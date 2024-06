Nancy Faeser und ihr Unwissen über den Rechtsstaat

Wie immer, wenn die zunehmende Zahl von Extremisten in Deutschland sich gegen den rechtlichen Konsens stellen und zum Beispiel durch verfassungsfeindliches und gewalttätiges Auftreten auffällig werden, ruft die Innenministerin reflexartig nach dem Rechtsstaat und seiner angeblichen Härte. Was ihr begrenzter geistiger Horizont nicht erfasst, ist, dass dieser Ruf, welcher offensichtlich Polizei und Justiz gilt, bereits ein Eingeständnis seines Scheiterns ist. Denn Polizei und Justiz treten immer erst dann in Erscheinung, wenn der “rechtsstaatliche Konsens” zwischen Gesetzgeber und Bürgern nicht mehr funktioniert. Diese staatlichen Institutionen sind also nicht “der Rechtsstaat”, sondern sie sind die Sanktionsmechanismen, welche diesem im Falle bereits eingetretener Fehlentwicklungen und Überschreitungen Geltung verschaffen sollen.

Der Rechtsstaat selbst jedoch besteht aus einer gesellschaftlichen Verfasstheit, in der eine maßvolle politische Repräsentanz von Bürgerinteressen als Legislative einen rechtlichen Rahmen schafft, welcher von den Bürgern und Exekutiven als sinnvoll und umsetzbar anerkannt wird und deren Wertevorstellungen entspricht, so dass sie diesen aus eigenem Antrieb einhalten und achten . Keiner wird mit dem Grundgesetz, dem bürgerlichen Gesetzbuch oder gar der vollständigen zivil- und strafgesetzlichen Rechtsbibliothek im Kopf geboren. Und selbst ausgebildete Juristen dürften kaum den gesamten Rechtsrahmen erfassen können. Was uns zu rechtsstaatlichen Bürgern macht, ist unsere wertebasierte Prägung, welche wir als Kinder und Jugendliche durch Familie, Umfeld, Bildung, Vereine, gesellschaftliche Institutionen und vielleicht auch dem einen oder anderen Wink mit dem Zaunpfahl mittels Präsenz und Ansprach von Polizei und Ordnungskräften fürs Leben mitbekommen. Der Rechtsstaat besteht dementsprechend aus der Summe der Überzeugungen der Bürger, dass freiheitliche, respektvolle, faire, demokratische und gewaltfreie Prinzipien das gesellschaftliche Leben bestimmen sollen und dem Respekt vor dem bestehenden Rechtsrahmen und seinen Sanktionsmechanismen, und dem Engagement, diesen zu beachten.

Schwindender Konsens

Doch genau dieser rechtsstaatliche Konsens ist in Deutschland zunehmend bedroht. Nicht nur durch Menschen, welche massenhaft aus Ländern einwandern, in denen Freiheit, Toleranz, Recht und Demokratie Fremdworte sind und deren soziokulturelle Prägung durch Unfreiheit, Diktatur, religiöse Intoleranz, Korruption und Gewalt folglich a priori in Konflikt mit unserem Rechtsstaat und seinen Sanktionsmechanismen geraten muss; sondern auch durch zunehmend ideologisch und weltfremd (oder sollte man besser sagen: volksfremd und bürgerfern?) agierende politisch Eliten, welche vor allem in der Legislative nicht mehr in der Lage sind, einen rechtsstaatlichen Konsens zwischen den Werteauffassungen der Bürger und den Gesetzgebern herzustellen; siehe etwa Selbstbestimmungs- und Klimagesetze.

Nancy Faesers Glaube an die Härte der Sanktionsmechanismen, also Polizei, Justiz und Verfassungsschutz, repräsentiert damit gleichzeitig das Abrutschen in den Polizei- und Überwachungsstaat, welcher gegen die Prägungen vieler seiner ungebetenen Gäste, aber auch gegen die Überzeugungen seiner Bürger, einen zunehmend überzogenen, zum Teil auch abwegigen und realitätsfernen Rechtsrahmen durchzusetzen versucht. Auf die Spitze getrieben wird diese Entwicklung durch eine zum Teil extrem kultur- und bürgerfeindliche, undemokratische, zentralistische und megabürokratische EU-Gesetzgebung, welche unser tägliches Leben zunehmend bestimmt. Die anstehende Wahl des EU-Parlamentes sollte von den Bürgern daher als Chance verstanden werden, solchen politischen Kräften ihre Stimme zu geben, welche sich abseits sinnhafter Integration, etwa im Bereich der Verteidigung, für ein freiheitliches und demokratisches Europa inhaltlich positioniert haben.

Entgegen Nancy Faesers Glaube an den Polizei- und Überwachungsstaat kann der Rechtsstaat – besser: der rechtsstaatliche Konsens – aber nur dann erhalten werden, wenn die unkontrollierte Massenmigration endlich gestoppt wird, Extremisten und Kriminelle konsequent abgeschoben werden und der Rückbau einer freiheitsfeindlichen Bürokratie und Gesetzgebung umgehend in Gang gesetzt wird. Nur einfache, allgemeingültige, wertebasierte und durchschaubare Regeln sind verständlich und werden von den Bürgern auch respektiert werden. Wir haben die Wahl!