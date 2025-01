Naomi Seibt: US-Milliardäre bedrohen die Demokratie in Deutschland – aber Elon Musk gehört nicht zu ihnen

Die in den USA lebende und eng mit dem Team Trump/Musk verbundene deutsche Publizistin Naomi Seibt hat sich in die an Heuchelei nicht zu überbietende Kritik an Elon Musk eingeschaltet, der gerade in Deutschland absurderweise immer wieder beschuldigt wird, sich durch seine Unterstützung für die AfD in die deutschen Wahlen “einzumischen”, so wie ihm von den US-Demokraten zuvor auch sein vehementes Eintreten für Donald Trump vorgehalten wurde. Allerdings strebt Musk in Deutschland kein Regierungsamt oder keinen politischen Einfluss an – ganz im Gegensatz zu anderen Oligarchen und Plutokraten des Westens und insbesondere aus den USA, mit denen das linksgrüne Machtkartell so überhaupt keine Probleme hat, sondern von dem es sich selbst in einem unseligen und unerträglichen Prozess des “Gebens und Nehmens” lobbyistisch infiltrieren, bevormunden und sponsorn lässt, um seinerseits Unsummen an öffentlichen Geldern für deren “zivilgesellschaftliche” NGOs zweckzuentfremden.

Seibt zeigt am Beispiel von Bill Gates auf, wie weit die Einflussnahme “guter Milliardäre”, mit denen unsere Musterdemokraten und ihre Prätorianermedien so gar keine Probleme haben, inzwischen gediehen ist. Nicht nur, dass die Gates-Stiftung sagenhafte 600 Millionen Euro aus Bundesmittel erhält, ist umgekehrt vor allem der durch eben diese Stiftung ausgeübte Einfluss auf Medien und Politik in Deutschland von durchaus systemrelevanter Bedeutung. Genau darauf weist Seibt hin: Dass die Einmischung und Investitionen von Milliardären eben kein Problem ist, solange sie auf der „richtigen“, sprich: auf der linken Seite erfolgen.

Gates‘ gekaufte Medien und Gesundheitsorganisationen

Allein in Deutschland zahlte Bill Gates über seine Stiftung unter anderem im Dezember 2018 mehr als 2,5 Millionen US-Dollar an den „Spiegel“; an die „Zeit“ flossen ein Jahr später rund 300.000 Dollar. Im April 2020 gingen 1,1 Millionen Dollar an die Investmentbank Berlin, die an der Auszahlung der Corona-Hilfsgelder beteiligt war. Bereits 2006 flossen 20 Millionen Dollar an die International Association of National Public Health Institutes (IANPHI), einem Dachverband internationaler Gesundheitsinstitute- und Organisationen, die später in der “Pandemie“ zu unrühmlicher Bekanntheit gelangen sollten. Im Vorstand der IANPHI saß unter anderem Lothar Wieler, der ehemalige Chef des Robert-Koch-Instituts (RKI), das von der Gates-Stiftung ebenfalls mit 253.000 Euro bedacht wurde. 2019 und 2020 – unmittelbar vor und während Corona – flossen über 350.000 Dollar an Gates-Mitteln an die Berliner Charité, wo der damalige Corona-Papst Christian Drosten noch immer ungestraft sein Unwesen treibt.

Der britische Pharmakonzern GKS, der Drosten den Förderpreis für Klinische Infektiologie verlieh, erhielt von der Gates-Stiftung zwischen 2011 und 2018 jährliche Großspenden, unter anderem rund 17 Millionen Dollar 2011, im Jahr 2014 sogar 22,5 Millionen und im Jahr darauf nochmals 12 Millionen. Der auf mRNA-Impfstoffe spezialisierte deutsche Pharmakonzern Curevac durfte sich 2016 und 2017 über mehr als 4,5 Millionen Euro freuen. Und so geht es immer weiter. Allein schon dieser kurze und unvollständige Überblick zeigt, wie weit Gates Tentakel nur in Deutschland und seinem Gesundheitssystem reichen. Gesundheitsminister Lauterbach, der wie ein serviler Fanboy stolz Bilder von Treffen mit Gates postete, war und ist ein Handlanger von Big Pharma und der Weltgesundheitsorganisation, deren größter privater Sponsor ebenfalls Gates ist, was die WHO zu einer völlig von ihm abhängigen Marionettenorganisation hat – mit fatalen und totalitären Folgen, wie die Coronazeit und der Impfterror zeigten.

Die folgende, von Naomi Seibt gepostete Übersicht verdeutlicht das Ausmaß der Verstrickungen und Verfilzungen im Umfeld des von der Gates Foundation geschaffenen Netzwerks:

Was Gates seit 20 Jahren treibt, spottet jeder Vorstellung; nicht hingegen davon, was Elon Musk bislang sagte oder tat, reicht auch nur annähernd an die Art von tatsächlicher Fernsteuerung und im Grundgesetz nicht vorgesehener Einflussnahme auf die politische Willensbildung in Deutschland hin, die Gates – wie auch Soros (etwa in der Migrationspolitik) offen entfalten durften. Dennoch spiel dies alles keine Rolle. Ein Milliardär, der über seine Stiftung überall die Finger im Spiel hat, während des Corona-Wahns die Impfpolitik ganzer Staaten massiv beeinflusste, wenn nicht sogar bestimmte, ist für das Linkskartell in Politik und Medien überhaupt kein Problem. Wenn aber Elon Musk sich – ohne eigene Großstiftung, ohne Mittelzuwendungen und ohne politische Lobbyarbeit – über seine Plattform Twitter für die Meinungsfreiheit einsetzt und sich als Privatmann im liberal-konservativen politischen Spektrum engagiert, wird das Ende der Demokratie herbeigeschrien.

Der dankenswerte Überblick von Seibt unterstreicht einmal mehr die abgrundtiefe Verlogenheit dieser bis ins Mark korrupten Kaste, die nur dann Anstoß an Milliardären nimmt, wenn sie nicht in irgendeiner Form direkt oder indirekt von ihnen bezahlt, um nicht zu sagen: geschmiert, wird.