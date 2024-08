Nächster Schritt in die neue Stasi-Republik: BKA soll Wohnungen auch geheim durchsuchen dürfen

Die Geschwindigkeit, mit der Innenministerin Nancy Faeser die Bundesrepublik in eine neue DDR verwandelt, geht so schnell vonstatten, dass man kaum noch damit Schritt halten kann. Just gestern, als sie gerade die Schlappe ihres Lebens hinnehmen musste, indem das Bundesverwaltungsgericht ihr willkürliches “Compact”-Verbot als in wesentlichen Teilen für rechtswidrig, weil unverhältnismäßig erklärte, wurde bekannt, dass die ministrierende Linksextremistin auch noch einen Gesetzentwurf ausarbeiten lassen hat, der es dem Bundeskriminalamt (BKA) ermöglichen soll, auch verdeckt Wohnungen zu durchsuchen. Dies soll nur künftig erlaubt sein, wenn „eine konkretisierte Gefahrenlage hinsichtlich der Vorbereitung eines terroristischen Anschlags im Raum steht und nur noch Unsicherheit dahingehend besteht, in welchem konkreten Stadium sich die Tatplanung befindet“, heißt es darin. Bedingung soll dabei sein, dass im konkreten Fall keine andere Möglichkeit bestehe, die drohende Gefahr abzuwehren, ohne den Erfolg eines strafrechtlichen Ermittlungsverfahrens ernsthaft zu gefährden. Dies allerdings lässt sich leicht zurechtbiegen, um die gewünschten Indikation für diese weitere Übergriffigkeit zu schaffen.

Formal soll zwar eine richterliche Anordnung erforderlich sein, doch wie bereitwillig deutsche Richter selbst klar grundgesetzwidrige Aktionen formal absegnen, zeigte sich bei eben der nun für rechtswidrig erklärten Aktion gegen “Compact”. Ein Zweck der verdeckten Durchsuchung von Wohnungen könne auch sein, potenzielle Tatmittel ohne Wissen des Betroffenen unbrauchbar zu machen. Beispielsweise könne dabei Munition ausgewechselt oder ein Grundstoff für die Sprengstoffherstellung ausgetauscht werden, um einen Anschlag zu verhindern. Weiterhin umfasst der Entwurf die Befugnis zum biometrischen Internetabgleich von Bilddaten und die Erlaubnis zur Auswertung von bereits erhobenen Daten und das Erkennen vorhandener Verknüpfungen auch durch KI-basierte Instrumente. Der physische Zugriff auf IT-Geräte sei die „technisch sicherste und schnellste Möglichkeit zur Implementierung der für den Zugriff auf informationstechnische Systeme notwendigen Software“.

Als Husarenstück der Terrorismusbekämpfung verklärte Repressionen

Auch diese Maßnahme solle „ausschließlich zum Zweck der Gefahren des internationalen Terrorismus“ erlaubt sein. Nicht erfasst sei jedoch „eine Echtzeitüberwachung und Echtzeitgesichtserkennung im öffentlichen Raum“, wie eine Sprecherin des Bundesinnenministeriums hinzufügen zu müssen glaubte. Begründet wird die Erweiterung der Befugnisse des BKA damit, die Polizeibehörden benötigten sowohl in der digitalen als auch in der analogen Welt „wirksame und moderne Instrumente“. Im Klartext bedeutet es dies: Das BKA soll heimlich in Wohnungen einbrechen, sie durchsuchen und Computer beschlagnahmen dürfen. Jeder kritische Journalist oder Beamte muss fortan Angst haben, dass ihm –wenn er abends nach Hause kommt, – Festplatten, Computer oder technische Geräte fehlen. Die Einschüchterungswirkung ist klar erwünscht.

Dass Wohnungen geheim betreten und durchschnüffelt werden sollen, passt vollauf ins autoritäre Weltbild der Anhänger des tiefen Linksstaats, bedeutet aber natürlich eine weitere Aushöhlung der grundgesetzlich garantierten Unverletzlichkeit der Wohnung nach Artikel 13 GG. Das alles passiert, wie jede staatliche Repression in jedem auch diktatorischen System der Geschichte, unter dem Vorwand der “Terrorismusbekämpfung”. In der Praxis wird darunter natürlich, wie immer bei Faeser, erwartbar vor allem der Kampf gegen vermeintliche „Rechte“ verstanden werden, wie etwa bei den angeblichen Rentner-Putschisten aus der Reichsbürgerszene. Eine vermeintliche Gefahrenlage, die dies rechtfertigt, ist schnell konstruiert, die politisch weisungsgebundene Justiz wird die geforderte Absegnung kaum verweigern. Das Innenministerium verkauft dies dann als neuerliches Husarenstück gegen den Terror. Wenn Faeser wirklich etwas gegen diese Gefahr unternehmen wollte, würde sie die Massenmigration stoppen, ein striktes Kontrollregime an den Grenzen errichten und jeden Gefährder umgehend ausweisen lassen. So scheint das Ganze wieder einmal als weiterer Vorwand zu dienen, die Befugnisse des Staates noch weiter auszudehnen, um sie gegen die eigenen Bürger richten zu können.