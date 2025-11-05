Narrenrepublik Buntland: Bundesregierung bietet Geldprämien für Afghanen, damit sie nicht nach Deutschland kommen

Am gestrigen Dienstag landete ein weiteres Flugzeug mit 31 Afghanen in Deutschland, die im Rahmen des “Bundesaufnahmeprogramms” aufgenommen werden. Um dies zu stoppen, ist die Bundesregierung nun auf eine ganz besonders raffinierte Idee gekommen – nämlich ihnen Geld dafür zu zahlen, dass sie nicht nach Deutschland einreisen. Das Innenministerium informierte die – natürlich auf Kosten des deutschen Steuerzahlers – noch in Pakistan auf ihre Weiterreise nach Deutschland wartenden Afghanen, die zwar eine Aufnahmezusage für Deutschland haben, denen die deutsche Botschaft in Islamabad aber keine Visa ausstellt oder ausgestellte Visa wieder storniert hatte, darüber, dass ihnen 2.500 Euro als einmalige Hilfe in Pakistan vor der Ausreise (betragsabhängig von der familiären Konstellation) und 10.000 Euro als einmalige „Starthilfe“ nach der Ausreise.

Gedacht ist das Geld offiziell zur Rückkehr nach Afghanistan oder in Ausnahmefällen nach Einzelfallprüfung zur “Weiterreise in einen Drittstaat”, sobald die Betreffenden das “Bundesaufnahmeprogramm” verlassen. Diese Leistung wäre dann “endgültig”. Dazu gibt es Sachleistungen, wie etwa organisatorische Unterstützung bei der Ausreise aus Pakistan, medizinische Begleitung bis zur Reisefähigkeit inklusive geburtshilflicher Maßnahmen sowie Transport. Außerdem werden auch noch für drei Monate Unterkunft, Verpflegung sowie medizinische und psychosoziale Versorgung in Afghanistan angeboten. Statt die gegebenen Zusagen einfach zu widerrufen – was aufgrund der seither ans Licht gekommen betrügerischen Machenschaften von NGOs (die von Annalena Baerbock mit unverantwortlichen Blankovollmachten ausgestattet wurden) im Zusammenhang mit der Visaerteilung und Auswahl der “Auszufliegenden” ein Leichtes gewesen wäre, abgesehen vom seitherigen Regierungswechsel –, wirft man sich in Berlin in den Staub und versucht nun, sich mit Ablasszahlungen aus der Affäre zu ziehen.

Unausgesprochene Sicherheitsbedenken

Um Antwort wird bis zum 17. November gebeten. Die pakistanische Regierung will die seit Jahren in ihrem Land sitzenden Afghanen loswerden und hat mit Massenabschiebungen begonnen. Außenminister Johann Wadephul hatte dabei nichts Dringenderes zu tun, als einen Abschiebestopp bis Jahresende mit Pakistan auszuhandeln, damit die Einreise nach Deutschland nicht in Gefahr gerät. „Es gibt Angebote im Rahmen eines freiwilligen Rückkehrprogrammes nach Afghanistan oder die Ausreise in einen anderen Drittstaat“, erklärte das Innenministerium: „Ziel ist es, den Personen eine Perspektive einzuräumen, die nicht mit einer Aufnahme in Deutschland rechnen können.“ Warum die Personen nicht mit der Aufnahme rechnen könnten, wurde verdruckst und wohl bewusst nicht weiter ausgeführt – obwohl natürlich klar ist, dass es sich dabei nur um Sicherheitsbedenken handeln kann.

Im Zusammenhang mit den in Pakistan wartenden angeblichen ehemaligen Ortkräften und aufnahmeberechtigten Afghanen, aber auch mit ihren illegal nach Deutschland gelangten Landsleuten werden die migrationspolitischen Eskapaden dieser Bundesregierung immer abenteuerlicher. Schwerkriminelle Afghanen wurden von der Bundesregierung vor einigen Monaten, die Taschen voller Bargeld als Prämien für ihre “freiwillige Rückkehr”, in die Heimat ausgeflogen – und jetzt sollen andere Unmassen an Geld dafür gezahlt werden, dass andere Afghanen gar nicht erst herkommen. Und derweil zahlt Deutschland jeden Monat Millionen für die Hotelunterbringung von in Pakistan wartenden Aufnahmeberechtigten, die tröpfchenweise am Ende doch eingeflogen werden. Welche fatale weltweite Signalwirkung von der staatlichen Verzweiflungstat ausgeht, dass Deppen-Deutschland nun auch schon eine Art Schutzgeld an auf gepackten Koffern sitzende Migranten zahlt, um sie von der Einreise abzuhalten, scheint überhaupt niemand zu eruieren. Es würde zudem überhaupt nicht verwundern, wenn viele der Empfänger dieser Offerte das Angebot annehmen – und dann auf anderen Wegen doch nach Deutschland gelangen. Das Startkapital für die Finanzierung von Schleppern haben Sie dann ja schon vom deutschen Staat.