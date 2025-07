Nahost-Krieg an deutschen Universitäten: Aufruf zur „Intifada“ an Berliner FU

Studiert wird an den Hochschulen im Shithole an der Spree mittlerweile anscheinend kaum noch; stattdessen, so scheint es, werden die einstmals renommierten Universitäten der Hauptstadt zur Außenstellen der Hamas, nachdem sie in den letzten Jahren – wie einst schon zu RAF-Zeiten und davor – zu Brutstätten linksradikaler Gewalt avancierten. Aktuell sorgt eine Veranstaltung der studentischen Hochschulgruppe „Waffen der Kritik“ an der Freien Universität (FU) Berlin für Aufregung: Unter dem Motto „Wie wir die Intifada globalisieren“ ventilierten vorgestern in den Räumen des “Studierendencafés Galilea” die üblichen Israel-Hasser, “Antizionisten” und unappetitliche Antisemiten ihre Holocaust relativierende Propaganda und verbreiteten, akademisch verbrämt, ihre übliche propalästinensische Agitation. Nicht fehlen durften natürlich Hetzredner wie Mohammed Alattar, die Israel einmal mehr mit dem NS-Regime gleichsetzten.

Organisiert wurde die Veranstaltung in einer von der “Studierendenschaft” als “selbstverwalteter Raum” bezeichneten Lokalität. Dass der Kampfbegriff „Intifada“, der historisch für die arabischen Aufstände gegen Israel und damit zehntausende Tote und pausenlosen Terror steht, in einem degenerierten linken Hochschulmilieu auf fruchtbaren Boden fällt, wundert nicht: Diese ahistorischen wahren geistigen Erben der NSDAP und SA würden auch Begriffe wie “Endlösung” nachplappern, wenn sich Hamas-Aktivisten dieses Sprachgebrauchs befleißigten. Nahe dran sind sie bereits; denn “from the river to the sea” meint im Prinzip bekanntlich nichts anderes als die “Judenreinmachung” von ganz Palästina.

“Diskriminierende Atmosphäre”

Die FU-Leitung “prüft” – wieder einmal – “rechtliche Schritte” gegen die Veranstalter, denen natürlich absehbar ebenso wenig irgendwelche Konsequenzen folgen werden wie nach praktisch allen bisherigen judenfeindlichen Exzessen an Berliner Unis. Obwohl das Rektorat die Veranstalter im Vorfeld gewarnt hatte, dass der Begriff „Intifada“ auf jüdische Studenten “bedrohlich” wirken könnte, und geradezu hilflos gefordert hatte, doch bitte sehr auf diskriminierende oder gewaltverherrlichende Äußerungen zu verzichten, fand die Veranstaltung statt und bestätigte die schlimmsten Erwartungen.

Der Skandal zeigt, wie berechtigt die Klage des jüdischen Studenten Lahav Shapira gegen die FU ist: In dieser wirft Shapira der Universität vor, nicht ausreichend gegen antisemitische Umtriebe vorzugehen. Er berichtete vor Gericht – und dies wohldokumentiert – wiederholt von einer “diskriminierenden Atmosphäre” und einem Klima der Einschüchterung gegen jüdische Studenten an der FU. Offenbar jedoch sieht das Verwaltungsgericht Berlin bislang keine Dringlichkeit und/oder weiteren “Klärungsbedarf” – und vertagte die Verhandlung. Dabei zeigen Hass-Events wie das von Dienstag, wie eilbedürftig eine gerichtliche Entscheidung wäre. Vielleicht hat man aber auch auf Seiten der Justiz wieder mal die Hosen voll – wegen möglichen islamistischen Reaktionen und Drohungen. Auch das wäre nicht das erste Mal in Berlin.