Irrsinnsverbot gewendet hatten, das praktisch alle Errungenschaften der sexuellen Revolution, der weiblichen Emanzipation und der freiheitlich-aufgeklärten Gesellschaft im Handstreich widerrufen und einen Rückfall ins Mittelalter bedeutet hätte, knickte die Schulleitung heute Mittag wieder ein – und widerrief kleinlaut die Kleiderordnung.

Textilknappheit als “schamlos” gegeißelt

Zuvor hatte es noch das übliche Kreidefressen gegeben: “Religiöse Hintergründe” habe das Verbot angeblich nicht gehabt, behauptete Schulleiterin Antje Koch; vielmehr hätten sich Schüler und Eltern an die Sozialarbeiterin der Schule gewandt: „Aufgrund ihrer Bekleidung sahen sie sich massivem Mobbing ausgesetzt. Ein Thema, was uns schon länger beschäftigt und uns jetzt zum Handeln veranlasst hat“, so Koch. Die Schule habe daher mit der Kleiderordnung „ihrer Aufgabe des Kinderschutzes gerecht werden“. Wer diese feige Selbstrechtfertigung ernsthaft glaubt, dem ist ebenso wenig zu helfen wie der schweigenden Anbiederungsmehrheit, aus deren Mitte solche Unterwerfungsgesten zumeist kommen. Natürlich gibt es überhaupt keinen anderen Grund für ein solches Verbot als verlogene Rücksichtnahme auf eine Religion, die überall in Deutschland ihre weltanschaulichen Vorstellungen propagiert, Frauen und Mädchen in Kopftücher oder Ganzkörperbedeckungen hüllt und Textilknappheit als “schamlos” geißelt, während ein diskriminierendes und sexualisierendes muslimisches Frauenbild bundesweit zum neuen “Trend” gemacht wird – begeistert beklatscht von Linken, die einst gegen jede Form von Chauvinismus und Patriarchat auf die Barrikaden gingen.

Bevor Antje Koch ihr bodenloses Verbot heute zurücknahm, hatte sie zudem noch behauptet, es habe keine großen Proteste gegen das Verbot gegeben. Das war offenbar gelogen; der Shitstorm war gewaltig und dass vor allem Schülerinnen selbst gegen ihre Bevormundung bei der Kleiderauswahl angingen, zeigt, dass es zum Glück noch Jugendliche hierzulande gibt, die sich dem Wahnsinn ihrer ideologischen Vormünder entgegenstemmen.

Jämmerliche Schutzbehauptungen

Selbst jämmerliche Ablenkungsmanöver und Schutzbehauptungen der Schule wie die, das Bauchfrei-Verbot sei völlige Nebensache, denn man habe mit wichtigeren Problemen wie Lehrermangel zu kämpfen, zogen nicht. Koch hatte etwa fabuliert: “Das Fach Chemie kann gar nicht besetzt werden. In vielen anderen Fächern sind starke Stundenkürzungen notwendig.” Netter Versuch, aber durchschaubar.

Jedem in Deutschland ist klar: Der einzige Grund, warum deutsche Schüler plötzlich Mobbing wegen zu freizügiger Kleidung ausgesetzt sind, ist die Anwesenheit von Muslimen. Neu ist das Phänomen nicht: Unter anderem an einer Schule im nordrhein-westfälischen Neuss patrouillierte bereits eine Scharia-Polizei aus muslimischen Sittenwächtern, die eine strikte islamkonforme Kleidung einforderte und alle schikanierte, die sich dem nicht beugten. An der Thüringer Schule hat man offenbar versucht, ähnlichen Eskalationen vorzubeugen, indem man schlicht und einfach präventiv vor dieser importierten Tyrannei eingeknickt. Auch hier hat man das Konzept der Integration anscheinend gründlich missverstanden: Eigentlich sollten sich Zuwanderer an unsere Regeln halten – und nicht umgekehrt. Doch statt die Freiheit der Schüler zu schützen, zwingt man ihnen züchtige Kleidung auf, um die ewig zornigen neuen Herren nicht noch mehr in Wut zu versetzen. Das war der ganze Hintergrund dieser Maßnahme. Gut, dass der Spuk frühzeitig beendet wurde – auch wenn es garantiert nicht der letzte Vorstoß in diese Richtung gewesen sein dürfte.